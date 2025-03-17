Kiehtova yhteistyö
Yhteistyö, joka tuo yhteen huippulaatuisen älyvalaistuksen ja upean F1-tallin.
Valoon perustuvaa suorituskykyä.
Signify, Huen emoyhtiö, on ylpeä saadessaan Mercedes-AMG Petronas F1 -Teamin yhteistyökumppaniksi. Valaistusinnovaatiomme tukevat tallin tavoitetta tulla yhdeksi maailman vastuullisimmista urheilujoukkueista.
Valaistusratkaisut auttavat tukemaan kuljettajien ja koko tiimin hyvinvointia ja suoritusta. Ne luovat myös faneille upeita elämyksiä niin paikan päällä kuin kotikatsomoissa. Meitä yhdistää kiinnostus teknologiaan ja jatkuvaan kehittymiseen. Tämä ilmenee valaistuksessamme ja siinä, miten tuotteemme kohentavat käyttökokemusta.
Kirkkainta suorituskykyä
Joka radan mutkassa, joka hetkessä. Tämä on sitoumuksemme. Kaikki Philips Hue -tuotteet ovat erittäin korkealaatuisia ja mukautuvat joka käyttötarpeeseen.
Tunnelmavalaistusta, kodin turvaa ja viihdevalaistusta. Me autamme sinua luomaan unelmiesi älykodin. Sekä tähän hetkeen että tulevaisuuteen.
Synkronoitu tiimi
Tiimimme tekevät yhteistyötä jokaisen yksityiskohdan hiomiseksi ja tuovat olohuoneeseesi huipputehokasta valojen synkronointia lippulaivatuotteellamme: HDMI sync box 8K:lla. Sync box tekee kisojen katsomisesta mukaansatempaavan elämyksen. Voit kuvitella olevasi tapahtumien keskiössä.
Kun synkronoit F1:n kotisi valaistukseen, nousee viihde aivan uudelle tasolle.
Ohjaa vapaasti
Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on Signify?
Mikä on Signify?
Miten Philips ja Signify liittyvät toisiinsa?
Miten Philips ja Signify liittyvät toisiinsa?
Miksi Signify ja Mercedes tekevät yhteistyötä?
Miksi Signify ja Mercedes tekevät yhteistyötä?
Kuinka Signify auttaa joukkuetta voittamaan F1-mestaruuden?
Kuinka Signify auttaa joukkuetta voittamaan F1-mestaruuden?
Miten yhteistyö vaikuttaa katsojiin kotona?
Miten yhteistyö vaikuttaa katsojiin kotona?
