1. Soveltaminen:

a. Nämä Hue Securen lisäehdot ("Hue Securen ehdot") koskevat Philips Hue Secure -tuotteiden, Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käyttöä alla kuvatulla tavalla.

b. Jos haluat käyttää Philips Hue Secure -tuotteita, Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita, sinun on hyväksyttävä Hue-käyttöehdot, joihin sisältyvät nämä Hue Securen ehdot ("Hue Secure -sopimus"), joka on sinun ja meidän solmimamme laillinen sopimus, jolla säädellään Philips Hue Secure -tuotteiden, Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käyttöäsi. Jos Hue Secure -ehtojen ja Hue-käyttöehtojen välillä on ristiriita, nämä Hue Secure -ehdot ovat ensisijaiset. Hue Secure -sopimus sisältää ehtoja ja vaatimuksia koskien sinua sekä valtuutettuja käyttäjiäsi – ja sinä olet vastuussa siitä, että he noudattavat näitä ehtoja sekä vaatimuksia.

2. Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut:

a. Philips Hue Secure -tuotteet, Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut koostuvat seuraavista:

• Philips Hue Secure- ja Hue Secure-laitteet ja sellaiset Philips Hue- ja Hue-tuotteet, jotka olemme merkinneet joko pakkauksessa tai markkinointimateriaalissa käytettäviksi Hue Secure -palveluissa (“Hue Secure -tuotteet”); ja

• niihin sisältyvät toiminnot ja ominaisuudet, jotka ovat käytettävissä maksuttoman käytön perusteella (kuten kohdassa 5 alla tarkemmin eritellään) tai Hue Secure Basic -tilauksella tai Hue Secure Premium -tilauksella. Lisäksi niihin sisältyvät (valitsemastasi tilauksesta riippuen) toiminnot, joilla voit esimerkiksi (mutta ei pelkästään) esimerkiksi tarkastella aikajanaa kotisi turvallisuuteen (sisällä ja ulkona) liittyvistä tapahtumista, joilla voit ottaa kodin valvontatoiminnot käyttöön ja poistaa ne käytöstä, joilla voit vastaanottaa mobiili-ilmoituksia kotisi turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista (jos ne on määritetty) ja joilla voit katsoa suoraa lähetystä Philips Hue Secure- tai Hue Secure -kameroista sekä videotallenteita tunnistetuista tapahtumista. Lisäksi sinä voit omistajana (tai valtuutettuna käyttäjänä) määrittää, mikä katsotaan turvallisuuteen liittyväksi tapahtumaksi. Voit esimerkiksi sulkea joitain alueita pois Philips Hue Secure- tai Hue Secure -kameroiden näkymästä. Jotkin toiminnot (mukaan lukien laajempi videotallenteiden tallennustila) ovat käytettävissä vain maksullisella Hue Secure Basic- tai maksullisella Hue Secure Premium palvelutilauksella. Kaikki nämä toiminnot ja ominaisuudet ovat käytettävissä Hue app -sovelluksessa. Maksuttoman käytön tai Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksen perusteella käytettävissäsi olevia toimintoja ja palveluita kutsutaan Hue Secure -palveluiksi. Hue Secure -palvelut ovat saatavilla Yhdysvalloissa, Kanadassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Italiassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Bulgariassa, Kroatiassa, Tšekin tasavallassa, Virossa, Unkarissa, Liettuassa, Latviassa, Puolassa, Romaniassa, Serbiassa, Sloveniassa ja Slovakiassa.

b. Sinulla on lupa käyttää Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita Hue Secure -sopimuksen määritettyjen ehtojen ja vaatimusten mukaisesti.

3. Käyttöehdot:

a. Vaaditut tuotteet: Hue Secure -palvelut edellyttävät yhteensopivia Hue Secure -tuotteita, jotka sinun on ostettava erikseen ja jotka on yhdistettävä Hue app -sovellukseen ja Hue-käyttäjätiliisi. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Hue Secure -palvelut toimivat vain Hue Secure -tuotteiden kanssa. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden tuotteiden kanssa. Jos sinulla ei ole enää oikeutta käyttää Hue Secure -tuotteita (esimerkiksi talon myynnin vuoksi), sinulla on velvollisuus poistaa laiteparit ja yhteydet tällaisiin Hue Secure -tuotteisiin välittömästi.

b. Asennus ja käyttö:

• Seuraavat asiat ovat sinun vastuullasi:

o Sinun täytyy toteuttaa ja asentaa tekniset ja muut vaatimukset tarkasti meidän antamiemme ohjeiden mukaisesti sekä huolehtia niiden ylläpidosta.

o Sinun täytyy asentaa, testata ja käyttää Hue Secure -tuotteitasi ja Hue Secure -palveluitasi vain kaikkien sovellettavien varoitusten, vaaramerkintöjen ja ohjeiden sekä kaikkien sovellettavien lakien, määräysten ja standardien mukaisesti.

o Sinun täytyy vaihtaa tai ladata Hue Secure -tuotteidesi akut tai paristot tarvittaessa.

• Järjestelmä- ja laitevaatimukset: Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut edellyttävät kotonasi toimivaa Wi-Fi-verkkoa, joka on yhdistetty luotettavasti Internetiin riittävällä kaistanleveydellä, ja mobiililaitteen Hue app -sovellusta. Lisäksi Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käyttämiseksi boidaan edellyttää muita erittelemiämme laitteita, kun esimerkiksi Philips Hue Bridge. Sinun vastuullasi on varmistaa, että sinulla on kaikki tarvittavat järjestelmät ja laitteet ja että ne ovat yhteensopivia ja oikein määritettyjä. Saatamme ottaa Bluetoothin käyttöön mobiililaitteessasi ilman ennakkoilmoitusta (mutta laitteesi asetuksista riippuen) Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden oikean toiminnan takaamiseksi ja tiettyjen ominaisuuksien käytön mahdollistamiseksi.

