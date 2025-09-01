Tuki
Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Mikä on Hue Bridge ja kumpi niistä sopii sinulle?

Bridge ja Bridge Pro ovat älykkäitä valaistuksen keskusyksiköitä, jotka ohjaavat Philips Hue -älyvalojärjestelmää. Vertaile niiden ominaisuuksia, jotta pystyt valitsemaan niistä tarpeisiisi sopivimman, olitpa rakentamassa kokoonpanoasi alusta tai laajentamassa sitä.

Bridge ja Bridge Pro: mitä eroa niillä on?

Ajattele sitä kotisi älyvalojärjestelmän perustana. Bridge on älyvalokeskus, joka muodostaa yhteyden kotisi verkkoon Zigbee-mesh-verkkoa käyttävien älyvalojen ja lisävarusteiden välityksellä. Näin voit ohjata Hue-älyvalojasi Hue-sovelluksella kotona tai mistä tahansa muualta maailmassa, jossa sinulla on internetyhteys.

Bridgestä on kaksi sukupolvea: Bridge ja Bridge Pro. Sekä Bridge että Bridge Pro tarjoavat laajan valikoiman edistyneitä älyvalaistusominaisuuksia, jotka tekevät älyvalaistusjärjestelmästä hyödyllisen, hauskan ja jännittävän käyttää. Niitä ovat muun muassa jännittävät valotehosteet, kotiviihteen kanssa synkronoitavissa oleva viihdevalaistus, kodin Hue Secure -turvajärjestelmän integraatio valoihin, kamerat, tunnistimet, älyavustajia hyödyntävä ääniohjaus ja monet kätevät automaatiot.

Salamannopeaan Hue Chip Prohon perustuva, kapasiteetiltaan parannettu Bridge Pro on kaikkein edistyksellisin älyvalokeskuksemme, joka tuo käyttöön entistä useampia ominaisuuksia. Se on suunniteltu suurempia älyvalokokoonpanoja varten.

Lue lisää Bridgen ja Bridge Pron eroista.

Bridge ja älyvalaistusjärjestelmän koko

Yksi Bridge- ja Bridge Pro -älyvalokeskusten suurimmista eroista on niiden tukemien älyvalojen ja lisävarusteiden määrä. Jos olet vasta aloittamassa Hue-älyvalaistuksen käyttöä ja suunnittelet keskikokoista järjestelmää, Bridge saattaa olla oikea vaihtoehto. 

Bridge tukee kotonasi enintään 50 älyvaloa ja 12 lisävarustetta, sisällä ja ulkona. Mieti kotisi huoneiden ja tilojen lukumäärää ja sitä, kuinka monta valaisinta kukin niistä tarvitsee. Muista miettiä älyvalaistusjärjestelmääsi pitkällä aikavälillä, sillä todennäköisesti haluat lisätä lisää valaisimia ja lisävarusteita ajan myötä (ja julkaisemme jatkuvasti lisää jännittäviä tuotteita!). 

Bridge Pro tukee yli 150 valaisinta ja yli 50 lisävarustetta ja sopii täydellisesti suurempiin koteihin, erityisesti sellaisiin, joissa on ulkotiloja, kuten takapiha, patio, kuisti ja ajotie. 

 

Hue Bridge

Osta Bridge

Hue Bridge Pro

Osta Bridge Pro

Pienen älyvalokokoonpanon koko

Keskikokoinen kokoonpano
Suuri kokoonpano

Valojen enimmäismäärä Bridgeä kohti

50
Yli 150

Tarvikkeiden enimmäismäärä Bridgeä kohti

12
50+

Tallennuskapasiteetti ja valaistusasetusten nopeus

Suuri kapasiteetti, nopea reagointikyky
Hyvin suuri kapasiteetti – 3x enemmän kapasiteettia Erittäin nopea – 5x nopeampi kuin Bridge

MotionAware™ Käytä valoja liiketunnistimina

Luo automaatioita

Internet-yhteys

Yhdistetty reitittimeen ethernet-kaapelilla
Yhdistetty reitittimeen Ethernet-kaapelin tai Wi-Fi-yhteyden välityksellä

