Tuki
Black Friday ‑kampanjaan kuuluva Philips Hue Signe gradient ‑lattiavalaisin valaisee yöpöydän keltaisella ja vaaleanpunaisella älyvalolla.

Tilaa uutiskirje, niin saat ennakkopääsyn Black Friday -kampanjaan

Tee Black Friday -ostoksia ensimmäisten joukossa...

Tilaa uutiskirje
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän palautusoikeus
  • Kahden vuoden takuu

Tilaa uutiskirje ja saa ennakkopääsy Black Friday –kampanjaan

Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon, kun ainutlaatuinen ennakkopääsysi alkaa!

Tilaa uutiskirje
Kahteen riippuvalaisimeen asennetut Philips Hue -älylamput valaisevat olohuoneen vaaleanpunaisilla sävyillä.

Älykkäitä tarjouksia älykkäämpään kotiin

Uudista kotisi Black Friday -kampanjan älyvalaistustuotteilla!
Halusitpa luoda tunnelmaa elokuvailtaan, piristää työtilaasi tai lisätä viihtyisää tunnelmaa makuuhuoneeseen, kampanjavalikoimasta löydät tarvitsemasi tuotteet – loistaviin hintoihin.

Tilaa uutiskirje, niin saat ennakkopääsyn ja voit hankkia haluamasi tuotteet. Black Friday -tuotteet myydään nopeasti!

Tilaa uutiskirje

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay