Hue Labsin tietoa

Seitsemän vuoden uusien ominaisuuksien testauksen jälkeen Hue Labs -kokeilu on tullut päätökseen! Moni kaava on muutettu sovelluksen sisäänrakennetuksi toiminnoksi (joissa on enemmän toimintoja), joten voit alkaa käyttämään niitä.

Mitä Hue Labsille tapahtuu?



Hue Labs toimi testausympäristönä, joka auttoi meitä kehittämään innovatiivisimpia ideoitamme. Monista näistä ideoista tuli kaavoja, joista tuli sitten joitain rakastetuimmista ominaisuuksistamme.



Sen menestyksen ansiosta olemme siirtäneet suuren osan betatestauksestamme sovellukseen, joten erillistä Hue Labs -alustaa ei enää tarvita. Näet "Beta" ominaisuuksissa, joita voit kokeilla!



Mitä minun pitäisi tehdä?



Voit käyttää Hue Labsia kesäkuuhun 2024 saakka. Sen jälkeen automaattiset kaavat toimivat entisellään, mutta et voi muokata niitä. Manuaalisesti aktivoidut kaavat voidaan korvata vastaavilla valaistusasetuksilla valaistusasetusten galleriassa. Löydät kaikki kaavat ja niitä vastaavat ominaisuudet alla olevasta taulukosta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Hue Labs?

Hue Labs oli testausympäristö, jossa jokainen, jolla on Philips Hue -järjestelmä, saattoi kokeilla uusien toimintojen prototyyppejä, joita kutsutaan kaavoiksi. Olemme keränneet niin paljon palautetta Hue Labs -käyttäjiltä, ​​että useimmat kaavat ovat nyt saatavilla Philips Hue -sovelluksessa – joissakin on entistä monipuolisempia toimintoja!

Mitä Hue Labsille tapahtuu?

Hue Labs oli aina tarkoitettu kokeiluksi. Se oli paikka, jossa kehitimme uusia ominaisuuksia, ja käyttäjät antoivat meille palautetta kaikkein innovatiivisimmista ideoistamme. Monet näistä ideoista olivat niin suosittuja, että olemme nyt rakentaneet ne suoraan sovellukseen.

Olemme siirtäneet suuren osan betatestauksesta itse sovellukseen Hue Labsin menestyksen ansiosta. Voit nyt testata ominaisuuksia suoraan sovelluksessa, joten erillistä Hue Labs -yhteisöä ei enää tarvita!

Onko Hue Labs edelleen käytettävissä?

Hue Labs sulkeutuu kesäkuussa 2024. Siihen asti voit muokata asennettuja kaavoja. Kesäkuun 2024 jälkeen automaattiset kaavat toimivat entisellään, mutta et voi muokata niitä. Manuaalisesti aktivoidut kaavat eivät ole käytettävissä, mutta löydät niitä vastaavat valaistusasetukset valaistusasetusgalleriasta.

Kuinka poistan olemassa olevat Hue Labs -kaavani?

Siirry Automaatiot-välilehteen ja napauta Hue Labs. Kun olet Hue Labs -ympäristössä, napauta Omat kaavat -painiketta, niin voit tarkastella ja poistaa asennettuja kaavojasi.

Mistä näen, mitkä Hue Labs -kaavat ovat osa Philips Hue -sovellusta?

Tarkista alla olevasta taulukosta, millä Hue Labsin kaavoilla on vastaavat ominaisuudet Philips Hue -sovelluksessa. Jotkut kaavat eivät toimi täsmälleen samalla tavalla kuin Hue Labsissa – niissä saattaa olla jopa enemmän toimintoja.

Toimivatko nykyiset Hue Labs -kaavani edelleen Hue Labsin sulkemisen jälkeen?

Suosittelemme siirtymään näihin sisäänrakennettuihin ominaisuuksiin, koska niissä on usein enemmän toimintoja kuin kaavoissa. Lisäämme vielä muutaman, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Jos kaavaa ei näy luettelossa, sillä ei ehkä ole vastaavaa ominaisuutta.

Miksi jotkin Hue Labs -kaavat eivät ole osa Philips Hue -sovellusta?

Hue Labs oli testausympäristö, jossa käyttäjät voivat kokeilla uusien ominaisuuksien prototyyppejä. Jotkut kaavat eivät sopineet sovellukselle. Saatat löytää samanlaisia ​​toimintoja kolmansien osapuolien sovelluksista, jotka toimivat Philips Huen kanssa.

Tuleeko Philips Hue -sovellukseen lisää Hue Labs -kaavoja?

Se on suunnitelmissa! Monilla Hue Labsin kaavoilla on jo vastaavat ominaisuudet sovelluksessa. Lisäämme vielä muutaman, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Jos kaavaa ei näy luettelossa, sillä ei ehkä ole vastaavaa ominaisuutta.

Vaikuttaako Hue Labsin sulkeminen muuhun Philips Hue -järjestelmääni?

Järjestelmäsi toimii edelleen normaalisti! Vaikka sinulla olisi kaavoja asennettuna, valot, kytkimet, sensorit, automaatiot, viihdealueet, kolmannen osapuolen integraatiot ja muut järjestelmäsi osat pysyvät ennallaan.

Voinko silti testata ominaisuuksia?

Kyllä – suoraan Philips Hue -sovelluksessa! Näet "Beta" parhaillaan testaamiemme ominaisuuksien vieressä.

Miksi en näe vastaavaa ominaisuutta lämpötilan näkymälle?

Ymmärrämme turhautumisen ja teimme parhaamme varmistaaksemme, että kaikki suosituimmat ominaisuudet on sisäänrakennettu sovellukseen. Jotkut ominaisuudet, kuten lämpötilatunnistimen näkymä, eivät sopineet sovellukseen. Voit silti tarkastella lämpötilaa kolmannen osapuolen sovelluksissa, kuten Apple Home ja Google Home.

Hue Labsin kaavan viiteopas