3. Skannaa QR-koodi.

Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, skannaa myös ne. Kun laitteesi on skannattu, napauta Seuraava.

Huomautus: Jos tuotteessasi ei ole QR-koodia, voit lisätä sen napauttamalla Ei QR-koodia -vaihtoehtoa ja etsimällä sitten tuotteen tai syöttämällä sen sarjanumeron.