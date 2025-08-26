Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.
How to set up a Hue Bridge Pro
Lue tämä ensin!
1. Älä kytke Hue Bridgeä vielä.
Sinun on skannattava sen QR-koodi, joten pidä se helposti ulottuvillasi.
2. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.
3. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.
Bridge Pron asennusohjeet
1. Avaa Hue sovellus.
Jos olet avannut sen ensimmäistä kertaa, sinulta kysytään, haluatko lisätä Bridgen. Napauta Kyllä.
Jos napautat vahingossa Ohita, voit silti jatkaa. Avaa Asetukset, napauta Laitteet ja napauta sitten sinistä plus (+) -kuvaketta.
2. Skannaa QR-koodi.
Kun se on skannattu, napauta Seuraava.
Huomautus: Jos tuotteessa ei ole QR-koodia, napauta Tarvitsen apua, valitse Ei QR-koodia ja valitse sitten Bridge Pro.
2. Valitse, miten haluat yhdistää Hue Bridge Pron; Wi-Fin kautta (älä käytä tässä tapauksessa mukana toimitettua Ethernet-kaapelia) vai Ethernet-kaapelilla.
Kytke Hue Bridge Prohon virta mukana toimitetulla USB-C-virtakaapelilla. Sovellus opastaa sinua viimeisissä vaiheissa.
Tarvitsetko apua?
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä tukeen.
Lue Bridgen usein kysytyt kysymykset >
