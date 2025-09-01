Yksi Bridge- ja Bridge Pro -älyvalokeskusten suurimmista eroista on niiden tukemien älyvalojen ja lisävarusteiden määrä. Jos olet vasta aloittamassa Hue-älyvalaistuksen käyttöä ja suunnittelet keskikokoista järjestelmää, Bridge saattaa olla oikea vaihtoehto.

Bridge tukee kotonasi enintään 50 älyvaloa ja 12 lisävarustetta, sisällä ja ulkona. Mieti kotisi huoneiden ja tilojen lukumäärää ja sitä, kuinka monta valaisinta kukin niistä tarvitsee. Muista miettiä älyvalaistusjärjestelmääsi pitkällä aikavälillä, sillä todennäköisesti haluat lisätä lisää valaisimia ja lisävarusteita ajan myötä (ja julkaisemme jatkuvasti lisää jännittäviä tuotteita!).

Bridge Pro tukee yli 150 valaisinta ja yli 50 lisävarustetta ja sopii täydellisesti suurempiin koteihin, erityisesti sellaisiin, joissa on ulkotiloja, kuten takapiha, patio, kuisti ja ajotie.