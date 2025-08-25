Tuki

Hue-lampun tai -valaisimen määrittäminen

Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.

Lue tämä ensin!

1. Älä asenna vielä valoja.
Niiden QR-koodit on skannattava, joten pidä ne helposti saatavilla.

2. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.

3. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.

Lataa App Storesta Hanki Google Playsta
Luo yhteys Hue Bridgellä
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä
Yhdistäminen ilman Hue Bridgeä (suora yhteys Matter-yhteensopivien lamppujen kautta)

Luo yhteys Hue Bridgellä

Lampun ja valon asennusohjeet

Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen. 

Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.

 

1. Avaa Hue-sovellus.

2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita

Huen sovellus, jonka Koti-välilehdessä näkyy ilmaisin kolmen pisteen kuvakkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka kolmen pisteen valikossa näkyy ilmaisin Lisää laitteita -kohdassa

Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.

Huen sovellus, jonka Asetukset-välilehdessä näkyy ilmaisin Laitteet-kohdassa; Huen sovellus, jonka Laitteet-valikossa näkyy ilmaisin sinisen (+)-kuvakkeen kohdalla

2. Valitse Huone, johon haluat lisätä älypainikkeen.

Huen sovellus, jonka laitteiden huoneeseen lisäysnäytössä näkyy pyyntö valita huone

3. Skannaa QR-koodi.
     Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, skannaa myös ne. Kun laitteesi on skannattu, napauta Seuraava. 

Huomautus: Jos tuotteessasi ei ole QR-koodia, voit lisätä sen napauttamalla Ei QR-koodia -vaihtoehtoa ja etsimällä sitten tuotteen tai syöttämällä sen sarjanumeron.

Huen sovellus, jonka Lisää laitteita -näytössä näkyy ilmaisin Skannaa QR-koodi -painikkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka Skannaa QR-koodi -näytössä näkyy ilmaisin Seuraava-painikkeen kohdalla

5. Asenna valot ja kytke ne päälle.
    Napauta asennuksen jälkeen Seuraava, niin näet valot valitsemassasi Huoneessa.
        

Huen sovellus, jossa näkyvät skannatut laitteet ja ilmaisin Seuraava-painikkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka vahvistusnäytössä näkyvät lisätyt laitteet

6. Nimeä valot. 
    Tämän jälkeen voit nimetä ja valita kuvakkeet jokaiselle lisäämällesi valolle.
        

Huen sovellus, jossa näkyvät skannatut laitteet ja ilmaisin Seuraava-painikkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka vahvistusnäytössä näkyvät lisätyt laitteet

Luo yhteys ilman Hue Bridgeä

Bluetooth-asennusohjeet

1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi.

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

2. Avaa Hue sovellus.

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

2. Avaa Asetukset -välilehti ja napauta sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

3. Skannaa QR-koodi. 
    Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, voit skannata ja määrittää ne yksi kerrallaan.

Huomautus: Jos tuotteessasi ei ole QR-koodia, lisää se hakemalla tai käyttämällä sen sarjanumeroa napauttamalla Ei QR-koodia .

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

Yhdistäminen ilman Hue Bridgeä (suora yhteys Matter-yhteensopivien lamppujen kautta)

Mitä tarvitset

· Matter-yhteensopivat Hue-valot (pakkauksessa Matter-logo).

· Thread-teknologiaa tukeva Matter-ohjainkeskus eli Thread-reunareititin (esim., Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2nd Gen, Amazon Echo 4th Gen).

Asennusohjeet

1. Avaa älykotisovelluksesi (Apple Home, Google Home, Alexa)

2. Lisää uusi laite

2. Skannaa asennusoppaan QR-koodi (Matter QR -koodi) tai anna 11-numeroinen pariliitoskoodi.

3. Kytke lamppu virtaan ja varmista, että se on pariliitostilassa (vilkkuu tai nollautuu tarvittaessa).

5. Mukauta lamppua: Nimeä se, määritä se huoneeseen ja testaa automaatioita.

Vinkki: Jos lamppu on aiemmin ollut kytkettynä Hue Bridgeen, sinun on poistettava se Bridgestä ennen kuin yhdistät sen suoraan Matterin kautta.

Tarvitsetko apua?

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä tukeen. 

Lue Philips Hue -sovelluksen UKK >

Siirry tukeen >

