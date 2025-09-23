Kampanja – jopa -25 % valaistuksesta ja kodin turvasta
Jopa 25 % alennus
Säästä 15 %, kun ostat vähintään kaksi kampanjavalikoiman tuotetta – jos yksi tuotteista on Bridge, säästät 25 %.
25 % alennus Bridgellä
Lisää tilaukseen Hue Bridge, niin säästät 25 % ostoskoriin lisättyjen kampanjatuotteiden kokonaishinnasta.
Lisäksi saat kaikki Hue-ominaisuudet!
Hue
Bridge
59,95 €
Uudista joka huone Hue-tuotteilla!
Tee ostoksia valaistuksen ja kodin turvan kampanjassa
Enemmän kuin vain huone
Luo olohuoneeseen kodikkain mahdollinen tunnelma tyylikkäillä lampuilla ja valaisimilla. Tai lisää elokuvailtaan ripaus taikaa mukaansatempaavalla valolla, joka herättää ruudun tapahtumat eloon.
Nuku aivan eri tavalla kuin ennen
Himmennä valoja rentoutuaksesi ennen nukkumaanmenoa ja tue heräämistä valoilla, jotka syttyvät automaattisesti aamulla. Eloisilla väreillä ja mukautettavilla valaistusasetuksilla voit luoda aina juuri haluamasi tunnelman.
Unelmiesi keittiö
Lisää keittiöön kokonaisvaltainen valaistus joustavilla LED-nauhoilla, joita voit ohjata puhekomennoilla ilman käsiä – täydellinen ratkaisu ruoanlaittohetkiin, kun kädet ovat varattuina.
Kaikki valaistuksen Huone-kampanjasta
Milloin valaistuksen Huone-kampanja on?
Mitä tuotteita kampanjaan sisältyy?
Miten voin pysyä ajan tasalla Philips Hue -tarjouksista ja kampanjoista?
Ehdot
Tämä kampanja on voimassa 12.10.2025 klo 23.59 asti.
• Lisää vähintään kaksi (2) kampanjavalikoiman tuotetta ostoskoriin, niin säästät 15 % alennukseen oikeutettujen tuotteiden kokonaishinnasta. Jos yksi näistä tuotteista on Hue Bridge, säästät 25 % alennukseen oikeutettujen tuotteiden kokonaishinnasta.
• Alennus lasketaan ostoskorissa olevien ehdot täyttävien kampanjatuotteiden kokonaissummasta kassalla.
• Tämä kampanja on voimassa niin kauan kuin tuotteita on varastossa, ja kaikkiin ostoihin sovelletaan lisäksi Philips Huen myyntiehtoja.
• Jos osa tilauksesta palautetaan, palautuksen hyvityssummasta vähennetään suhteellinen alennusarvo, kun se on soveltuvaa. · Tätä kampanjaa ei voi yhdistää muihin tarjouksiin sivustolla www.philips-hue.com.
• Signify Finland Oy pidättää oikeudet peruuttaa kampanjan milloin tahansa tai muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla ne uudelleen.
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.