Signify, Huen emoyhtiö, on ylpeä saadessaan Mercedes-AMG Petronas F1 -Teamin yhteistyökumppaniksi. Valaistusinnovaatiomme tukevat tallin tavoitetta tulla yhdeksi maailman vastuullisimmista urheilujoukkueista.

Valaistusratkaisut auttavat tukemaan kuljettajien ja koko tiimin hyvinvointia ja suoritusta. Ne luovat myös faneille upeita elämyksiä niin paikan päällä kuin kotikatsomoissa. Meitä yhdistää kiinnostus teknologiaan ja jatkuvaan kehittymiseen. Tämä ilmenee valaistuksessamme ja siinä, miten tuotteemme kohentavat käyttökokemusta.