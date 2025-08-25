Tuki

Hue Secure -video-ovikellon käyttöönotto.

Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.

Lue tämä ensin!

1. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.

2. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.

 

Lataa App Storesta Hanki Google Playsta
Luo yhteys Hue Bridgellä
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä

Luo yhteys Hue Bridgellä

Secure video-ovikellon asennusohjeet

Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen. 

Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.

 

1. Avaa Hue sovellus.

2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita

Huen sovellus, jonka Koti-välilehdessä näkyy ilmaisin kolmen pisteen kuvakkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka kolmen pisteen valikossa näkyy ilmaisin Lisää laitteita -kohdassa

Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.

Huen sovellus, jonka Asetukset-välilehdessä näkyy ilmaisin Laitteet-kohdassa; Huen sovellus, jonka Laitteet-valikossa näkyy ilmaisin sinisen (+)-kuvakkeen kohdalla

2. Skannaa QR-koodi.
    Löydät video-ovikellosi QR-koodin sen omistuskortista.

Huen sovellus, jonka Lisää laitteita -näytössä näkyy ilmaisin Skannaa QR-koodi -painikkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka Skannaa QR-koodi -näytössä näkyy ilmaisin Seuraava-painikkeen kohdalla

3. Napauta video-ovikelloa, jonka haluat lisätä
    Jos ovikelloja on useita, ne näkyvät näytössä. Napauta sitä video-ovikelloa, jonka haluat lisätä ensin.
        

Huen sovellus, jossa näkyvät skannatut laitteet ja ilmaisin Seuraava-painikkeen kohdalla; Huen sovellus, jonka vahvistusnäytössä näkyvät lisätyt laitteet

5. Tärkeää! Pidä salasanasi ja omistajakorttisi hyvin tallessa.

Tunnuslause: Vaaditaan video-ovikellon reaaliaikaisen kuvan ja videoleikkeiden käyttämiseen.

Omistajakortti: Vaaditaan video-ovikellon nollaamiseen tai siirtämiseen toiseen Bridgeen.

iPhone näyttää tärkeän viestin

Jos haluat yhdistää sen Hue Smart Chime -soittokelloon, perehdy soittokellon yhdistämistä käsittelevään sivuun.

Luo yhteys ilman Hue Bridgeä

Secure video-ovikellon asennusohjeet

1. Avaa Hue sovellus.

2. Määritä tilisi ja sovellusasetukset noudattamalla näytön ohjeita.

2. Kun sinua pyydetään lisäämään Bridge, valitse Ei.

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

3. Skannaa QR-koodi. 
    

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

5. Lisää, määritä ja mukauta Secure video-ovikelloasi näytön ohjeiden mukaan.
    

Ohjauskeskus näkyvissä iPhonessa; iPhone, jossa näkyy Huen sovelluksen asetuksia

6. Tärkeää! Pidä salasanasi ja omistajakorttisi hyvin tallessa.

Tunnuslause: Vaaditaan video-ovikellon reaaliaikaisen kuvan ja videoleikkeiden käyttämiseen.

Omistajakortti: Vaaditaan video-ovikellon nollaamiseen tai siirtämiseen toiseen Bridgeen.

iPhone näyttää tärkeän viestin

Jos haluat yhdistää sen Hue Smart Chime -soittokelloon, perehdy soittokellon yhdistämistä käsittelevään sivuun. Varmista, että laitteet ovat 20 metrin etäisyydellä toisistaan.

Tarvitsetko apua?

Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä tai ota yhteyttä tukeen. 

Lue Philips Hue -sovelluksen UKK >

Siirry tukeen >

