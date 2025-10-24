Tuki
Lähikuva edestä Hue White Filament ST64 Edison - E27-älylamppu

ST64 Edison - E27-älylamppu

Pitkänomainen ja vintage-henkinen Bluetooth-yhteensopiva LED Edison -lamppu, jossa on kierteinen hehkulanka, tuo näyttävää tyyliä mihin tahansa huoneeseen. Vintage-tyyliset mutta silti modernit hehkulankalamput vastaavat ominaisuuksiltaan muita älylamppuja: niitä voi esimerkiksi himmentää ja kirkastaa.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White Filament
  • Bluetooth käytössä
  • Hue Bridge käytössä
  • Pehmeä valkoinen vintage-lamppu
  • Bluetooth-pikaohjaus
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    60x135

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

