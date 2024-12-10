MotionAware™: Käytä Hue-valoja liiketunnistimina

Mikä on Hue MotionAwareTM?

MotionAwareTM on innovatiivinen ominaisuus, joka on saatavilla yksinomaan Hue Bridge Pron kanssa. Se muuttaa Philips Hue -valot liiketunnistimiksi, kun luot huoneen kolmesta tai neljästä valosta muodostuvan Liikealueen. Tämän ominaisuuden avulla voit ohjata valoja, kun liikettä havaitaan, tai käyttää sitä osana turvajärjestelmää lähettämällä hälytyksiä, jos liikettä havaitaan, käynnistämällä valohälytyksiä jne.

Miten Hue MotionAwareTM toimii?

Philips Hue -valot kommunikoivat keskenään Zigbeen avulla. MotionAwareTM mittaa langattomien Zigbee-signaalien vaihteluita, joita tapahtuu, kun jokin (kuten ihminen) kulkee niiden läpi. Tämän teknologian avulla Philips Hue -valot pystyvät tunnistamaan liikkeen ilman ylimääräisiä tunnistimia, kameroita tai fyysistä asennusta.

Hue MotionAwarenTM käyttöönotto

Tarvitset Liikealueen määrittämistä varten vähintään kolme yhteensopivaa valoa. Tässä ovat vaiheet:

Valitse Huone tai Alue: Valitse Huone tai Alue liikealueen luontia varten. Sovellus poistaa käytöstä Huoneet, joissa ei ole tarpeeksi yhteensopivia valoja Valitse valot: valitse mieleisesi tavoitettavissa ja käytettävissä olevista yhteensopivista valoista. Valitut valot alkavat vilkkua varmistaakseen, että oikeat valot on valittu. Varmista, että noudatat sovelluksessa näkyviä kriteerejä (myös alla) parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Alueen kalibrointi: Poistu alueelta ja varmista, ettei skannauksen ja kalibroinnin aikana ole paikalla ketään, ei myöskään lemmikkejä. Mukauta vastetta: Päätä, mitä tapahtuu, kun liikettä havaitaan. Voit ohjata valoja, lähettää hälytyksiä tai molempia.

Käyttöönotossa harkittavia asioita



Sama Koti, sama Bridge : Kaikki valot on yhdistettävä samaan Hue Bridgeen.

: Kaikki valot on yhdistettävä samaan Hue Bridgeen. Valojen lukumäärä : Käytä kolmea tai neljää valoa alueen luomiseen.

: Käytä kolmea tai neljää valoa alueen luomiseen. Sijainti: Valitse valot, jotka kattavat sellaiset alueet, joilla on eniten toimintaa, kuten polut ja oviaukot.

Valitse valot, jotka kattavat sellaiset alueet, joilla on eniten toimintaa, kuten polut ja oviaukot. Etäisyys : Valojen tulisi olla 1–7 metrin päässä toisistaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

: Valojen tulisi olla 1–7 metrin päässä toisistaan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Korkeus ja muoto : Eri korkeuksilla olevat valot muodostavat kolmiulotteisen tilan (ei ainoastaan suorina viivoina), joka kattaa alueen lattiasta kattoon.

: Eri korkeuksilla olevat valot muodostavat kolmiulotteisen tilan (ei ainoastaan suorina viivoina), joka kattaa alueen lattiasta kattoon. Ei seiniä : Valojen väliset seinät voivat häiritä suorituskykyä.

: Valojen väliset seinät voivat häiritä suorituskykyä. Vain sisäkäyttöön : Zigbee-signaalien on heijastuttava ympäristöstä, mikä tekee ulkokäytöstä tehottomampaa.

: Zigbee-signaalien on heijastuttava ympäristöstä, mikä tekee ulkokäytöstä tehottomampaa. Virta kytketty: Varmista, että valot on liitetty virtalähteeseen.

MotionAwarenTM mukauttaminen

Voit mukauttaa MotionAwarenTM toiminnan täydellisesti esimerkiksi fyysisillä Hue-liiketunnistimilla ja -kameroilla. Luo jopa 10 aikaväliä päivässä määrittääksesi, mitä valot tekevät liikettä havaittaessa. Jos haluat tilapäisesti estää MotionAwareaTM aktivoimasta valoja, voit tilapäisesti poistaa sen käytöstä Liikealueen asetukset -valikossa.

Vain valojen ohjaus

Valitse valoja jopa kolmessa Huoneessa tai yhdellä Alueella ohjataksesi ja mukauttaaksesi vastetta, kun liikettä havaitaan Liikealueella. Näiden ei tarvitse olla samoja valoja/Huoneita, jotka valitsit tunnistustoimintoa varten edellisissä vaiheissa. Jos haluat mukauttaa sitä myöhemmin, voit tehdä sen Hue-sovelluksessa valitsemalla Asetukset > Laitteet > Liikealueet.

Lähetä vain hälytyksiä

Voit määrittää MotionAwarenTM lähettämään hälytyksiä liikettä havaittaessa ilman valojen ohjaamista ja havaittujen tapahtumien aikajanaa näyttämättä. Tämä kokoonpano sopii täydellisesti kodin turvaan. Tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvitset jonkin Hue Secure -tilauksistamme, jos sinulla on jo kamera. Vaihtoehtoisesti voit ostaa Motion Aware -tilauksen hintaan 0,99 € kuukaudessa tai 9,99 € vuodessa. Molemmat vaihtoehdot sisältävät 30 päivän ilmaisen kokeilujakson.

Ohjaa valoja ja lähetä hälytyksiä

Yhdistä valojen ohjauksen ja hälytysten lähettämisen toiminnot kattavan turvajärjestelmän luomiseksi.

Ryhmittele muiden tunnistimien kanssa

MotionAwareTM voidaan integroida Hue-kameroihin ja -liiketunnistimiin luomalla laiteryhmiä Hue-sovelluksessa. Näin kaikki laitteet voivat toimia saumattomasti yhdessä, ja tämä lisää niiden toiminta-aluetta.

Vianmääritys

Huolehdi virransaannista : Kaikki valot on kytkettävä virtalähteeseen.

: Kaikki valot on kytkettävä virtalähteeseen. Päivitä ohjelmisto : Varmista, että sovelluksessasi, Bridgessäsi ja valoissasi on uusimmat ohjelmistoversiot.

: Varmista, että sovelluksessasi, Bridgessäsi ja valoissasi on uusimmat ohjelmistoversiot. Tarkista sijoittelu : Valojen välissä ei saa olla seiniä, eivätkä ne kaikki saa olla suorassa linjassa.

: Valojen välissä ei saa olla seiniä, eivätkä ne kaikki saa olla suorassa linjassa. Säädä herkkyyttä : Muuta liikealueen herkkyyttä tarvittaessa. Lisää sitä, jos sinut havaitaan liian kauan huoneeseen astumisen jälkeen, tai vähennä sitä, jos se havaitsee sinut liian aikaisin tai viereisistä huoneista.

: Muuta liikealueen herkkyyttä tarvittaessa. Lisää sitä, jos sinut havaitaan liian kauan huoneeseen astumisen jälkeen, tai vähennä sitä, jos se havaitsee sinut liian aikaisin tai viereisistä huoneista. Ryhmitä laitteet : Jos samassa tilassa on liiketunnistimia tai kameroita, harkitse laiteryhmän luontia, jotta ne toimivat kaikki yhteen.

: Jos samassa tilassa on liiketunnistimia tai kameroita, harkitse laiteryhmän luontia, jotta ne toimivat kaikki yhteen. Vierekkäisten Huoneiden tai Kerrosten havaitseminen : Jos liikealueesi havaitsee ihmisiä vierekkäisissä huoneissa tai kerroksissa, harkitse kauemmas seinistä tai katosta sijaitsevien valojen valitsemista, neljännen valon lisäämistä (jos sinulla on vain kolme) tai alueen liiketunnistusherkkyyden alentamista.

: Jos liikealueesi havaitsee ihmisiä vierekkäisissä huoneissa tai kerroksissa, harkitse kauemmas seinistä tai katosta sijaitsevien valojen valitsemista, neljännen valon lisäämistä (jos sinulla on vain kolme) tai alueen liiketunnistusherkkyyden alentamista. Lemmikkien tunnistus : Jos et halua liiketunnistusalueen havaitsevan lemmikkejäsi, harkitse herkkyyden alentamista tai valojen valitsemista alueille, joilla lemmikkisi liikkuu epätodennäköisemmin.

: Jos et halua liiketunnistusalueen havaitsevan lemmikkejäsi, harkitse herkkyyden alentamista tai valojen valitsemista alueille, joilla lemmikkisi liikkuu epätodennäköisemmin. Varhainen havaitseminen : Jos liiketunnistusalue havaitsee sinut liian aikaisin ennen huoneeseen astumista, harkitse valojen siirtämistä kauemmas huoneeseen tai liikeherkkyyden laskemista.

: Jos liiketunnistusalue havaitsee sinut liian aikaisin ennen huoneeseen astumista, harkitse valojen siirtämistä kauemmas huoneeseen tai liikeherkkyyden laskemista. Myöhäinen tunnistus : Jos liiketunnistusalue havaitsee sinut liian myöhään huoneeseen astuttuasi, harkitse valojen valitsemista lähemmäs sisäänkäyntiä tai liikeherkkyyden lisäämistä.

