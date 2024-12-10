Philips Hue ja Matter: asennus- ja tukiopas

Johdanto: kaksi eri tapaa asentaa Hue ja Matter

Philips Hue tukee Matter-standardia, jonka avulla eri brändien laitteet voivat toimia keskenään saumattomasti. Voit ottaa Hue-lamput käyttöön Matterin avulla kahdella eri tavalla:

1. Hue Bridgellä

Sopii parhaiten käyttäjille, joilla on jo Hue käytössä tai jotka haluavat käyttää järjestelmän kehittyneitä ominaisuuksia ja varmistaa parhaan mahdollisen yhteensopivuuden.

2. Ilman Hue Bridgeä (suora asennus)

Sopii parhaiten käyttäjille, joilla on käytössä uusia Matter-yhteensopivia lamppuja ja Essential-lamppuja (kuten A60-lamppu), ja jotka haluavat tehdä asennuksen helposti Apple Homen, Google Homen tai Alexan kaltaista järjestelmää käyttämällä.

 Vaihtoehto 1: Hue Bridge -asennus

Hue Bridgen käytön edut

Tukee kaikkia Hue-tuotteita , mukaan lukien vanhempia, Matter-yhteensopimattomia lamppuja.

, mukaan lukien vanhempia, Matter-yhteensopimattomia lamppuja. Mahdollistaa lisäominaisuudet, kuten: Gradienttivalaistus Dynaamiset valaistusasetukset Synkronointi viihteeseen (Hue Sync Boxilla)

kuten: Keskitetty ohjaus Hue-sovelluksen sekä kumppanien ekosysteemisovellusten kautta

Hue-sovelluksen sekä kumppanien ekosysteemisovellusten kautta Toimii myös tulevaisuudessa: Hue Bridgeä päivitetään säännöllisesti tukemaan uusia standardeja ja ominaisuuksia, mikä varmistaa, että älykotisi pysyy yhteensopivana tulevaisuuden teknologioiden kanssa.

Hue Bridgeä päivitetään säännöllisesti tukemaan uusia standardeja ja ominaisuuksia, mikä varmistaa, että älykotisi pysyy yhteensopivana tulevaisuuden teknologioiden kanssa. Jos käytät jo Alexaa, Googlea tai SmartThingsia Hue-valojesi ohjaamiseen, saat sekä virtuaalisen assistentin että Matterin hyödyt (useiden järjestelmänvalvojien hallinnan ja kaikki näiden kumppaneiden kanssa jo kehitetyt edistyneet ohjausominaisuudet).

Asennusohjeet

Yhdistä Hue Bridge ja kytke se päälle. Asenna Hue-sovellus ja lisää Hue Bridge ja lamput toimimalla ohjeiden mukaan. Ota Matter-integrointi käyttöön: Valitse Hue-sovelluksessa Asetukset > Älykoti.

Valitse alustasi (Apple, Google, Alexa) ja seuraa linkitysohjeita.

 Vaihtoehto 2: Asennus ilman Hue Bridgeä (suora yhteys Matter-yhteensopivien lamppujen kautta)

Mitä tarvitset

Matter-yhteensopivat Hue-valot (pakkauksessa Matter-logo).

(pakkauksessa Matter-logo). Thread-tekniikkaa tukeva Matter-ohjainkeskus eli Thread Border -reititin (esim., Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).

Asennusohjeet

Avaa älykotisovelluksesi (Apple Home, Google Home, Alexa). Lisää uusi laite Skannaa asennusoppaassa oleva QR-koodi (Matter QR -koodi) tai anna 11-numeroinen yhdistämiskoodi. Käynnistä lamppu ja varmista, että se on pariliitostilassa (vilkkuu tai nollautuu tarvittaessa). Mukauta lamppua: nimeä lamppu, yhdistä se huoneeseen ja testaa automaatiot.

Vinkki: Jos lamppu on aiemmin ollut kytkettynä Hue Bridgeen, sinun on irrotettava se Bridgestä ennen kuin yhdistät sen suoraan Matterin kautta.

Ominaisuusvertailu: Hue Bridge -asennus vs. suora Matter-asennus

Ominaisuus Hue Bridge Matter-yhteydellä Suora Matter-yhteys Toimii kaikkien Hue-lamppujen kanssa ✅ ❌ (vain Matter-yhteensopivat valot) Edistyneet valotehosteet ✅ ❌ Mukautuva valaistus (Apple) ✅ ✅ Huen viihteeseen synkronointi ✅ ❌ Usean järjestelmänvalvojan tuki ✅ ✅ Thread-tuki ❌ ✅ (jos tuettu) Paikallinen ohjaus (offline) ✅ ✅ (jos Thread käytössä)

 Ekosysteemikohtaiset asennusvinkit

Apple Home

Hue Bridge -asennus : yhdistä Apple Home -tilisi Hue-sovellusta käyttämällä.

: yhdistä Apple Home -tilisi Hue-sovellusta käyttämällä. Asennus ilman Hue Bridgeä: Skannaa Matter QR -koodi Apple Home -sovelluksessa. iOS 18:n ja uudempien versioiden käyttäjät eivät tarvitse HomePodia tai Apple TV:tä Matter-laitepariyhteyksien muodostamiseen.

Google Home

Hue Bridgen kanssa:

Tuetut ohjaimet:

Kaiuttimet: Google Home, Google Home Mini, Nest Mini, Nest Audio

Näytöt: Nest Hub (1. sukupolvi), Nest Hub (2. sukupolvi), Nest Hub Max

Wi-Fi-reitittimet: Nest Wi-Fi Pro (Wi-Fi 6E)

Suoratoistolaitteet: Google TV Streamer (4K)

Asennus ilman Hue Bridgeä:

Tuetut ohjaimet : Nest Hub (2. sukupolvi), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K).

: Nest Hub (2. sukupolvi), Nest Hub Max, Nest Wi-Fi Pro, Google TV (4K). Asennus: Skannaa QR-koodi tai anna yhdistämiskoodi Google Home -sovelluksella.

Tutustu Alexaan

Hue Bridgen kanssa:

Tuetut ohjaimet: Echo Dot (2. sukupolvi ja uudemmat), Echo Spot, Echo Show (kaikki sukupolvet), Echo Hub, Echo Studio (1. ja 2. sukupolvi), Echo Flex, Echo Plus (2. sukupolvi), Echo Input, Eero Pro 6E, Pro 6, 6+, 6, PoE 6, PoE-yhdyskäytävä, Max 7

Asennus ilman Hue Bridgeä:

Tuetut ohjaimet: Echo (4. sukupolvi), Echo Show 8+, Echo Hub, Echo Studio (1. ja 2. sukupolvi), Eero Pro, 6, Max 7.

Asennus: Skannaa QR-koodi Alexa-sovelluksessa tai anna yhdistämiskoodi manuaalisesti.

️ Vianmääritys ja vinkkejä

Yleisiä ongelmia

Lamppu ei vastaa : Tarkista virta ja Wi-Fi-yhteys: varmista, että puhelin ja Matter-keskusyksikkö on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon Käynnistä lamppu uudelleen tai nollaa se. Päivitä lampun laiteohjelmisto ja sovellukset

: Kadonnut QR-koodi : Käytä lamppuun painettua manuaalista yhdistämiskoodia .

: Lisääminen useisiin sovelluksiin : Luo alkuperäissovellusta käyttämällä uusi Matter-asennuskoodi kutakin lisäalustaa varten.

:

Matter-lampun nollaaminen

Katso lampun nollausohjeet täältä: Philips Hue -valojen tehdasasetusten palauttaminen | Philips Hue

 Tietoja Matter Over Thread -teknologiasta

Thread on vähän virtaa kuluttava, mesh-verkkoprotokolla, jota Matter käyttää.

on vähän virtaa kuluttava, mesh-verkkoprotokolla, jota Matter käyttää. Osa Hue-lampuista on Thread-yhteensopivia, minkä ansiosta ne reagoivat nopeammin, ja niitä voi ohjata paikallisesti .

ja niitä voi . Tätä varten tarvitaan Thread Border -reititin , kuten jokin seuraavista: Apple HomePod Mini Google Nest Hub (2. sukupolvi) Amazon Echo (4. sukupolvi)

, kuten jokin seuraavista:

Käyttöjärjestelmävaatimukset

iOS : iOS 16+ (iOS 18+ poistaa kotikeskuksen tarpeen).

: iOS 16+ (iOS 18+ poistaa kotikeskuksen tarpeen). Android: Yhteensopiva Hue-sovellusta ja Matteria tukevien Android-versioiden kanssa.

Usean järjestelmänvalvojan tuki

Matterin avulla voit hallita laitteita useista ekosysteemeistä samanaikaisesti. Laitteen jakaminen:

Avaa sovellus, johon laite alun perin lisättiin. Luo uusi asennuskoodi. Käytä koodia toisella alustalla (esim. lisää Hue-lamppu sekä Apple Homeen että Google Homeen).

✅ Loppupäätelmät

Philips Hue yhdessä Matterin kanssa on joustava ratkaisu, joka tarjoaa monipuolisen käyttökokemuksen niin älykotitekniikan aloittelijoille kuin konkareillekin:

Hue Bridgellä saat käyttöön kaikki ominaisuudet, ja se varmistaa yhteensopivuuden vanhojen laitteiden kanssa.

saat käyttöön kaikki ominaisuudet, ja se varmistaa yhteensopivuuden vanhojen laitteiden kanssa. Matter-yhteensopivien lamppujen käyttö suoralla yhteydellä antaa suoraviivaisen käyttökokemuksen ilman erillistä ohjausyksikköä.

Molemmat polut tarjoavat turvallisen, luotettavan ja tulevaisuudenkestävän älyvalaistuksen.