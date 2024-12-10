Langallinen Hue Secure -ovikello ja Smart Chime – opas

Hue Secure langallinen video-ovikello ja Smart Chime

Johdanto

Langallinen Hue Secure video-ovikello on suunniteltu lisäämään turvan tunnetta ja lisäämään kätevyyttä. Lisäksi sen voi integroida saumattomasti osaksi Philips Hue -ekosysteemiä. Näissä ohjeissa on kaikki tarvittava tieto Hue Secure video-ovikellon ja Smart chime -soittokellon asentamisesta, käyttöönotosta ja käytöstä.

Asennus ja käyttöönotto

Langallisen Hue Secure video-ovikellon asentaminen

Langallinen Hue Secure -ovikello otetaan käyttöön skannaamalla ovikellon omistuskortissa oleva QR-koodi Philips Hue -sovelluksella. Yhdistä ovikello noudattamalla sovelluksen ohjeita. Jos sinulla on jo Hue Bridge, voit yhdistää sen. Muussa tapauksessa ovikello toimii, mutta sen toiminnallisuus on rajoitettu. Jos sinulla on Hue-valoja, saat lisäominaisuuksia, kuten valaistuksen, joka aktivoituu liikkeestä. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi asennuksen aikana.

Asennusvaatimukset

Langallinen video-ovikello vaatii olemassa olevan ovikellojohdotuksen (pienjännite 12–24 V AC), Wi-Fi-yhteyden (2,4 GHz) ja valinnaisesti Philips Hue Bridgen täyden toiminnallisuuden ja automaation saavuttamiseksi. Asennusta varten tarvitaan lyijykynä, ruuvimeisseli, sähköporakone, 6 mm:n poranterä ja vasara.

Video-ovikellon asentaminen

Asenna video-ovikello sisääntuloväylän lähelle. Liikkeentunnistus toimii parhaiten 1,4 metrin asennuskorkeudella. Kamera on säänkestävä (IP54), joten se soveltuu ulkokäyttöön. Jos haluat käyttää langallisen muuntajan sijasta pistokeadapteria, varmista, että verkkolaite sijoitetaan sisälle. Ovikello voidaan asentaa myös vinoon kulmakiinnikkeen avulla paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

Lyhyiden kaapeleiden jatkaminen

Mikäli seinästä tulevat kaapelit ovat liian lyhyet, niitä voi pidentää jatkokaapeleilla kytkemällä ne kierrettävällä huppuliittimellä. Ohjeet löytyvät käyttöoppaasta. Varo, etteivät nykyiset johdot luiskahda seinään; taivuta niitä liukumisen estämiseksi ja/tai teippaa ne yhteen edellisen ovikellon irrottamisen jälkeen.

Seinäankkureiden ja välikappaleiden käyttö

Käytä turvallisen ja tukevan asennuksen varmistamiseksi mukana toimitettuja seinäankkureita tiilen ja betonin kaltaisille materiaaleille. Tarkista ennen poraamista, onko seinän sisällä johtoja. Jos olet epävarma, ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan saadaksesi apua.

Jos uppoasennus seinään ei ole mahdollista asennuspinnan takia tai tarvitset lisätilaa johdotusta ja huppuliittimiä varten, suosittelemme käyttämään mukana toimitettuja välikappaleita. Ne on helppo asentaa kiinnikkeeseen teipillä ja niillä saa luotua helposti lisää tilaa seinän ja kiinnikkeen väliin.

Yhteensopivat muuntajat

Langallinen Hue video-ovikello on yhteensopiva vain olemassa olevien ovikellojärjestelmien kanssa, jotka tarjoavat matalajännitteisen 12–24 VAC:n jännitteen. Sopivia muuntajia ovat Europe ABB Ltd. TM15/24 (muuntaja) ja Zopule MYT240050 (pistokesovitin), sekä Yhdysvallat: RING T57-0052 (muuntaja) ja jiooyy AC-AC 24V 500mA (pistokesovitin).

Virtalähdevaihtoehdot

Hue Secure -ovikellon voi kytkeä myös pistokkeeseen kytkettävään verkkolaitteeseen. Sitä varten tarvitaan yhteensopiva adapteri, kuten Zopule MYT240050 (pistokeadapteri) Euroopassa tai jiooyy AC-AC 24V 500mA (pistorasiaan kytkettävä) Yhdysvalloissa.

Yhteensopivuus ja integrointi

Integrointi Hue-valojen kanssa

Hue Secure -ovikellon voi integroida saumattomasti olemassa olevien Philips Hue -valojen kanssa. Voit määrittää valot vilkkumaan tai syttymään automaattisesti, kun joku soittaa ovikelloa tai havaitaan liikettä.

Älykoti-integraatio

Hue langallista video-ovikelloa voi käyttää Alexan, Google Assistantin ja SmartThingsin kanssa reaaliaikaisen kuvan tarkastelua varten. Apple Home (ja Home secure video) ei ole tuettu.

Useiden laitteiden yhdistäminen

Yhteen ovikelloon voi kytkeä useita Hue Smart chime -soittokelloja, jos käytössä on Hue Bridge. Ilman Hue Bridgeä yhteen ovikelloon voi kytkeä vain yhden soittokellon. Vastaavasti yhteen soittokelloon voi kytkeä useita langallisia Hue-ovikelloja, jos Hue Bridge on käytössä.

Ilmoitukset ja hälytykset

Ilmoitusten vastaanottaminen

Kun joku soittaa ovikelloa, saat ovikellon puhelun tai push-ilmoituksen puhelimeesi Hue-sovelluksen kautta. Jos Hue Chime on yhdistetty, voit vastaanottaa ääni-ilmoituksia. Hue-valot voivat myös käynnistää valohälytyksiä.

Valohälytykset

Valohälytys on Hue-järjestelmän ainutlaatuinen ominaisuus. Sen avulla yhden tai useamman kodin valon voi määrittää vilkkumaan, kun ovikelloa painetaan. Se on hyödyllinen ominaisuus tilanteisiin, jolloin et halua älysummerin soittokellon äänen häiritsevän esimerkiksi silloin, kun teet töitä tai perheenjäsenesi ovat nukkumassa.

Tilaukset

Secure-tilausten ilmainen kokeilu

Jokainen uusi Secure-kamera ja video-ovikello sisältää ilmaisen 30 päivän kokeiluversion Basic-tilauksesta. Kokeilujakso alkaa heti, kun ovikello on asennettu, ja voit kokeilla kaikkia Secure-tilaukseen sisältyviä edistyneitä ominaisuuksia.

Hue Secure -tilausten ostaminen

Ilmaisen kokeilujakson päätyttyä voit halutessasi jatkaa Hue Securen edistyneiden ominaisuuksien käyttöä hankkimalla tilauksen. Tarjolla on seuraavat tilaukset:

Basic-tilaus : Tilauksen hinta on 39,99 e/vuosi kameraa kohti. Tilaus sisältää 30 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja entistäkin älykkäämmät hälytykset.

: Tilauksen hinta on 39,99 e/vuosi kameraa kohti. Tilaus sisältää 30 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja entistäkin älykkäämmät hälytykset. Plus-tilaus: Tilauksen hinta on 99,99 e/vuosi ja se kattaa 10 kameraa. Tilaus sisältää 60 päivän videohistorian sekä lisäominaisuuksia, kuten valvonta-alueet, videoleikkeet ja entistäkin älykkäämmät hälytykset.

Tekniset tiedot

Jännitteen yhteensopivuus

Hue langallinen video-ovikello on yhteensopiva vain olemassa olevien ovikellojärjestelmien kanssa, jotka tarjoavat matalajännitteisen 12–24 VAC:n jännitteen. Verkkojännitteeseen kytkeminen (220–240 V Euroopassa, 120 V Yhdysvalloissa) ei ole mahdollista ja se vahingoittaa tuotetta.

Kameran resoluutio ja näkökenttä

Kameran resoluutio on 2K QHD kuvasuhteessa 1:1 (1984x1984 pikseliä), ja kuvakulma on yli 180 astetta, mikä auttaa havaitsemaan oven lähellä olevat paketit ja tarjoaa hyvän näkymän oven edessä oleviin ihmisiin.

Yönäköasetukset

Hue Secure -ovikello tarjoaa sekä infrapunayönäön että väriyönäön hämärässä. Väriyönäkö otetaan käyttöön poistamalla yötila (infrapunayönäkö) käytöstä.

Starlight-yönäkö

Starlight-yönäkö on tekninen määritelmä kuvakennoille, joiden valoherkkyys on optimoitu niin, että ne tuottavat selkeän kuvan heikoissa valo-olosuhteissa jopa kaikkein pimeimpinä päivinä tai pimeissä sijainneissa.

EU:n ekologisen suunnittelun vaatimustenmukaisuus

Hue langallinen video-ovikello on suunniteltu toimimaan ympäri vuorokauden ja tunnistamaan liike sekä päivällä että yöllä. Yönäön voi EU:n ekologisen suunnittelun ohjeistuksen mukaisesti määrittää joko päälle tai pois päältä.

WiFi-kantama

Suosittelemme sijoittamaan langallisen Hue-ovikellon 10 metrin sisälle kotisi WiFi-reitittimestä.

Vianmääritys ja huolto

Ovikellon nollaaminen

Hue-langallisen video-ovikellon takana on nollauspainike. Irrota turvaruuvi varovasti, kallista ovikelloa päästäksesi nollauspainikkeeseen ja paina sitä varovasti, kunnes ovikello vahvistaa nollautumisen.

Ovikellon ja Chime-soittokellon puhdistaminen

Puhdista video-ovikello ja soittokello pehmeällä kostutetulla liinalla. Vältä liiallisen voiman käyttöä naarmujen välttämiseksi.

LED-merkkivalojen merkitykset

Violetti : tuote on kytketty virtaan ja on käynnistymässä.

: tuote on kytketty virtaan ja on käynnistymässä. Sininen : nollauspainiketta on painettu.

: nollauspainiketta on painettu. Punainen : tehdasasetusten palautus on aktivoitu pitämällä nollauspainiketta painettuna yli 10 sekuntia.

