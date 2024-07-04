Yksi valonauhan suurimmista eduista on sen mukautuvuus. Leikkaamalla valonauhoja voit lisätä valoa saumattomasti nurkasta nurkkaan. Halusitpa sitten valaista keittiön työtasot kirkkaammin tai lisätä television taustaan valoa, valonauhat voidaan leikata tarpeidesi ja tilan mukaan.
Voiko valonauhoja leikata?
Näin lyhennät valonauhoja
Valonauhoja voi lyhentää, mutta on tärkeää leikata valonauha oikeasta kohdasta, jotta ne varmasti toimivat jatkossa. Valonauhat koostuvat useista yksittäisistä piireistä. Leikkausviivat merkitsevät yhden piirin loppua ja toisen alkua. Tämän vuoksi on tärkeää leikata ainoastaan viivoja pitkin, jotka sijaitsevat kuparipisteiden välissä.
Valonauhojen leikkauskohdat
Kunhan leikkaat valonauhaa ainoastaan merkittyjä leikkausviivoja pitkin, Philips Hue -valonauhat toimivat lyhentämisen jälkeen. Valonauhojen leikkaaminen viivojen ulkopuolelta voi aiheuttaa sen, että valonauha ei enää toimi toivotulla tavalla. Merkityt leikkauskohdat ovat myös turvallisin paikka valonauhojen katkaisuun, sillä merkityissä paikoissa piirit ovat suljettuja.
Voiko Philips Hue -valonauhoja leikata?
Haluatko käyttää uudelleen Philips Hue -valonauhan leikattua osaa? Onnistuu! Erityisen kätevä tähän on Philips Hue -valonauha V4, jonka mukana tulee liitin, jolla jo leikattuja osia voidaan uudelleenkäyttää muiden Philips Hue -valonauhojen kanssa. Näin ylijääneet palaset eivät mene hukkaan, ja voit mukauttaa valonauhojen sijoittelua entisestään.
Kuinka taivuttaa valonauhaa
Valonauhat on suunniteltu taipumaan helposti. Jos haluat taivuttaa valonauhaa pinnan muodon mukaan tai television tai tietokoneen näytön ympärille, voit tehdä sen kahdella tavalla.
1. Valonauhan taivuttaminen
Voit taivuttaa valonauhaa suoraan, mutta on tärkeää tehdä se vain merkityillä leikkauslinjoilla, jotta valonauha ei vahingoitu. Philips Hue -valonauhoissa on selkeät apuviivat, jotka helpottavat taivuttamista.
2. Käytä liitintä taivuttaaksesi valonauhaa 90 astetta
Jos haluat, että valonauha kiertää suorakulmaisen kulman, kuten työtason kulmaa tai portaita pitkin, on kulmaliittimen käyttö paras tapa. Kulmaliittimet ovat L-muotoisia, ja niiden avulla voit helposti yhdistää kaksi valonauhaa. Kulmaliittimiä käytettäessä asennus on viimeistellympi verrattuna siihen, että valonauhaa taivutettaisiin sellaisenaan suoran kulman ympäri.
Tutustu Philips Hue -valonauhoihin, jotka ovat taivutettavissa ja leikattavissa.