• Emme valvo Hue Secure -tuotteitasi, emmekä reagoi tietoihin ja tapahtumiin, joita vastaanotetaan käyttäessäsi Hue Secure -palveluita. On yksinomaan sinun (tai valtuutetun käyttäjän) asia ryhtyä tarvittaviin toimiin, mukaan lukien tapahtumaviestien välittäminen nimetyille yhteyshenkilöille. Lisäksi on sinun vastuullasi määrittää oikea reagointitoimenpide kaikkiin tietoihin ja tapahtumiin, joita saat käyttäessäsi Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita. Hyväksyt sen, että olet täysin vastuussa reagointitoimistasi ja nimeämiesi yhteyshenkilöiden reagointitoimista. Jos reagointitoimistasi tietoihin ja tapahtumiin Hue Secure -palveluiden käytön yhteydessä aiheutuu kuluja, olet itse täysin vastuussa näistä kuluista. Jos saat ilmoituksen hengenvaarallisesta tilanteesta, turvallisuuteen vaikuttavasta tilanteesta, omaisuusriskistä, tulipalosta, tulvasta, murrosta, ryöstöstä, terveyteen liittyvistä ongelmista tai muista hätätilanteista Hue Secure -palveluiden käytön yhteydessä, sinun tulee välittömästi ottaa yhteyttä poliisiin, palokuntaan tai hätänumeroon. Emme tarjoa mitään valvonta- tai hätäkeskuspalvelua.

• Jos Hue Secure -tuotteitasi ei ole asennettu oikein tai jokin niiden tunnistimista on tunnistuskantaman ulkopuolella tai seinien, huonekalujen, henkilökohtaisen omaisuuden tai muiden esineiden estäminä tai muutoin haittaamana, saatat saada vääriä hälytyksiä tai tunnistushäiriöitä.

• Takaat ja vakuutat, että Hue Secure -tuotteet on asennettu ammattimaisesti ja että niiden käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien muiden yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Jos Hue Secure -tuotteiden asennus ja käyttö loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, on sinun vastuullasi soveltuvin osin ilmoittaa asiasta ja hankkia kyseiseltä kolmannelta osapuolelta tarvittava suostumus, joka saattaa olla tarpeen Hue Secure -tuotteiden sekä Hue Secure -palveluiden halutun asennuksen ja käyttötavan kannalta.

• Kieltäydymme täten lain sallimissa rajoissa kaikesta vastuusta, joka liittyy Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden asennukseen, toimintaan ja/tai käyttöön, mukaan lukien Hue Secure -tuotteiden käyttö kaikkien sovellettavien lakien, määräysten tai standardien vastaisesti.

• Hue Secure -tuotteissa ja Hue Secure -palveluissa voi esiintyä tilapäisiä katkoksia johtuen turvallisuussyistä, järjestelmävioista (mukaan lukien Wi-Fi-yhteytesi katkeaminen ja riittämätön kaistanleveys), teknisistä ongelmista, huollosta, testauksesta, korjauksesta, päivityksistä tai muista olosuhteista. Vaikka pyrimmekin varmistamaan, että Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käyttö on mahdollisimman keskeytyksetöntä teknisten ja toiminnallisten kykyjemme puitteissa, emme takaa keskeytymätöntä käyttöä eikä siihen anneta oikeutta.

• Mikä tahansa äänentunnistusominaisuus pystyy havaitsemaan vain määritetyn äänen (esim. T3-palovaroitin) ja on tästä syystä toissijainen ominaisuus, joka ei pysty havaitsemaan vaaraa (esim. savua), eikä sillä tästä syystä tulisi korvata ensisijaista laitetta (esim. ensisijaista palovaroitinta, joka käynnistää savua havaitessaan hälytyksen, joka voidaan tämän jälkeen tunnistaa äänentunnistuksen kautta. Äänentunnistusominaisuus ei voi taata, että tulipalo havaitaan luotettavasti). On sinun vastuullasi käyttää ensisijaista laitettasi vaaran havaitsemiseen, emmekä ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat vaaroista tai liittyvät jotenkin niihin. Minkä tahansa äänentunnistustoiminnon käyttöä koskevat tietyt vaatimukset (mukaan lukien esimerkiksi etäisyys ensisijaiseen laitteeseen).

c. Vain asuinkäyttöön: Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut on tarkoitettu vain omaan, henkilökohtaiseen ja yksityiseen asuinkäyttöön. Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut eivät ole tarkoitettu liiketoiminnalliseen tai kaupalliseen tai muuhun kuin asuinkäyttöön – emmekä ole vastuussa tällaisesta käytöstä.

d. Ei kolmannen osapuolen valvontaa: Hue Secure -palvelut eivät tarjoa kolmannen osapuolen valvontaa tai apua hätätilanteissa. Huomioi tähän liittyen seuraavat seikat:

• Meillä ei ole pääsyä hälytyksiin tai reaaliaikaiseen video- tai kuvamateriaaliin.

• Emme valvo ilmoituksia emmekä ilmoita kotisi hätätilanteista viranomaisille tai soita viranomaisia paikalle kotiisi hätätilanteissa.

• Emme ole vastuussa viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolien paikalle saapumisen tai reagoinnin viipeistä.

Kaikki hätäilmoitukset, mukaan lukien henkeä uhkaavat tilanteet, turvallisuutta uhkaavat tilanteet ja hätätilanteet, on ilmoitettava soveltuville viranomaisille. EMME KOSKAAN HÄLYTÄ VIRANOMAISIA KOTIISI HÄTÄTILANTEESSA TAI MISSÄÄN MUUSSAKAAN TAPAUKSESSA.

e. Ei tapahtumien estämistä:

• Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita ei ole tarkoitettu vähentämään tai estämään haitallisia tapahtumia, esimerkiksi tunkeilijoita, murtoja ja/tai ryöstöjä, emmekä takaa, että ne vähentäisivät tai estäisivät tällaiset tapahtumat: Ymmärrät ja hyväksyt seuraavat ehdot:

o Et voi luottaa Hue Secure -tuotteisiin ja Hue Secure -palveluihin estääksesi tai vähentääksesi tällaisia tapahtumia, esimerkiksi murtoja ja ryöstöjä sekä niiden seurauksia.

o Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut eivät saata estää tai minimoida tällaisia tapahtumia tai niiden seurauksia.

Emme anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta siitä, että Hue Secure -tuotteiden tai Hue Secure -palveluiden käyttö ehkäisee tai minimoi tällaiset tapahtumat tai niiden seuraukset ja/tai vaikuttaa turvallisuustasoon tai kasvattaa sitä.

• Hyväksyt sen, että Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut eivät korvaa kolmannen osapuolen valvomaa hätäilmoitusjärjestelmää. Järjestelmämme on kehitetty toimittamaan ilmoitukset luotettavasti ja oikea-aikaisesti, mutta emme voi taata emmekä takaa, että saat kaikki ilmoitukset ajoissa.

