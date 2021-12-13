Tuki

Asennusopas

Hue Tap switch -napautuskytkimen määritys

Luo yhteys Hue Bridgellä

Hue Bridgen avulla pääset käyttämään kaikkia älyvalaistusominaisuuksia, ja Hue Tap switch -napautuskytkimen yhdistäminen käy helposti.

Ennen määrityksen aloittamista

Onko Hue Bridge yhdistetty ja lisätty Hue-sovellukseen?

Hue Bridgen tulee olla jo kytketty, yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja lisätty Hue-sovellukseen. Ellet ole vielä asentanut Hue Bridgeä, tee se ensiksi.

Lue lisää Hue Bridgen määrittämisestä

Oletko asentanut Hue Tap switch -napautuskytkimen?

Ellet ole varma asennuksesta, katso ohjeet Hue Tap switch -napautuskytkimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Määritä napautuskytkin

  1. Avaa Hue-sovellus.
  2. Siirry Asetukset-välilehdelle ja napauta Lisävarusteet.
Asetukset

4. Napauta Lisää lisävaruste.

Lisää lisävaruste

4. Napauta Hue Tap switch ja noudata näytön ohjeita.

5. Kun Hue-sovellus on löytänyt napautuskytkimen, voit valita, mitä huonetta tai aluetta napautuskytkin ohjaa ja mitä painikkeita painamalla tapahtuu.

Hue Tap switch -napautuskytkin

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset lisäapua napautuskytkimen määrittämisessä, selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä Philips Hue -tukeen.

Hue Tap switch -napautuskytkin – UKK > 

Siirry tukeen >