: Jos liiketunnistusalue havaitsee sinut liian myöhään huoneeseen astuttuasi, harkitse valojen valitsemista lähemmäs sisäänkäyntiä tai liikeherkkyyden lisäämistä. Palauttamattomissa olevia ongelmia: Jos liiketunnistusalue väittää, että se ei toimi tai että se ei ole palautettavissa, se tarkoittaa, että kyseisellä alueella toimivissa valoissa on ilmennyt ongelma. Varmista, että ne ovat päällä ja tallenna liiketunnistusalueesi uudelleen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten MotionAware eroaa muista liiketunnistustekniikoista?

Kamerat : Toisin kuin kamerat, MotionAware TM ei tallenna videota. Se sopii parhaiten liikkeen havaitsemiseen tiloissa, joissa kameran sijoittaminen on vaikeaa tai joissa yksityiskohtaisten tietojen saaminen tapahtumista ei ole olennaista/tarpeellista.

: Toisin kuin kamerat, MotionAware ei tallenna videota. Se sopii parhaiten liikkeen havaitsemiseen tiloissa, joissa kameran sijoittaminen on vaikeaa tai joissa yksityiskohtaisten tietojen saaminen tapahtumista ei ole olennaista/tarpeellista. PIR-tunnistimet : MotionAware TM käyttää Zigbee-signaaleja, kun taas PIR-tunnistimet havaitsevat infrapunasignaalit. MotionAware TM sopii erinomaisesti alueille, joissa ei ole siirtymävaiheita, tai tiloihin, joissa on paljon valoja.

: MotionAware käyttää Zigbee-signaaleja, kun taas PIR-tunnistimet havaitsevat infrapunasignaalit. MotionAware sopii erinomaisesti alueille, joissa ei ole siirtymävaiheita, tai tiloihin, joissa on paljon valoja. SpaceSense: Vaikka MotionAwareTM on samantapainen kuin WiZin SpaceSense, se käyttää Zigbeetä Wi-Fi-yhteyden sijaan.

Pystyykö MotionAwareTM havaitsemaan liikkeen esineiden takana?

Kyllä, langattomat signaalit pystyvät kulkemaan objektien läpi, joten MotionAwareTM pystyy tunnistamaan huonekalujen takaisen liikkeen helpommin.

Voiko MotionAwareaTM käyttää muiden tunnistimien kanssa?

Kyllä, se voidaan integroida Hue-kameroihin ja -liiketunnistimiin luomalla laiteryhmiä Hue-sovelluksella.

Entä jos en halua valojen syttyvän tiettyinä aikoina?

Voi mukauttaa aikavälejä Liikealueen asetukset -kohdassa määrittääksesi, milloin valot syttyvät.

Entä jos en halua valojen syttyvän, kun tila on jo riittävän kirkas?

Vaikka MotionAwareTM-tekniikkaa tukevilla laitteilla ei ole erillisiä päivänvalotunnistimia (kuten liiketunnistimillamme ja kameroillamme), voit silti estää valojesi aktivoinnin, jos ei ole vielä pimeää. Voit esimerkiksi varmistaa, että ne aktivoidaan liikealueella vain auringonlaskun ja auringonnousun välillä. Voit säätää tätä kunkin liiketunnistusalueen päivänvaloherkkyysasetuksella.

Käyttääkö MotionAwareTM enemmän energiaa?

Se saattaa lisätä valmiustilan virrankulutusta noin 1 %, mutta valojen ollessa päällä ei ole mitattavissa olevaa eroa.

Voiko MotionAwareaTM käyttää kodin turvaan?

Kyllä, se voidaan integroida Hue Secure -järjestelmään, jotta se lähettää hälytyksiä, kun liikettä havaitaan. Näiden toimintojen käyttö edellyttää Secure-tilausta.

Miksi tarvitsen vähintään kolme valoa?

Liikkeen tarkkaan ja luotettavaan havaitsemiseen tarvitaan vähintään kolme valoa.

Voinko käyttää MotionAwareaTM ulkotiloissa?

Vaikka se on teknisesti mahdollista, sitä ei suositella epäluotettavan suorituskyvyn vuoksi suurissa avoimissa tiloissa.

Yhteenveto

MotionAwareTM on tehokas ominaisuus, joka parantaa Philips Hue -valojen toiminnallisuutta sekä tarjoaa käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Noudattamalla asennusohjeita ja mukauttamalla asetuksia voit luoda tehokkaan ja reagoivan liiketunnistusjärjestelmän kotiisi.

Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä tukitiimiimme.