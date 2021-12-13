Hue Bridgen avulla pääset käyttämään kaikkia älyvalaistusominaisuuksia, ja Hue Tap switch -napautuskytkimen yhdistäminen käy helposti.
Asennusopas
Hue Tap switch -napautuskytkimen määritys
Luo yhteys Hue Bridgellä
Ennen määrityksen aloittamista
Onko Hue Bridge yhdistetty ja lisätty Hue-sovellukseen?
Hue Bridgen tulee olla jo kytketty, yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja lisätty Hue-sovellukseen. Ellet ole vielä asentanut Hue Bridgeä, tee se ensiksi.
Lue lisää Hue Bridgen määrittämisestä
Oletko asentanut Hue Tap switch -napautuskytkimen?
Ellet ole varma asennuksesta, katso ohjeet Hue Tap switch -napautuskytkimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
Määritä napautuskytkin
- Avaa Hue-sovellus.
- Siirry Asetukset-välilehdelle ja napauta Lisävarusteet.
4. Napauta Lisää lisävaruste.
4. Napauta Hue Tap switch ja noudata näytön ohjeita.
5. Kun Hue-sovellus on löytänyt napautuskytkimen, voit valita, mitä huonetta tai aluetta napautuskytkin ohjaa ja mitä painikkeita painamalla tapahtuu.
Tarvitsetko apua?
Jos tarvitset lisäapua napautuskytkimen määrittämisessä, selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä Philips Hue -tukeen.
Hue Tap switch -napautuskytkin – UKK >
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.