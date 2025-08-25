Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.
Hue-lampun tai -valaisimen määrittäminen
Lue tämä ensin!
1. Älä asenna vielä valoja.
Niiden QR-koodit on skannattava, joten pidä ne helposti saatavilla.
2. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.
3. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.
Luo yhteys Hue Bridgellä
Lampun ja valon asennusohjeet
Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen.
Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.
1. Avaa Hue-sovellus.
2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita
Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.
2. Valitse Huone, johon haluat lisätä älypainikkeen.
3. Skannaa QR-koodi.
Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, skannaa myös ne. Kun laitteesi on skannattu, napauta Seuraava.
Huomautus: Jos tuotteessasi ei ole QR-koodia, voit lisätä sen napauttamalla Ei QR-koodia -vaihtoehtoa ja etsimällä sitten tuotteen tai syöttämällä sen sarjanumeron.
5. Asenna valot ja kytke ne päälle.
Napauta asennuksen jälkeen Seuraava, niin näet valot valitsemassasi Huoneessa.
6. Nimeä valot.
Tämän jälkeen voit nimetä ja valita kuvakkeet jokaiselle lisäämällesi valolle.
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä
Bluetooth-asennusohjeet
1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi.
2. Avaa Hue sovellus.
2. Avaa Asetukset -välilehti ja napauta sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.
3. Skannaa QR-koodi.
Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, voit skannata ja määrittää ne yksi kerrallaan.
Huomautus: Jos tuotteessasi ei ole QR-koodia, lisää se hakemalla tai käyttämällä sen sarjanumeroa napauttamalla Ei QR-koodia .
Yhdistäminen ilman Hue Bridgeä (suora yhteys Matter-yhteensopivien lamppujen kautta)
Mitä tarvitset
· Matter-yhteensopivat Hue-valot (pakkauksessa Matter-logo).
· Thread-teknologiaa tukeva Matter-ohjainkeskus eli Thread-reunareititin (esim., Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).
Asennusohjeet
1. Avaa älykotisovelluksesi (Apple Home, Google Home, Alexa)
2. Lisää uusi laite
2. Skannaa asennusoppaan QR-koodi (Matter QR -koodi) tai anna 11-numeroinen pariliitoskoodi.
3. Kytke lamppu virtaan ja varmista, että se on pariliitostilassa (vilkkuu tai nollautuu tarvittaessa).
5. Mukauta lamppua: Nimeä se, määritä se huoneeseen ja testaa automaatioita.
Vinkki: Jos lamppu on aiemmin ollut kytkettynä Hue Bridgeen, sinun on poistettava se Bridgestä ennen kuin yhdistät sen suoraan Matterin kautta.
Tarvitsetko apua?
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä tukeen.
Lue Philips Hue -sovelluksen UKK >
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.