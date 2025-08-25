Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.
Hue Smart Chime -soittokellon määritys
Lue tämä ensin!
1. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.
2. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.
Luo yhteys Hue Bridgellä
Hue Smart Chime -soittokellon asennusohjeet
Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen.
Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.
1. Avaa Hue sovellus.
2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita
Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.
2. Valitse huone, johon haluat lisätä Hue Smart Chimen.
3. Skannaa QR-koodi.
Jos sinulla on lisää Hue-laitteita, skannaa ne nyt. Kun ne on skannattu, napauta Seuraava.
5. Noudata näytön ohjeita.
Sovellus opastaa Hue Smart Chime -soittokellon viimeisissä määritys- ja mukautusvaiheissa.
Saat lisätietoja yhdistämisestä langalliseen Hue Secure -video-ovikelloon yhdistämistä käsittelevältä sivulta.
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä
Hue Smart Chimen asennusohjeet
1. Avaa Hue sovellus.
2. Määritä tilisi ja sovellusasetukset noudattamalla näytön ohjeita.
2. Kun sinua pyydetään lisäämään Bridge, valitse Ei.
3. Skannaa QR-koodi.
5. Lisää, määritä ja mukauta Hue Smart Chime -soittokelloa näytön ohjeiden mukaan.
Saat lisätietoja yhdistämisestä langalliseen Hue Secure -video-ovikelloon yhdistämistä käsittelevältä sivulta. Varmista, että laitteet ovat 20 metrin etäisyydellä toisistaan.
Tarvitsetko apua?
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä tukeen.
