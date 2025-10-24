Nykyaikaisen muotoilun, miljoonien värisävyjen ja IP44-luokituksen ansiosta nämä kolme hopeista älykästä uppoasennettavaa Xamento-alasvaloa sulautuvat minkä tahansa kylpyhuoneen sisustukseen. Lisää väreillä hupia päivittäiseen rutiiniisi tai himmennä valot rentouttavaa hetkeä varten.