• Sinun tulisi suojautua kaikilta menetyksiltä ja riskeiltä asianmukaisella vakuutusturvalla, ja olet itse vastuussa siitä, että hankit kaiken vakuutusturvan, jonka uskot olevan tarpeellinen tai jota sovellettavat vaatimukset edellyttävät.

f. Velvollisuutesi noudattaa lakia:

• Tietosuojalait ja muut sovellettavat lait, määräykset, säännöt tai standardit, joita sovelletaan lainkäyttöalueellasi, voivat asettaa sinulle ja Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käytöllesi tiettyjä velvollisuuksia. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa kaikkien tällaisten sovellettavien lakien, määräysten, sääntöjen tai standardien noudattamisesta käyttäessäsi Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita. Tämä käsittää kaikki alla luetellut:

o Video- tai äänisisällön tallentamiseen tai jakamiseen, mukaan lukien sisältö, jossa on mukana kolmansia osapuolia, julkisia tiloja tai joka muuten sisältää yksilön tai yksilöiden henkilöllisyyteen liittyviä tietoja, liittyvien lakien, määräysten, sääntöjen tai standardien noudattaminen.

o Kaikkien sellaisten lakien, määräysten, sääntöjen tai standardien noudattaminen, jotka edellyttävät, että kolmansille osapuolille on ilmoitettava Hue Secure -tuotteiden tai Hue Secure -palveluiden käytöstä tai heiltä on saatava suostumus niiden käytölle (esimerkiksi lait tai määräykset, jotka edellyttävät, että sinun on asetettava asianmukaiset kyltit, joissa ilmoitetaan muille, että ääni- ja kuvatallennusta tehdään). Ota huomioon, että emme toimita Hue Secure -tuotteiden mukana mitään tarroja tai muita vastaavia materiaaleja, joilla voidaan ilmoittaa tästä vaatimustenmukaisesti. Olet yksin vastuussa sovellettavan lainsäädännön noudattamisen varmistamisesta tähän liittyen.

o Sinun täytyy varmistaa, että ääni- ja videotallennusominaisuuksilla varustettuja Hue Secure -tuotteita ei ole suunnattu julkisille alueille ja/tai että ne eivät sijaitse lähellä aluetta, jossa henkilöillä voi olla kohtuullinen odotus yksityisyydestä (kuten kylpyhuone, vessa tai makuuhuone).

o Sinun täytyy noudattaa vaatimuksia, joiden mukaan visuaalisia ja/tai äänitallenteita ottavan Hue Secure -tuotteen asennus on tehtävä siten, että se ei tallenna mitään kiinteistösi rajojen ulkopuolelta (mukaan lukien yleiset jalkakäytävät tai tiet).

o Sinun täytyy varmistaa, että noudatat kaikkia sovellettavia biometrisiä tietoja koskevia tietosuojalakeja. Vakuutat täten, että kaikki Hue Secure -palveluiden kautta kasvontunnistusominaisuutta varten ladatut tiedot on hankittu tällaisten lakien mukaisesti.

o Sinun täytyy noudattaa sovellettavia avoimuus- tai viranomaisilmoitusvaatimuksia.

o Sinun täytyy noudattaa sovellettavia henkilötietojen säilytysaikoja, mukaan lukien sopivan tilauksen valitseminen niiden mukaisesti.

o Sinun täytyy noudattaa yleisesti kaikkea sovellettavan tietosuojasäädäntöä.

• Emme ole vastuussa Hue Secure -palveluiden tai Hue Secure -tuotteiden käytöstä millään sellaisella tavalla, joka rikkoo lakia tai yksilön oikeuksia.

• Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut on tarkoitettu vain omaan, henkilökohtaiseen ja yksityiseen asuinkäyttöön. Asuinmaasi tietosuojalait saattavat asettaa tiettyjä vaatimuksia sinulle sekä Hue Secure -tuotteiden ja Hue Secure -palveluiden käytöllesi. Tietyissä Hue Secure -tuotteilla ja Hue Secure -palveluilla keräämissäsi video-, ääni- ja kasvontunnistustiedoissa (esimerkiksi video- ja äänisignaalit ja -tiedot) sinä olet omistajana tai valtuutettuna käyttäjänä rekisterinpitäjä näille tiedoille soveltuvan lain perusteella ja me olemme näiden tietojen käsittelijä soveltuvan lain mukaan.

• Niiden toimintojen osalta, joihin ryhdyt omistajana tai valtuutettuna käyttäjänä ja jotka voivat sovellettavan lainsäädännön mukaan olla kotitaloustoimintaa liittyen videoiden tai äänten tallentamiseen ja suoratoistoon Hue Secure -tuotteilla ja Hue Secure -palveluilla, me olemme sovellettavan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen henkilötietojen käsittelijäsi.

• Kun toimimme niiden henkilötietojen tietojen käsittelijänä, jotka olet kerännyt käyttäessäsi Hue Secure -tuotteita ja Hue Secure -palveluita, Hue Secure -tietojen käsittelysopimusta (DPA-sopimusta) sovelletaan. Hyväksymällä Hue-käyttöehdot hyväksyt myös DPA-sopimuksen. Voit lukea DPA-sopimuksen täällä: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Häiriöiden ilmetessä:

• Pyrimme varmistamaan Hue Secure -palveluiden mahdollisimman keskeytymättömän käytön sen teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien puitteissa, mutta emme voi luvata keskeytymätöntä käyttöä. Muutoin kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämiltä osin Hue Secure -palvelut tarjotaan käyttöön SELLAISENAAN ja SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA sekä sovellettavan lainsäädännön sallimassa määrin. EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA EMMEKÄ TAKUITA, JOTKA PERUSTUVAT KAUPANKÄYNTIIN. Emme takaa sitä, että Hue Secure -tuotteet ja Hue Secure -palvelut täyttävät vaatimuksesi tai ovat saatavilla keskeytyksettä, suojatusti tai virheettömästi. Emme takaa Hue Secure -palveluiden kautta tarjottujen tietojen tai sisällön laatua. Emme anna takuuta ja sanoudumme tässä irti epäsuorista takuista sille, että Hue Secure -palvelut toimivat virheettömästi tai keskeytyksettä. Hue Secure -palveluissa voi ilmetä tilapäisiä keskeytyksiä tai häiriöitä ylläpito- ja huoltotoimien, jatkokehitysten tai muiden häiriöiden johdosta.

• Jos olet Euroopan talousalueella (ETA) asuva kuluttaja, ETA:n kuluttajalainsäädäntö antaa lakisääteisen takuun Hue Secure -palveluiden vaatimustenmukaisuudesta. Tämän takuun perusteella korjaamme mahdolliset vaatimustenmukaisuuden puutteet, jotka havaitset kodin Hue Secure -palveluiden käytön aikana.

