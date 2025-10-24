Lisää leikkisää hehkua ulkotiloihin Neon-valonauhalla. Chromasync™-tekniikan tarkalla värisovituksella saat aikaan kauniita liukuvärejä terassille, poluille ja istutuksiin. Nauti ulkovalaistuksen kirkkaasta, aidosti valkoisesta valosta kaikissa luonnollisissa sävyissä. Mukautettavat valaistusasetukset ja dynaamiset tehosteet luovat täydellisen tunnelman jokaiseen ulkoilmahetkeen. Asennus on helppoa – kytke valonauha tavalliseen pistorasiaan mukana tulevalla matalajännitevirtalähteellä tai integroi se olemassa olevaan matalajännitejärjestelmään.