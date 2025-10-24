Ulkokäyttöön tarkoitettu 5 metrin Neon-valonauha
Lisää leikkisää hehkua ulkotiloihin Neon-valonauhalla. Chromasync™-tekniikan tarkalla värisovituksella saat aikaan kauniita liukuvärejä terassille, poluille ja istutuksiin. Nauti ulkovalaistuksen kirkkaasta, aidosti valkoisesta valosta kaikissa luonnollisissa sävyissä. Mukautettavat valaistusasetukset ja dynaamiset tehosteet luovat täydellisen tunnelman jokaiseen ulkoilmahetkeen. Asennus on helppoa – kytke valonauha tavalliseen pistorasiaan mukana tulevalla matalajännitevirtalähteellä tai integroi se olemassa olevaan matalajännitejärjestelmään.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
- Chromasync™-värisekoitus
- Kirkasta puhtaan valkoista valoa
- 1 100 luumenia
- Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Väri(t)
Multi Color
Materiaali
Silikoni