• Jos Hue Secure -palveluiden toiminnoissa ilmenee ongelmia, ota meihin yhteyttä kuluttajille suunnatun asiakaspalvelumme kautta (saat ohjeet yhteydenottoihin verkkosivustostamme osoitteesta: https://www.philips-hue.com/support#contact) ja avusta meitä kohtuullisesti pyyntömme mukaan ongelman selvittämiseksi. Pyrimme kaikin kohtuullisin ponnistuksin korjaamaan ilmoittamasi vian vakioprosessimme avulla. Se kattaa seuraavat vaiheet: (i) eri lähteistä raportoidun tapahtuman tietojen keräys, (ii) vaikutusten arviointi arviointityökaluilla tapahtuman priorisointia varten ja (iii) kyseiseen priorisointiin sopivan ratkaisun määritys ja toteutus. Kyseessä voi olla tilapäinen ratkaisu (esimerkiksi hotfix tai kiertoratkaisu) tai tuleva (lyhyen tai pitkän aikavälin) päivitys (tästä käytetään nimitystä ("Tukiprosessi").

• Jos emme pysty korjaamaan vikaa tukiprosessimme mukaisesti, sinulla on oikeus seuraaviin korjaustoimenpiteisiin maksullisen Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksesi osalta (jos ja kun se on mahdollista): (i) sovellettavan tilausmaksun suhteellinen alentaminen tai (ii) tilauksesi irtisanominen ja jo maksetun suhteellisen summan palauttaminen, siltä ajalta, jona toiminnot eivät olet toimineet, sekä kaikkien tulevien ajanjaksojen osalta jo maksettujen summien (jos sellaisia on) palauttaminen. Kyvyttömyytemme korjata vika käsittää tilanteet, (i) joissa vian poistaminen on mahdotonta, (ii) joissa vian korjaaminen ei onnistu, koska siihen liittyy kohtuuttomia kustannuksia, (iii) joissa vaatimustenvastaisuutta ilmenee huolimatta yrityksistämme korjata vika, (iv) joissa vika on niin vakava, että välitön hinnanalennus tai irtisanominen on perusteltua, (v) joissa kieltäydymme lisätoimista tai (vi) joissa on ilmeistä (mukaan lukien meidän ilmoituksemme), että (kohtuullisessa ajassa tai ilman sinulle aiheutuvaa merkittävää haittaa) emme voi korjata vikaa, tai (vi) joissa on ilmeistä, että emme voi korjata vikaa, koska se on kohtuuton.

4. Käyttäjän sisältö:

a. Hue Secure -palvelut tarjoavat mahdollisuuden tallentaa ääntä, videokuvaa, avaus- ja sulkemistoimia ja liikettä aikaleimojen sekä kuvien kanssa (teksti alijoukkona) tietyillä Hue Secure -tuotteilla (tästä käytetään nimitystä käyttäjän sisältö). Emme pääse käsiksi tähän ääni-, video- ja kuvasisältöön (teksti alijoukkona). Metatiedot siitä, että tiettynä ajankohtana ilmeni tapahtuma, tapahtuman luokka mukaan lukien, ovat tiedossamme.

b. Olet yksin vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstäsi, emmekä ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle, joka käyttää käyttäjätiliäsi, mistään käyttäjäsisällöstä. Sinun on varmistettava, että Hue Secure -tuotteet tallentavat käyttäjäsisältöä vain silloin, kun sinulla on siihen oikeus. Et saa siirtää mitään sellaista käyttäjäsisältöä, joka sisällöltään, muodoltaan, ulkoasultaan tai muulla tavoin rikkoo sovellettavaa lakia tai moraalia tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Edellä mainitun rikkominen on peruste Hue Secure -palveluiden käyttöoikeutesi irtisanomiselle.

c. Emme voi tarkastella käyttäjäsisältöä, lukuun ottamatta (i) metatietoja tapahtuman luokittelusta ja siitä, että tapahtuma on tapahtunut tiettynä ajankohtana, ja (ii) ellet ole ladannut käyttäjäsisältöä (ylläpitäjänä) jaettavaksi meidän kanssamme harkintasi mukaan (esimerkiksi laatuun ja kuluttajansuojaan liittyen). Saatamme kuitenkin luovuttaa käyttäjäsisältöäsi lainvalvontaviranomaisille tai viranomaisille, jos laki niin vaatii. Sinun on tällaisessa tapauksessa toimittava täysin yhteistyössä kanssamme tällaisten lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Katso lisätietoja Hue Securen tietoluovutuspyynnöistä osoitteesta https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Kanadassa asuvat kuluttajat: Jos asut Kanadassa, suostut Hue Secure -palveluiden kannalta välttämättömien käyttäjätietosi käsittelyyn, joka on tarpeen voidaksemme tarjota Hue Secure -palveluita sinulle. Lisäksi hyväksyt sen, että voimme muuntaa henkilötietojasi nimettömään muotoon, jolloin henkilötietoja ei enää voida yhdistää kehenkään rekisteröityyn joko yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa, jotta voimme käyttää näitä nimettömiä henkilötietoja omiin sisäisiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiimme.

5. Toimintojen ja ominaisuuden käyttö, maksut ja maksaminen:

a. Kun aktivoit Hue Secure -tuotteesi Hue app -sovelluksen kautta, sinulla on oikeus kolmenkymmenen (30) päivän kokeilujaksoon ("Kokeilujakso"). Kokeilujakson päätyttyä sinulla on mahdollisuus (Hue app -sovelluksen kautta)

i. käyttää tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat saatavilla ilman lisämaksua ("maksuton käyttö") tai

ii. tehdä lisämaksullinen tilaus. Valittavanasi on kaksi tilausmuotoa: Hue Secure Basic tai Hue Secure Premium. Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium tilauksen voi tehdä kuukausi- tai vuositilauksena, joka jatkuu, kunnes tilaus peruutetaan. ELLET ILMOITA MEILLE ENNEN KULUVAN TILAUSJAKSON PÄÄTTYMISTÄ, ETTÄ ET HALUA JATKAA TILAUSTA, YMMÄRRÄT, ETTÄ TILAUKSESI UUSITAAN AUTOMAATTISESTI, JA VALTUUTAT MEIDÄT VELOITTAMAAN KULLOINKIN VOIMASSA OLEVAT TILAUSMAKSUT JOKAISELTA PERÄKKÄISELTÄ TILAUSKAUDELTA MAKSUTAVALLA, JONKA OLET ANTANUT SOVELTUVASSA SOVELLUSKAUPASSA.

b. Täysi kuvaus maksuttoman käytön sekä Hue Secure Basic- ja Hue Secure Premium -tilauksen toiminnoista sekä niiden soveltuvista maksuista, maksuehdoista ja ilmoitusajoista on saatavilla verkkosivustossamme osoitteessa https://www.philips-hue.com/securityplans. Hue Secure Basic- ja Hue Secure Premium -tilausmaksut veloitetaan etukäteen tilauskauden (vuosi tai kuukausi) ensimmäisenä päivänä. Maksat ne käyttämäsi sovelluskaupan (joko Apple tai Google) valitulla maksutavalla ja käyttämäsi sovelluskaupan ehtojen mukaisesti.

c. Kun teet Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksen, sinun ja meidän välille syntyy voimassa oleva, sitova ja täytäntöönpanokelpoinen tilaus ja siihen liittyvä velvollisuus maksaa asiaankuuluvat maksut sovellettavan tilaussuunnitelman mukaisesti. Jos olet ETA-alueella asuva kuluttaja, suostut nimenomaisesti siihen, että tarjoamme sinulle kyseisen tilauksen mukaisia palveluita välittömästi oston jälkeen ja että menetät peruuttamisoikeutesi.

d. Jos emme saa maksuasi käyttämäsi sovelluskaupan kautta, pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksesi, jolloin olet oikeutettu vain maksuttomaan käyttöön.

e. Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilausmaksut ovat voimassa sillä ajanjaksolla, jolta olet maksanut ne (jos kyseessä on esimerkiksi vuositilaus, ne ovat voimassa vuoden tilausjaksolle, ja jos kyseessä on kuukausitilaus, ne ovat voimassa kuukauden maksetulle tilauskaudelle). Kaikki maksut sisältävät arvonlisäveron, jos sitä sovelletaan lainkäyttöalueellasi.

f. Voimme päivittää maksutonta käyttöä, Hue Secure Basic- ja/tai Hue Secure Premium -tilauksia ottamalla käyttöön uusia toimintoja, muuttamalla tai lopettamalla (väliaikaisesti tai pysyvästi) jonkin toiminnon tai sen osan tai asettamalla rajoituksia tietyille toiminnoille ja/tai muuttamalla sovellettavia maksuja, maksuehtoja, irtisanomisaikoja tai muita ehtoja. Näistä päivityksistä ja muutoksista käytetään nimitystä paketin päivitys. Ilmoitamme sinulle paketin päivityksestä (joko sähköpostitse tai Hue app -sovelluksessa), ja sinä tilauskautena, jonka aikana olemme jo saaneet maksun kyseisestä tilauksesta, kaikki paketin päivitykset ovat käytettävissäsi sen jäljellä olevan tilauskauden ajan, josta olet maksanut. Jos sinulla on esimerkiksi vuositilaus ja tarjoamme lisätoimintoja käyttöön kyseisellä vuoden tilauskaudella, josta olet jo maksanut, nämä toiminnot ovat käytettävissäsi kyseiseltä tilauskaudelta jo maksetulla maksulla (joten emme veloita sinulta lisämaksua tällaisista lisätyistä toiminnoista). Jos et halua jatkaa Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksesi käyttöä paketin päivityksen vuoksi, voit irtisanoa kyseisen tilauksen voimassa olevan irtisanomisajan mukaisesti. Sinulla on oikeus irtisanoa Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksesi, jos paketin päivitys vaikuttaa kielteisesti kyseisen tilauksen käyttöoikeuksiisi tai käyttöön, paitsi jos tällainen kielteinen vaikutus on vain vähäinen. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus irtisanoa Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksesi maksutta 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa (i) paketin päivitystä koskevan tiedon vastaanottamisesta tai (ii) siitä, kun paketin päivitys tuli voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

6. Vastuuvapautukset: HUE SECURE -SOPIMUS ON TARKOITETTU VAIN OMAKSI EDUKSESI. TÄMÄN VUOKSI SITOUDUT SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA ANTAMAAN MEILLE VASTUUVAPAUDEN JA PUOLUSTAMAAN MEITÄ SEURAAVILTA: (I) KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN MEIHIN KOHDISTUVAT VAATIMUKSET, TOIMENPITEET, OIKEUSTOIMET JA MUUT JURIDISET TOIMET, JOTKA JOHTUVAT HUE SECURE -SOPIMUKSESTA JA HUE SECURE -TUOTTEIDEN JA/TAI HUE SECURE -PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ, (EDELLÄ MAINITUISTA KÄYTETÄÄN NIMITYSTÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANTEET), SEKÄ (II) KAIKKI ASIAAN LIITTYVÄT TAPPIOT, VAHINGONKORVAUKSET, SOVINNOT JA TUOMIOT, MUKAAN LUKIEN MEILLE AIHEUTUNEET ASIANAJAJIEN PALKKIOT JA KULUT, JOTKA ON ARVIOITU TAI TODETTU MEITÄ VASTAAN TAI JOTKA ME OLEMME TEHNEET JA JOTKA LIITTYVÄT TÄLLAISEEN KOLMANNEN OSAPUOLEN KANTEESEEN TAI JOTKA JOHTUVAT SIITÄ (EDELLÄ MAINITUISTA KÄYTETÄÄN NIMITYSTÄ KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LIITTYVÄT MENETYKSET), VAIKKA TÄLLAISET KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LIITTYVÄT MENETYKSET JOHTUISIVAT LAIMINLYÖNNISTÄMME, SOPIMUKSEN TAI TAKUUN TAI EHDON RIKKOMISESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, SOVELLETTAVAN LAIN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ, TIETOSUOJARIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA VIRHEESTÄ. MIKÄÄN TÄSSÄ MAINITTU EI EDELLYTÄ VASTUUVAPAUTUKSIA, JOTKA TEKISIVÄT TÄSTÄ OSIOSTA KOKONAAN TAI OSITTAIN MITÄTTÖMÄN JA/TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTTOMAN SOVELLETTAVAN LAIN PUITTEISSA. TÄMÄ VASTUUVAPAUTUSVELVOLLISUUS EI KOSKE TAHALLISTA, TIETOISTA, TARKOITUKSELLISTA TAI VAROMATONTA VÄÄRINKÄYTÖSTÄMME TAI TÖRKEÄÄ LAIMINLYÖNTIÄMME NIISSÄ OSAVALTIOISSA/PROVINSSEISSA/MAISSA, JOTKA EIVÄT SALLI TÖRKEÄSTÄ LAIMINLYÖNNISTÄ AIHEUTUVAN VASTUUN RAJOITUKSIA. KOLMAS OSAPUOLI SISÄLTÄÄ TÄSSÄ KAIKKI HENKILÖT TAI ENTITEETIT, JOTKA EIVÄT OLE HUE SECURE -SOPIMUKSEN OSAPUOLIA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA PUOLISOT, PERHEENJÄSENET, NAAPURIT, VUOKRALAISET TAI VAKUUTUSYHTIÖT.

7. Vastuu:

a. EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTEISISTA, MONINKERTAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ASIANAJAJIEN PALKKIOT) TAI SAAMATTA JÄÄNEISTÄ VOITOISTA, JOTKA JOHTUVAT HUE SECURE -PALVELUISTA, VAIKKA MEILLE OLISI KERROTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN OSALTA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KOKONAISVASTUUMME SINUA KOHTAAN KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANNEPERUSTEISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUTEEN TAI MUUHUN SYYHYN) EI SAA YLITTÄÄ SUMMAA, JONKA OLET MAHDOLLISESTI MAKSANUT KYSEISISTÄ HUE SECURE -PALVELUISTA EDELTÄVIEN KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA. TÄMÄ RAJOITUS ON KUMULATIIVINEN, EIKÄ SITÄ KASVATA USEAMMAN KUIN YHDEN TAPAUKSEN TAI VAATIMUKSEN OLEMASSAOLO. SIGNIFY SULKEE POIS KAIKENLAISEN VASTUUN KÄYTTÖOIKEUKSIEN ANTAJISTA JA TOIMITTAJISTA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA MILLÄÄN TAVALLA VASTUUSSA MISTÄÄN SISÄLLÖSTÄ (MUKAAN LUKIEN KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ), MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SISÄLLÖN VIRHEET TAI PUUTTEET TAI MINKÄÄNLAISET MENETYKSET TAI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT HUE SECURE -PALVELUIDEN KAUTTA VÄLITETYN TAI MUULLA TAVOIN SAATAVILLE ASETETUN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI SILLE ALTISTUMISESTA.

b. KÄYTÄT HUE SECURE -PALVELUITA OMALLA VASTUULLASI. SINULLA ON YKSIN VASTUU KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖSI RIITTÄVÄSTÄ SUOJAAMISESTA JA VARMUUSKOPIOINNISTA LIITTYEN HUE SECURE -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI. SITOUDUT PITÄMÄÄN MEIDÄT VAHINGOITTUMATTOMINA JA SITOUDUT OLEMAAN HAASTAMATTA MEITÄ OIKEUTEEN KAIKISTA VAATIMUKSISTA, JOTKA PERUSTUVAT HUE SECURE -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖSI, MUKAAN LUKIEN KADONNEITA TIETOJA TAI KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET.



8. Voimassaoloaika ja irtisanominen:

a. Voimassaoloaika: Hue Secure Agreement -sopimus astuu voimaan, kun käytät mitä tahansa Hue Secure -tuotetta tai Hue Secure -palvelua ensimmäistä kertaa. Voimassaolo päättyy, kun me irtisanomme sopimuksen tai sinä irtisanot sen.

b. Irtisanominen:

• Voit irtisanoa maksetun Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -sopimuksen milloin tahansa voimassa olevan Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -sopimuksen ilmoitusaikojen mukaisesti.

• Oikeus irtisanoa sopimus perustellusta syystä säilyy ennallaan sekä meillä että sinulla.

• Ellei Hue Secure -sopimusta irtisanota edellä kuvatulla tavalla, sen säännökset sitovat sinua niin kauan kuin käytät mitä tahansa Hue Secure -tuotteita.

c. Irtisanomisen seuraukset: Kun Hue Secure Basic- tai Hue Secure Premium -tilauksesi irtisanotaan, poistamme kaiken käyttäjän sisällön, jonka olemme tallentaneet puolestasi uuden säilytysajan ulkopuolella. Hue-tilisi poistamisen yhteydessä kaikki tapahtumien metatiedot ja määritystiedot anonymisoidaan ja käyttäjän sisältö poistetaan.

9. Tiettyjä maita koskevat ehdot. Tämä osa 9 sisältää ehdot, jotka koskevat tiettyjen maiden asukkaita. Jos tämän osan 9 ja Hue Secure -sopimuksen välillä on eroavaisuuksia, pois lukien tämä osa, 9tämän osan 9 säännökset ovat etusijalla.

a. Osa 3g (4. luettelomerkki):

i. lisätään seuraava virke, jos asut Tšekin tasavallassa: mahdollisten virheiden osalta sinulla on oikeus siviilioikeuden mukaisiin oikeuksiin.



ii. Lisätään seuraava virke, jos asut Unkarissa: sinulla on oikeus hallituksen asetuksessa 373/2021 (VI.30.) ja siviililaissa säädettyihin oikeuksiin, joita sovelletaan yhdessä.

b. Osa 5d:

i. korvataan kokonaan seuraavalla, jos asuinpaikkasi on Puolassa: Jos emme saa maksuasi käyttämäsi sovelluskaupan kautta, pidätämme oikeuden peruuttaa tilauksesi kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa tilauksestasi, minkä jälkeen olet oikeutettu vain maksuttomaan käyttöön.

c. Osa 6:

i. korvataan kokonaan seuraavalla, jos asuinpaikkasi on jossain seuraavista maista: Itävalta, Belgia, Kroatia, Tšekin tasavalta, Saksa, Kreikka, Italia, Unkari, Luxemburg, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Espanja, Ruotsi tai Sveitsi: olet vastuussa Hue Secure -sopimuksen rikkomuksista sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

d. Osa 7:

i. korvataan kokonaan seuraavalla, jos asuinpaikkasi on Itävallassa tai Saksassa: Poikkeuksen muodostavat vahingonkorvausvaatimukset. Edellä mainitut poikkeukset eivät päde, mikäli tapaukseen sovelletaan lakisääteistä vastuuta, kuten tuotevastuulain (Produkthaftungsgesetz) mukaista vastuuta, tai tapauksiin, joissa kyseessä on törkeä huolimattomuus tai tahallisuus, henkeen tai terveyteen kohdistuva vahinko tai olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomus (wesentliche Vertragsverletzungen). Vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomiseen, rajataan kuitenkin sellaiseen ennakoitavaan vahinkoon, jota sopimuksiin tyypillisesti liittyy, paitsi jos se aiheutuu törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisuudesta tai perustuu vastuuseen henkeen tai terveyteen kohdistuvasta vahingosta.

ii. korvataan kokonaan seuraavalla, jos asuinpaikkasi on jossain seuraavista maista: Belgia, Kroatia, Tšekin tasavalta, Kreikka, Italia, Unkari, Luxemburg, Alankomaat, Ruotsi, Sveitsi tai Yhdistynyt kuningaskunta: Vahingonkorvausvaatimukset on suljettu pois lain sallimassa laajuudessa. Tämä vastuun poissulkeminen ei koske muuta vastuuta, jota ei voida lain mukaan sulkea pois, esimerkiksi vahingon aiheuttaminen tahallisesti tai vastuu kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, joka johtuu huolimattomuudestamme.

iii. poistetaan kokonaan, jos asuinpaikkasi on Puolassa, Romaniassa, Espanjassa.

e. Osa 8c:

i. lisätään seuraava virke, jos asut Tšekin tasavallassa: tätä kohtaa sovelletaan sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

f. Jos asut Romaniassa, seuraava lisäkohta on voimassa: Hyväksyt sen, että Hue Secure -sopimus ei sisällä mitään epätavallisia (vakio)lausekkeita, jotka on nimenomaisesti määritelty Romanian lainsäädännössä. Hyväksyt peruuttamattomasti Hue Secure -sopimuksen hyväksymisestä alkaen kaikki sopimuksen lausekkeet, erityisesti (mutta ei rajoittuen) seuraavat kohdat: 3.b-e, 3.f 1. luettelomerkin 2. kohta, 3.f 2. luettelomerkki, 4.b ja 6.

g. Jos asut Kanadassa (pois lukien Quebecin provinssi):

• kohta 9 Hue-käyttöehdoista koskien Hue Secure -sopimusta korvataan kokonaan seuraavalla:

RIITOJEN RATKAISEMINEN SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN.

Tätä kohtaa sovelletaan, jos (i) asuin- tai perustamismaasi on Kanada (lukuun ottamatta Quebecin provinssia) tai jos (ii) asuin- tai perustamismaasi ei ole Kanada (lukuun ottamatta Quebecin provinssia), mutta nostat meihin kohdistuvia kanteita Kanadassa (lukuun ottamatta Quebecin provinssia).

a. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA JA LUKUUN OTTAMATTA QUEBECIN PROVINSSIN YKSITTÄISIÄ ASUKKAITA, (I) HUE SECURE -SOPIMUKSEEN SOVELLETAAN ONTARION PROVINSSIN LAKEJA. ILMAN, ETTÄ SEN LAINVALINTAA TAI LAINVALINTASÄÄNNÖKSIÄ SOVELLETAAN, JA (II) SINÄ JA ME SUOSTUMME LUOPUMAAN KAIKISTA OIKEUKSISTAMME RIITAUTTAA VAATEET TUOMIOISTUIMESSA TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ TAI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN TAI EDUSTUSKANTEESEEN VAATEEN OSALTA. MUUT OIKEUDET, JOITA SINULLA OLISI, JOS MENISIT OIKEUTEEN, EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KÄYTETTÄVISSÄ TAI NIITÄ SAATETAAN RAJOITTAA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

KAIKKI SINUN JA MEIDÄN VÄLISET VAATEET, RIIDAT TAI ERIMIELISYYDET (RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUSVELVOITTEESTA VAI MUUSTA SYYSTÄ, OVATKO NE JO OLEMASSA OLEVIA, NYKYISIÄ VAI TULEVIA, JA MUKAAN LUKIEN LAKISÄÄTEISET, KULUTTAJANSUOJAAN LIITTYVÄT, TAVANOMAISEN LAIN MUKAISET, TAHALLISET VAHINGONKORVAUSVELVOITTEET, VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET, KIELTOKANTEET JA KOHTUULLISUUSVAATIMUKSET), JOTKA JOHTUVAT HUE SECURE -SOPIMUKSESTA JA/TAI HUE SECURE -PALVELUISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, RATKAISTAAN YKSINOMAAN JA LOPULLISESTI SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

VÄLIMIESMENETTELYSSÄ EI OLE TUOMARIA TAI VALAMIEHISTÖÄ, JA VÄLIMIESMENETTELYN TUOMION KÄSITTELY TUOMIOISTUIMESSA ON RAJOITETTUA. VÄLIMIEHEN ON NOUDATETTAVA TÄTÄ HUE SECURE -SOPIMUSTA. VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ SAMAT VAHINGONKORVAUKSET JA KORVAUKSET KUIN TUOMIOISTUIN (MUKAAN LUKIEN ASIANAJOPALKKIOT).

b. Kaikissa riita-asioissa, riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä tuomioistuimessa vai välimiesmenettelyssä, sinun on ensin annettava meille mahdollisuus ratkaista vaateesi lähettämällä kirjallinen kuvaus vaateesta kohdassa (h) mainittuun osoitteeseen. Sinä ja me suostumme kumpikin neuvottelemaan vaateesta hyvässä uskossa. Jos sinä ja me emme pysty ratkaisemaan vaadetta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet tämän vaateen kuvauksen, ja jos sinä olet yrittänyt vilpittömässä mielessä ratkaista vaateen suoraan meidän kanssamme tuona aikana, sinä voit viedä vaateen välimiesmenettelyyn.



c. VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT JA FOORUMI. Välimiesmenettelyyn sovelletaan asuinpaikkasi provinssin välimiesmenettelylakia ja ADR Institute of Canada, Inc:n välimiesmenettelysääntöjä (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (näistä käytetään nimitystä ADRIC-säännöt") soveltuvin osin, ellei tässä nimenomaisesti toisin sovita. Välimiesmenettelyvaatimus on jätettävä ADRIC Institute of Canada, Inc:lle (myöhemmin pelkkä ADRIC) ADRIC-sääntöjen mukaisesti ja sen on sisällettävä (1) välimiesmenettelyä hakevan osapuolen nimi, puhelinnumero, postiosoite ja sähköpostiosoite, (2) selvitys esitetyistä oikeudellisista vaatimuksista ja niiden tosiseikoista, (3) kuvaus vaadittavasta oikeussuojakeinosta ja tarkka, vilpittömässä mielessä laadittu laskelma riidan määrästä (kieltoa tai asianajokuluja koskevaa pyyntöä ei oteta huomioon riidan määrän laskennassa, paitsi jos tällaisella kieltokeinolla vaaditaan rahan maksamista) ja (4) välimiesmenettelyä hakevan osapuolen allekirjoitus. Välimiesmenettelyä koskeva vaatimus on toimitettava myös Signifyn lakiosastolle osoitteeseen Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Sen estämättä, mitä ADRIC-säännöissä toisin määrätään, välimiesmenettelyn ratkaisee yksi (ADRIC-sääntöjen mukaisesti valittu) välimies, jonka on oltava asianajaja tai entinen tuomari. Välimiesmenettelyn kotipaikka on sen provinssin pääkaupunki, jossa pääasiallinen asuinpaikkasi on tämän Hue Secure -sopimuksen voimaantulopäivänä. Pyynnöstäsi välimieskäsittely voidaan kuitenkin järjestää paikassa, joka sijaitsee 45 kilometrin säteellä ensisijaisesta asuinpaikastasi tämän Hue Secure -sopimuksen voimaantulopäivänä. Osapuolet sopivat, että välimiesmenettely voi tapahtua virtuaalisesti, ja välimiehellä on harkintavalta määrätä virtuaalinen välimiesmenettely jommankumman osapuolen pyynnöstä. Jos ADRIC ei ole käytettävissä välimiesmenettelyä varten, osapuolet valitsevat yhdessä vaihtoehtoisen välimiesmenettelyn.

