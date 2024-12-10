Päivittäminen Hue Bridge Prohon

Oletko päivittämässä Hue Bridge Prohon? Tässä oppaassa kerrotaan kaikki, mitä tarvitset siirtymisestä nykyisestä Hue Bridgeen uuteen Hue Bridge Prohon.

Uuden Bridge Pron perehdyttäminen

Oletko valmis aloittamaan uuden Bridge Pron käytön? Suorita perehdytys ja hyödynnä sen kaikki mahdollisuudet toimimalla tässä linkissä annettujen ohjeiden mukaan.

Siirron aloittaminen

Kun olet ottanut Hue Bridge Pron käyttöön Hue-sovelluksen kautta, sinua pyydetään siirtämään sisältö olemassa olevasta Bridgestäsi. Voit valita siirron välittömästi tai lykätä sitä, jos sinulla ei ole aikaa tai jos järjestelmäsi ei ole vielä valmis siirtoon, koska jotkin ehdot eivät täyty. Useimmat laitteesi ja määrityksesi siirtyvät automaattisesti, vaikka joitakin poikkeuksia onkin.

Usean Bridgen siirtäminen

Pian voit siirtää usean Bridgen sisällön Hue Bridge Prohon; tällä hetkellä järjestelmä tukee vain yhden Bridgen automaattista siirtoa. Tilanteestasi riippuen voit pitää ylimääräiset Bridget ennallaan (niihin tämä ei vaikuta), kunnes ne tulevat saataville, tai voit siirtää niiden sisällön ja laitteet manuaalisesti Hue Bridge Prohon. Hue Bridge Pro pysyy toiminnassa tästä huolimatta, ja voit edelleen nauttia sen uusista ominaisuuksista, kuten MotionAwareTM.

Automaattisesti siirrettävät tiedot

Laitteet

Hue-valot, -pistorasiat, -kytkimet, -tunnistimet, -kamerat, -video-ovikellot ja -soittokellot (virta kytkettynä, toiminta-alueella, uusin laiteohjelmistoversio käytössä).

Friends of Hue -laitteet: Asetukset siirretään, mutta sinun on lisättävä ne manuaalisesti uudelleen (esim. muut kuin Philips Huen valmistamat valot, kytkimet, pistorasiat jne.

SmartLink-laitteet: Ei tuettu Hue Bridge Prossa.

Kokoonpanot

Laitteiden nimet ja asetukset

Huoneet ja Alueet

Valaistusasetukset

Automaatiot

Tarvikkeiden toimintatavat

Viihdeasetukset

Turvan asetukset

Sovelluskohtaiset asetukset (esim. widgetit, valokuvapohjaiset valaistusasetukset, lajittelujärjestys)

Kolmansien osapuolten sovelluskokoonpanot: sovellukset vaativat Bridgen uudelleenlinkityksen. (Ota yhteyttä kolmannen osapuolen sovelluksen tukeen, jos siirrossa on ongelmia.)

Integraatiot ja yhteensopivuus

Spotify: Siirtyy automaattisesti.

Apple HomeKit: Mahdollista yhdistää uudelleen vain Matterin kautta Hue Bridge Prossa

Synkronointisovellukset TV:lle ja PC:lle: Määritys siirtyy automaattisesti.

Mitä sinun on tiedettävä ennen siirtoa:

Yksi tili ja Koti: Kummankin Bridgen on oltava linkitettyinä samaan tiliin ja Kotiin, ja niissä on oltava uusin ohjelmistoversio.

Sovelluksen käyttö: Pidä Hue-sovellus auki ja puhelimesi lukitsemattomana siirron aikana, erityisesti ensimmäisten 1–2 minuutin ajan. Siirtoprosessin odotetaan kestävän noin 30 minuuttia Hue-kokoonpanosi koosta riippuen.

Valot: syttyvät vahvistamaan siirron valmistumisen.

Laitehallinta: Rajoitetut toiminnot ja laitteet eivät ole käytettävissä siirron aikana.

Turvajärjestelmä: Poistetaan käytöstä siirron aikana. Viritä uudelleen manuaalisesti sen jälkeen.

Vältä: Muiden Hue-sovellusten tai kolmannen osapuolen integraatioiden käyttöä siirron aikana.

Tietosuoja

Aloittamalla siirron hyväksyt Hue Bridgen tietojesi siirron Hue-pilvisiirtopalvelun kautta tietosuojailmoituksemme mukaisesti. Hue-pilvisiirtopalvelu on Euroopassa sijaitseva suojattu pilvipalvelu.

Henkilötietosi käsitellään Hue Bridgen tietojen siirtämiseksi uuteen Hue Bridge Prohon. Käsiteltäviin henkilötietojen tyyppeihin kuuluvat muun muassa käyttötiedot, laitetiedot, kokoonpanot, integraatiot, likimääräiset sijaintitiedot (jos käyttäjä on aktivoinut sitä käyttäviä palveluita tai toimintoja).

Lisätietoja tietosuojaoikeuksistasi sekä henkilötietojesi käsittelystä ja suojauksesta saat tietosuojailmoituksestamme.





Siirron vianmääritys

Häiriöt (esim. sähkö- tai internetkatkos): Sovellus opastaa palautumisvaiheissa. Palauta Hue Bridge Pro tarvittaessa tehdasasetuksiin ja ota se uudelleen käyttöön.

Puuttuvat laitteet: Yhdistä ne manuaalisesti uudelleen siirron jälkeen (myös kaikki asetukset siirretään)

Ei siirtovaihtoehtoa: Varmista, että molemmat Bridget ovat samassa Hue-kodissa.

Siirron jälkeiset vaiheet

Vanha Bridge: Kun siirto on vahvistettu, palauta se tehdasasetuksiin.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko peruuttaa siirron?

Ei. Siirto Bridge v2:sta Hue Bridge Prohon on yksisuuntainen.

Voinko siirtää myöhemmin?

Kyllä. Käytä Hue-sovellusta: Asetukset > Bridget.

Pitääkö minun olla kotona?

Sitä suositellaan mahdollisten laiteongelmien ratkaisemiseksi.

Tarvitaanko internet?

Kyllä. Sovellus ilmoittaa sinulle kaikista yhteysongelmista.

Jos ongelmia esiintyy tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.