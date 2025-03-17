Tuki
Signifyn ja Mercedesin logot

Kiehtova yhteistyö
Mercedes - AMG PETRONAS F1
Teamin kanssa

Yhteistyö, joka tuo yhteen huippulaatuisen älyvalaistuksen ja upean F1-tallin.

Valoon perustuvaa suorituskykyä.

Signify, Huen emoyhtiö, on ylpeä saadessaan Mercedes-AMG Petronas F1 -Teamin yhteistyökumppaniksi. Valaistusinnovaatiomme tukevat tallin tavoitetta tulla yhdeksi maailman vastuullisimmista urheilujoukkueista.

Valaistusratkaisut auttavat tukemaan kuljettajien ja koko tiimin hyvinvointia ja suoritusta. Ne luovat myös faneille upeita elämyksiä niin paikan päällä kuin kotikatsomoissa. Meitä yhdistää kiinnostus teknologiaan ja jatkuvaan kehittymiseen. Tämä ilmenee valaistuksessamme ja siinä, miten tuotteemme kohentavat käyttökokemusta.

F1-kuljettaja George Russell istuu beigenvärisellä sohvalla. Ympärillä on pehmeä, lämmin valaistus.

Kirkkainta suorituskykyä

Joka radan mutkassa, joka hetkessä. Tämä on sitoumuksemme. Kaikki Philips Hue -tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja mukautuvat joka käyttötarpeeseen.

Tunnelmavalaistusta, kodin turvaa ja viihdevalaistusta. Me autamme sinua luomaan unelmiesi älykodin. Sekä tähän hetkeen että tulevaisuuteen.

HDMI Sync box 8K TV-konsolin päällä huoneessa, jossa on sininen viihdevalaistus.

Synkronoitu tiimi

Tiimimme tekevät yhteistyötä jokaisen yksityiskohdan hiomiseksi ja tuovat olohuoneeseesi huipputehokasta valojen synkronointia lippulaivatuotteellamme: HDMI sync box 8K:lla. Sync box tekee kisojen katsomisesta mukaansatempaavan elämyksen. Voit kuvitella olevasi tapahtumien keskiössä.

Kun synkronoit F1:n kotisi valaistukseen, nousee viihde aivan uudelle tasolle.

Ohjaa vapaasti

F1-kuljettaja George Russell istuu sohvalla videopelin ohjain kädessään. Ympäristö on valaistu vaaleanpunaisella valolla.

Vie kisakokemus uudelle tasolle

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Signify?

Miten Philips ja Signify liittyvät toisiinsa?

Miksi Signify ja Mercedes tekevät yhteistyötä?

Kuinka Signify auttaa joukkuetta voittamaan F1-mestaruuden?

Miten yhteistyö vaikuttaa katsojiin kotona?

amazon-wireless

Tarvitsetko tukea?

Autamme mielellämme! Jos tarvitset lisää tukea Philips Huen ja IFTTT:n yhdistämisessä, tutustu kysymysten ja vastausten osioon tai ota meihin yhteyttä.

Siirry tukeen

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay