Bridge ja Bridge Pro ovat älykkäitä valaistuksen keskusyksiköitä, jotka ohjaavat Philips Hue -älyvalojärjestelmää. Vertaile niiden ominaisuuksia, jotta pystyt valitsemaan niistä tarpeisiisi sopivimman, olitpa rakentamassa kokoonpanoasi alusta tai laajentamassa sitä.
Bridge ja Bridge Pro: mitä eroa niillä on?
Ajattele sitä kotisi älyvalojärjestelmän perustana. Bridge on älyvalokeskus, joka muodostaa yhteyden kotisi verkkoon Zigbee-mesh-verkkoa käyttävien älyvalojen ja lisävarusteiden välityksellä. Näin voit ohjata Hue-älyvalojasi Hue-sovelluksella kotona tai mistä tahansa muualta maailmassa, jossa sinulla on internetyhteys.
Bridgestä on kaksi sukupolvea: Bridge ja Bridge Pro. Sekä Bridge että Bridge Pro tarjoavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia, jotka tekevät älyvalaistusjärjestelmästä hyödyllisen, hauskan ja jännittävän käyttää. Niitä ovat muun muassa jännittävät valotehosteet, kotiviihteen kanssa synkronoitavissa oleva viihdevalaistus, kodin Hue Secure -turvajärjestelmän integraatio valoihin, kamerat, tunnistimet, älyavustajia hyödyntävä ääniohjaus ja monet kätevät automaatiot.
Salamannopeaan Hue Chip Prohon perustuva, kapasiteetiltaan parannettu Bridge Pro on kaikkein edistyksellisin älyvalokeskuksemme, joka tuo käyttöön entistä useampia ominaisuuksia. Se on suunniteltu suurempia älyvalokokoonpanoja varten.
Lue lisää Bridgen ja Bridge Pron eroista.
Bridge ja älyvalaistusjärjestelmän koko
Yksi Bridge- ja Bridge Pro -älyvalokeskusten suurimmista eroista on niiden tukemien älyvalojen ja lisävarusteiden määrä. Jos olet vasta aloittamassa Hue-älyvalaistuksen käyttöä ja suunnittelet keskikokoista järjestelmää, Bridge saattaa olla oikea vaihtoehto.
Bridge tukee kotonasi enintään 50 älyvaloa ja 12 lisävarustetta, sisällä ja ulkona. Mieti kotisi huoneiden ja tilojen lukumäärää ja sitä, kuinka monta valaisinta kukin niistä tarvitsee. Muista miettiä älyvalaistusjärjestelmääsi pitkällä aikavälillä, sillä todennäköisesti haluat lisätä lisää valaisimia ja lisävarusteita ajan myötä (ja julkaisemme jatkuvasti lisää jännittäviä tuotteita!).
Bridge Pro tukee yli 150 valaisinta ja yli 50 lisävarustetta ja sopii täydellisesti suurempiin koteihin, erityisesti sellaisiin, joissa on ulkotiloja, kuten takapiha, patio, kuisti ja ajotie.
Bridge ja liiketunnistus
Sekä Bridge että Bridge Pro tukevat erilaisia liiketunnistimia ja ovisensoreita, jotka pystyvät sytyttämään kotisi valot, kun ne havaitsevat liikettä.
Bridge Prossa on kuitenkin ainutlaatuinen MotionAware™-teknologia, joka muuttaa älyvalot sisätilojen liiketunnistimiksi tehokkaan Hue-sirun ansiosta, joka mahdollistaa monimutkaiset algoritmit ja edistyneet tekoälyominaisuudet.
Bridge Pron avulla voit luoda kolmen tai neljän Hue-valon liikealueen ja muuttaa tämän alueen tunnistimeksi. Kun alue havaitsee läsnäolon, kaikki kodin ympärillä olevat valot, jotka olet määrittänyt liiketunnistusalueelle, syttyvät. Voit määrittää ja kalibroida liikkeen tunnistavan alueen ja sytytettävien valojen herkkyyden. MotionAware™-tekniikkaa käytettäessä ylimääräisiä liiketunnistimia ei tarvita, jos käytät sisätilojen älyvalokokoonpanossa Bridge Prota.
MotionAware™-tekniikan ansiosta valosi reagoivat intuitiivisesti liikkeisiisi, kun liikut kotonasi. Astuitpa huoneeseen tai kävelitpä käytävällä, valot vastaavat dynaamisesti, parantavat mukavuutta ja tekevät älyvalokokoonpanostasi entistä intuitiivisemman ja käytännöllisemmän.
Bridge ja Hue Sync
Paranna viihdekokemustasi Bridgellä ja Bridge Prolla. Molemmat Bridget mahdollistavat älyvalojesi synkronoinnin elokuvien, pelien ja musiikin kanssa ja luovat kotiisi mukaansatempaavan tunnelman. Katso, miten valosi vilkkuvat, tanssivat, himmenevät, kirkastuvat ja vaihtavat väriä synkronoituina televisiosi näytön kanssa. Halusitpa nauttia suosikkitelevisio-ohjelmastasi, katsoa elokuvia tai pelata videopelejä, Bridge tuo uudenlaista jännitystä katselu- ja pelikokemukseesi.
Lisäksi molemmat Bridget mahdollistavat musiikkisi synkronoinnin älyvalojesi kanssa, mikä lisää dynaamisen elementin kaikkiin kappaleisiisi. Muunna olohuoneesi seesteiseksi valoshow’ksi kuunnellen klassista musiikkia tai luo juhlatunnelma sykkivällä tanssilattialla. Bridgen ja Bridge Pron avulla voit helposti mukauttaa valaistustasi vastaamaan viihdetottumuksiasi ja luoda todella kiehtovan ympäristön kotiin.
Bridge ja ääni-/etäohjaus
Bridge ja Bridge Pro antavat sinulle mahdollisuuden käyttää älykotijärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota turvallisuusilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla. Ohjaa älyvaloja äänelläsi useiden älykkäiden avustajien avulla. Anna yksinkertaisia komentoja valojen sytyttämiseen tai sammuttamiseen, himmentämiseen tai kirkastamiseen ja niiden värin muuttamiseen.
