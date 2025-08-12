Tämä alennuskoodi on voimassa 27.8.2025 asti.
Alennus lisätään kassalla osoitteessa www.philips-hue.com/fi-fi ja koskee korkeintaan 20 valikoitua tuotetta.
Kampanjakoodia ei voi yhdistää toisiin tarjouksiin philips-hue.com -nettisivuilla eikä sitä voi yhdistää toisten koodien kanssa.
Alennuskoodi koskee kaikkia tuotteita www.philips-hue.com/fi-fi -verkkokaupassa lukuunottamatta Lightguide-lamppuja, Tap dial switch -kytkintä, Perifo-kiskovalaistusta, Twilight-valaisinta, Play wall washer -valaisinta tai Dymera -valaisinta.
Mikäli palautat tilauksesi, alennuksen arvo vähennetään takaisinmaksettavasta summasta.
Kampanjatuotteita on saatavilla niin kauan kuin tuotteita on varastossa.
Sinun tulee vahvistaa sähköpostiosoitteesi, jonka jälkeen saat alennuskoodisi tunnin sisällä. Käsittelyaika voi vaihdella.
Signify Finland Oy:lla on oikeus peruuttaa tarjouskoodin voimassaolo milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.