: tehdasasetusten palautus on aktivoitu pitämällä nollauspainiketta painettuna yli 10 sekuntia. Välkkyvä punainen : langallinen ovikello tarvitsee käyttäjän huomiota, tarkista muuntajan jänniteluokitus.

: langallinen ovikello tarvitsee käyttäjän huomiota, tarkista muuntajan jänniteluokitus. Välkkyvä punainen : langallinen Hue-ovikello tallentaa kuvaa.

: langallinen Hue-ovikello tallentaa kuvaa. Välkkyvä vihreä: langallisen Hue-ovikellon päivitys on käynnissä.

Nykyisen soittokellon yhteyden katkaiseminen (EU ja NAM)

EU:ssa: Irrota nykyinen soittokello noudattamalla valmistajan ohjeita. Muodosta suljettu virtapiiri kytkemällä johdot mukana toimitetulla huppuliittimellä. NAM: Katkaise nykyisen soittokellon yhteys mukana toimitetulla ohituskaapelilla ja kytke ohitettu virta langalliseen Hue-ovikelloon. Tilanne saattaa poiketa kuvatusta, joten epäselvissä tapauksissa kannattaa kysyä neuvoa sähköasentajalta.

Muuntajan yhteensopivuus

Selvitä olemassa olevan ovikellojärjestelmän jännite tarkastamalla muuntajan tiedot. Pyydä epäselvissä tapauksissa neuvoa sähköasentajalta.

Videoleikkeiden tallennus

Hue Secure -videoleikkeet tallennetaan turvallisesti ja salataan päästä päähän pilvitallennustilassa, mikä estää luvattoman käytön.

Kiinnityspinnat

Hue video-ovikellon voi kiinnittää useimmille pinnoille, mutta sitä ei suositella asennettavaksi metallipinnoille, sillä se voi aiheuttaa häiriöitä ja heikentää WiFi-yhteyttä. Käytä tiili- ja betonipinnoille mukana toimitettuja seinäankkureita.

Smart Chime -soittokellon ominaisuudet

Älysummerin voi mykistää sovelluksen kautta tai laitteessa olevalla painikkeella. Se on suunniteltu helposti kytkettäväksi pistorasiaan, mutta sitä ei tule liittää jatkojohtoon. Tuote on huoltovapaa ja etukansi on kiinteä. Sireenitoiminto toistaa kovaa ääntä 87 db:n äänenvoimakkuudella. Se on suunniteltu hälyttämään naapurit tai karkottamaan kutsumattomat vieraat.

Smart Chime -soittokellon LED-värit

MotionAware™-teknologia

MotionAware on ainutlaatuinen teknologia, joka sytyttää valot, kun huoneessa havaitaan liikettä, ilman erillistä liiketunnistinta. Sitä voi käyttää, kun käytössä on vähintään kolme valoa ja/tai soittokelloa.

Lisätietoja MultiChimesta

MultiChime-toiminnolla voi mukauttaa ovikelloa painettaessa aktivoituvan valojen välkytyksen värit ja keston. Tarjoamme joitakin suositeltuja esiasetettuja värejä, mutta voit mukauttaa ne mihin tahansa haluamaasi väriin. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain suositelluiksi listatuilla, värivaloa toistavilla valoilla.

Paremman näkyvyyden saavuttamiseksi suosittelemme valitsemaan suositellut, väriä toistavat valot. Harkitse valojen valitsemista useista huoneista niin, etteivät valaistusolosuhteet muutu liikaa, mutta huomaat valohälytyksen varmasti siitä riippumatta, missä päin asuntoasi olet.

Voit myös valita, kuinka monta kertaa valot vilkkuvat ennen kuin ne palaavat edelliseen tilaansa, jolloin voit räätälöidä ilmoituksen tarpeidesi mukaan.

Smart Chime -soittokellon ja MultiChimen määrittäminen

Smart Chime -soittokellolle voi määrittää eri äänenvoimakkuuksia sovelluksessa langallisen ovikellon muokkausnäytön kautta. Soittokelloille voi määrittää eri soittoäänet ja äänenvoimakkuudet 10 eri aikavälille.

Samoin voit määrittää MultiChime-laitteellesi eri valovärejä sovelluksen kautta. Voit asettaa jopa 10 eri aikaväliä, joilla jokaisella on eri väri valoille.

Langallisen video-ovikellon painamisen ei tarvitse välttämättä aktivoida soittokelloa tai valohälytystä. Smart Chime -soittokellojen ja valojen toimintaa voidaan määrittää päivän mittaan, mukaan lukien niiden mykistäminen tai poistaminen käytöstä. Voit valita äänet ilman valoja tai päinvastoin.

Osa valoista on listattu suositelluiksi MultiChime-ominaisuuden määrityksessä, koska ne voivat toistaa eri värejä, mikä parantaa kontrastia eri päivänaikoina. Ei-suositellut valot vilkkuvat oletuksena aina valkoisina.

MultiChime-toimintoon osallistuvat valot vilkkuvat aina kiinteästi sammutetun tilan ja täyden kirkkauden välillä.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.