Sijoitus

Lähellä reititintä
Missä tahansa kodissasi

Zigbee-turvallisuusjärjestelmän suojaus

128-bittinen AES-salaus laitetta kohti
Parannettu AES-128-bittinen koko järjestelmän salaus Zigbee Trust Centerin avulla

Bridge ja liiketunnistus

Sekä Bridge että Bridge Pro tukevat erilaisia liiketunnistimia ja ovisensoreita, jotka pystyvät sytyttämään kotisi valot, kun ne havaitsevat liikettä. 

Bridge Prossa on kuitenkin ainutlaatuinen MotionAware™-teknologia, joka muuttaa älyvalot sisätilojen liiketunnistimiksi tehokkaan Hue-sirun ansiosta, joka mahdollistaa monimutkaiset algoritmit ja edistyneet tekoälyominaisuudet. 

Bridge Pron avulla voit luoda kolmen tai neljän Hue-valon liikealueen ja muuttaa tämän alueen tunnistimeksi. Kun alue havaitsee läsnäolon, kaikki kodin ympärillä olevat valot, jotka olet määrittänyt liiketunnistusalueelle, syttyvät. Voit määrittää ja kalibroida liikkeen tunnistavan alueen ja sytytettävien valojen herkkyyden. MotionAware™-tekniikkaa käytettäessä ylimääräisiä liiketunnistimia ei tarvita, jos käytät sisätilojen älyvalokokoonpanossa Bridge Prota. 

MotionAware™-tekniikan ansiosta valosi reagoivat intuitiivisesti liikkeisiisi, kun liikut kotonasi. Astuitpa huoneeseen tai kävelitpä käytävällä, valot vastaavat dynaamisesti, parantavat mukavuutta ja tekevät älyvalokokoonpanostasi entistä intuitiivisemman ja käytännöllisemmän.

Bridge ja Hue Sync

Paranna viihdekokemustasi Bridgellä ja Bridge Prolla. Molemmat Bridget mahdollistavat älyvalojesi synkronoinnin elokuvien, pelien ja musiikin kanssa ja luovat kotiisi mukaansatempaavan tunnelman. Katso, miten valosi vilkkuvat, tanssivat, himmenevät, kirkastuvat ja vaihtavat väriä synkronoituina televisiosi näytön kanssa. Halusitpa nauttia suosikkitelevisio-ohjelmastasi, katsoa elokuvia tai pelata videopelejä, Bridge tuo uudenlaista jännitystä katselu- ja pelikokemukseesi. 

Lisäksi molemmat Bridget mahdollistavat musiikkisi synkronoinnin älyvalojesi kanssa, mikä lisää dynaamisen elementin kaikkiin kappaleisiisi. Muunna olohuoneesi seesteiseksi valoshow’ksi kuunnellen klassista musiikkia tai luo juhlatunnelma sykkivällä tanssilattialla. Bridgen ja Bridge Pron avulla voit helposti mukauttaa valaistustasi vastaamaan viihdetottumuksiasi ja luoda todella kiehtovan ympäristön kotiin.

Bridge ja ääni-/etäohjaus

Bridge ja Bridge Pro antavat sinulle mahdollisuuden käyttää älykotijärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota turvallisuusilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla. Ohjaa älyvaloja äänelläsi useiden älykkäiden avustajien avulla. Anna yksinkertaisia komentoja valojen sytyttämiseen tai sammuttamiseen, himmentämiseen tai kirkastamiseen ja niiden värin muuttamiseen.

Älykodin valaistuksen Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmä.

Hue Bridge

Oletko päättänyt hankkia Bridgen? Siirry tuotesivulle ja lisää se ostoskoriisi.

Osta Bridge
Uusi älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro -ohjausjärjestelmä.

Hue Bridge Pro

Jos Bridge Pro on oikea valinta kokoonpanoosi, siirry tuotesivulle ja lisää se ostoskoriisi.

Osta Bridge Pro

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay