1. Avaa Hue sovellus.

Jos olet avannut sen ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko lisätä Bridgen. Napauta Kyllä.

Jos napautat vahingossa Ohita, voit silti jatkaa. Avaa Asetukset, napauta Laitteet ja napauta sitten sinistä plus (+) -kuvaketta.