Tuki
Kuvakollaasi erilaisista huoneista ja valaistustuotteista.

-25 % joka huoneen valaistuksesta

Kampanja – jopa -25 % valaistuksesta ja kodin turvasta

  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • Maksuton 30 päivän palautusoikeus
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti

Jopa 25 % alennus

Säästä 15 %, kun ostat vähintään kaksi kampanjavalikoiman tuotetta – jos yksi tuotteista on Bridge, säästät 25 %.

25 % alennus Bridgellä

Lisää tilaukseen Hue Bridge, niin säästät 25 % ostoskoriin lisättyjen kampanjatuotteiden kokonaishinnasta.

Lisäksi saat kaikki Hue-ominaisuudet!

Kampanja
Bridge

Hue

Bridge
Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus

59,95 €

Uudista joka huone Hue-tuotteilla!

Tee ostoksia valaistuksen ja kodin turvan kampanjassa

Olohuone, jossa on useita Philips Hue -lamppuja, jotka luovat lämmintä ja viihtyisää valaistusta.

Enemmän kuin vain huone

Luo olohuoneeseen kodikkain mahdollinen tunnelma tyylikkäillä lampuilla ja valaisimilla. Tai lisää elokuvailtaan ripaus taikaa mukaansatempaavalla valolla, joka herättää ruudun tapahtumat eloon.

Osta olohuoneen valoja
Makuuhuone, jossa vuoteen kummallakin puolella on Hue pöytä- ja lattiavalaisimet.

Nuku aivan eri tavalla kuin ennen

Himmennä valoja rentoutuaksesi ennen nukkumaanmenoa ja tue heräämistä valoilla, jotka syttyvät automaattisesti aamulla. Eloisilla väreillä ja mukautettavilla valaistusasetuksilla voit luoda aina juuri haluamasi tunnelman.

Osta makuuhuoneen valoja
Keittiö, jossa työtasot on valaistu kirkkaalla valkoisella valolla.

Unelmiesi keittiö

Lisää keittiöön kokonaisvaltainen valaistus joustavilla LED-nauhoilla, joita voit ohjata puhekomennoilla ilman käsiä – täydellinen ratkaisu ruoanlaittohetkiin, kun kädet ovat varattuina.

Osta keittiön valoja

Kaikki valaistuksen Huone-kampanjasta

Milloin valaistuksen Huone-kampanja on?

Mitä tuotteita kampanjaan sisältyy?

Miten voin pysyä ajan tasalla Philips Hue -tarjouksista ja kampanjoista?

Ehdot

Tämä kampanja on voimassa 12.10.2025 klo 23.59 asti.

• Lisää vähintään kaksi (2) kampanjavalikoiman tuotetta ostoskoriin, niin säästät 15 % alennukseen oikeutettujen tuotteiden kokonaishinnasta. Jos yksi näistä tuotteista on Hue Bridge, säästät 25 % alennukseen oikeutettujen tuotteiden kokonaishinnasta.

• Alennus lasketaan ostoskorissa olevien ehdot täyttävien kampanjatuotteiden kokonaissummasta kassalla.

• Tämä kampanja on voimassa niin kauan kuin tuotteita on varastossa, ja kaikkiin ostoihin sovelletaan lisäksi Philips Huen myyntiehtoja.

• Jos osa tilauksesta palautetaan, palautuksen hyvityssummasta vähennetään suhteellinen alennusarvo, kun se on soveltuvaa. · Tätä kampanjaa ei voi yhdistää muihin tarjouksiin sivustolla www.philips-hue.com.

• Signify Finland Oy pidättää oikeudet peruuttaa kampanjan milloin tahansa tai muuttaa näitä käyttöehtoja julkaisemalla ne uudelleen.

Lue palautusohjeet

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay