Tee Black Friday -ostoksia ensimmäisten joukossa...
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän palautusoikeus
- Kahden vuoden takuu
Tilaa uutiskirje ja saa ennakkopääsy Black Friday –kampanjaan
Syötä sähköpostiosoitteesi, niin saat tiedon, kun ainutlaatuinen ennakkopääsysi alkaa!
Älykkäitä tarjouksia älykkäämpään kotiin
Uudista kotisi Black Friday -kampanjan älyvalaistustuotteilla!
Halusitpa luoda tunnelmaa elokuvailtaan, piristää työtilaasi tai lisätä viihtyisää tunnelmaa makuuhuoneeseen, kampanjavalikoimasta löydät tarvitsemasi tuotteet – loistaviin hintoihin.
Tilaa uutiskirje, niin saat ennakkopääsyn ja voit hankkia haluamasi tuotteet. Black Friday -tuotteet myydään nopeasti!
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.