Kaikki Hue-tuotteet noudattavat samaa helppoa QR-koodiasetusta, joten voit skannata ja määrittää kaikki Hue-laitteesi samanaikaisesti.
Hue Secure -video-ovikellon käyttöönotto.
Lue tämä ensin!
1. Onko sinulla enemmän kuin yksi Hue-laite lisättävänä?
Pidä ne kaikki yhdessä! Voit skannata niiden kaikkien QR-koodit samassa vaiheessa.
2. Onko sinulla Hue-sovellus?
Lataa se puhelimesi sovelluskaupasta.
Luo yhteys Hue Bridgellä
Secure video-ovikellon asennusohjeet
Hue Bridgen on oltava yhdistetty ja lisätty Huen sovellukseen.
Etkö ole vielä tehnyt sitä? Perehdy Hue Bridgen käyttöönottoon.
1. Avaa Hue sovellus.
2. Siirry Koti-välilehdelle ja napauta kolmen pisteen (…) kuvaketta. Napauta sitten Lisää laitteita
Huomautus: Voit myös avata Asetukset -välilehden ja napauttaa sitten Laitteet. Napauta oikean yläkulman sinistä (+)-kuvaketta.
2. Skannaa QR-koodi.
Löydät video-ovikellosi QR-koodin sen omistuskortista.
3. Napauta video-ovikelloa, jonka haluat lisätä
Jos ovikelloja on useita, ne näkyvät näytössä. Napauta sitä video-ovikelloa, jonka haluat lisätä ensin.
5. Tärkeää! Pidä salasanasi ja omistajakorttisi hyvin tallessa.
Tunnuslause: Vaaditaan video-ovikellon reaaliaikaisen kuvan ja videoleikkeiden käyttämiseen.
Omistajakortti: Vaaditaan video-ovikellon nollaamiseen tai siirtämiseen toiseen Bridgeen.
Jos haluat yhdistää sen Hue Smart Chime -soittokelloon, perehdy soittokellon yhdistämistä käsittelevään sivuun.
Luo yhteys ilman Hue Bridgeä
Secure video-ovikellon asennusohjeet
1. Avaa Hue sovellus.
2. Määritä tilisi ja sovellusasetukset noudattamalla näytön ohjeita.
2. Kun sinua pyydetään lisäämään Bridge, valitse Ei.
3. Skannaa QR-koodi.
5. Lisää, määritä ja mukauta Secure video-ovikelloasi näytön ohjeiden mukaan.
6. Tärkeää! Pidä salasanasi ja omistajakorttisi hyvin tallessa.
Tunnuslause: Vaaditaan video-ovikellon reaaliaikaisen kuvan ja videoleikkeiden käyttämiseen.
Omistajakortti: Vaaditaan video-ovikellon nollaamiseen tai siirtämiseen toiseen Bridgeen.
Jos haluat yhdistää sen Hue Smart Chime -soittokelloon, perehdy soittokellon yhdistämistä käsittelevään sivuun. Varmista, että laitteet ovat 20 metrin etäisyydellä toisistaan.
