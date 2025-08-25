Tuki

Hue Smart Chime -soittokellon määritys

Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.

Lue tämä ensin!

1. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.

2. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.

 

Luo yhteys Hue Bridgellä
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä

Luo yhteys Hue Bridgellä

Hue Smart Chime -soittokellon asennusohjeet

Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen. 

Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.

 

1. Avaa Hue sovellus.

2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita

Huen sovellus, jonka Koti-välilehdessä näkyy ilmaisin kolmen pisteen kuvakkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka kolmen pisteen valikossa näkyy ilmaisin Lisää laitteita -kohdassa

Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.

Huen sovellus, jonka Asetukset-välilehdessä näkyy ilmaisin Laitteet-kohdassa; Huen sovellus, jonka Laitteet-valikossa näkyy ilmaisin sinisen (+)-kuvakkeen kohdalla

2. Valitse huone, johon haluat lisätä Hue Smart Chimen.

3. Skannaa QR-koodi.

Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, skannaa ne nyt. Kun ne on skannattu, napauta Seuraava.
        

5. Noudata näytön ohjeita.

Sovellus opastaa Hue Smart Chime -soittokellon viimeisissä määritys- ja mukautusvaiheissa.

Saat lisätietoja yhdistämisestä langalliseen Hue Secure -video-ovikelloon yhdistämistä käsittelevältä sivulta.

Luo yhteys ilman Hue Bridgeä

Hue Smart Chimen asennusohjeet

1. Avaa Hue sovellus.

2. Määritä tilisi ja sovellusasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

2. Kun sinua pyydetään lisäämään Bridge, valitse Ei.

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

3. Skannaa QR-koodi. 
    

5. Lisää, määritä ja mukauta Hue Smart Chime -soittokelloa näytön ohjeiden mukaan.
    

Saat lisätietoja yhdistämisestä langalliseen Hue Secure -video-ovikelloon yhdistämistä käsittelevältä sivulta. Varmista, että laitteet ovat 20 metrin etäisyydellä toisistaan.