d. VÄLIMIEHEN VALTA: Välimiehellä on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tämän välimiesmenettelymääräyksen välimiesmenettelykelpoisuutta ja/tai täytäntöönpanokelpoisuutta koskevat riidat, mukaan lukien kaikki ristiriitaisuudet, jotka liittyvät välimiesmenettelyn soveltumattomuuteen, tai kaikki muut riidat, joiden mukaan välimiesmenettelymääräys tai tämä Hue Secure -sopimus on pätemätön, mitätöitävä tai muutoin pätemätön. Välimiehellä on valtuudet myöntää mitä tahansa oikeussuojakeinoja, jotka olisivat käytettävissä tuomioistuimessa lain tai kohtuullisuuden nojalla. Välimiehen tuomio on lopullinen ja sitoo kumpaakin osapuolta, ja se voidaan antaa tuomiona missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

e. ASIANAJOPALKKIOT JA -KULUT. Sinä ja me sovimme, että me vastaamme ADRIC-sääntöjen mukaisen alkuperäisen kanteen käsittelymaksun loppusummasta, joka on yli 200 dollaria, kun kyseessä on enintään 75 000 dollarin suuruinen vaade. Jos voitat välimiesmenettelyn, sinulla voi olla oikeus vaatia asianajopalkkioiden ja -kulujen korvaamista sovellettavan lain ja ADRIC-sääntöjen sallimissa rajoissa. Ellei välimies päätä, että vaatimuksesi oli vähäpätöinen tai esitetty häirintätarkoituksessa, sitoudumme siihen, että emme vaadi asianajopalkkioita ja -kuluja, ja luovumme täten kaikista sovellettavan lain tai ADRIC-sääntöjen mukaisista oikeuksistamme periä asianajopalkkioita ja -kuluja, jos voitamme välimiesmenettelyn.

f. RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, JA QUEBECIN PROVINSSIN ASUKKAITA KOSKIEN, osapuolet sopivat, että molemmat luopuvat oikeudesta valamiehistöoikeudenkäyntiin ja että kumpikin voi esittää vaatimuksia toista vastaan vain yksilöllisesti eikä kantajana tai ryhmän jäsenenä missään oletetussa ryhmäkanteessa. RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYT JA RYHMÄKANTEET EIVÄT OLE SALLITTUJA. SINÄ JA ME KUMPIKIN SUOSTUMME SIIHEN, ETTÄ KAIKKI MENETTELYT, OLIPA KYSE VÄLIMIESMENETTELYSTÄ TAI OIKEUDENKÄYNNISTÄ, KÄYDÄÄN VAIN YKSILÖLLISESTI EIKÄ RYHMÄ-, MASSA- TAI EDUSTUSKANTEENA TAI JÄSENENÄ RYHMÄ- TAI EDUSTUSKANTEESSA TAI YHDISTETYSSÄ KANTEESSA. Välimiesoikeus ei saa yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaatimuksia eikä muutoinkaan toimia minkäänlaisen edustus- tai ryhmämenettelyn puheenjohtajana. Välimiesoikeudella ei ole toimivaltaa tutkia tämän ryhmävälimiesmenettelystä luopumisen täytäntöönpanokelpoisuutta, ja ryhmävälimiesmenettelystä luopumista koskeva haaste voidaan esittää ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Jos jokin tämän välimiessopimuksen määräys todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvoton määräys irrotetaan ja muut välimiesehdot pannaan täytäntöön.

g. VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT POIKKEUKSET. Edellä esitetystä huolimatta kumpikin osapuoli säilyttää oikeuden saada riita-asia käsitellyksi vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa edellyttäen, että riita-asia kuuluu kyseisen tuomioistuimen toimivallan piiriin ja että se muutoin soveltuu kyseiseen tuomioistuimeen, että siinä haetaan yksilöityä oikeusapua ja että kanne pysyy kyseisessä tuomioistuimessa eikä sitä siirretä tai siitä valiteta yleiseen toimivaltaan kuuluvaan tuomioistuimeen.

Sen estämättä, mitä tässä kohdassa esitetään toisin, mikään tässä kohdassa ei estä sinua tekemästä ilmoitusta tai jättämästä vaatimusta, hakemusta tai syytettä mille tahansa sovellettavalle valtion tai hallinnolliselle virastolle tai tuomioistuimelle tai hakemasta korvausta sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla, jos ja siltä osin kuin sovellettavan lainsäädännön ehdot oikeuttavat sinut siihen ja estävät yksinomaisen riidanratkaisua edeltävän välimiesmenettelyn käytön. Tämä osio ei myöskään estä minkään hallintoviranomaisten oikeutta ratkaista vaatimuksia ja myöntää niihin perustuvia korvauksia, jos ja siltä osin kuin sovellettavan lainsäädännön ehdot estävät yksinomaisen riidanratkaisua edeltävän välimiesmenettelyn käytön. Mikään tässä kohdassa ei estä tai vapauta osapuolta täyttämästä ennakkoehtoja ja/tai käyttämästä loppuun sovellettavan lainsäädännön mukaisia hallinnollisia oikeussuojakeinoja ennen välimiesmenettelyä koskevan pyynnön esittämistä. Tämän kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävät osapuolten väliset riidat, joihin ei voida soveltaa riitojenratkaisua edeltävää välimiesmenettelyä, mukaan lukien sovellettavan lainsäädännön mukaiset riidat.

h. KIELTÄYTYMINEN: Edellä määritetystä huolimatta voit halutessasi nostaa kanteesi tuomioistuimessa, jos kieltäydyt tästä kohdasta 9 kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona hyväksyt Hue Secure -sopimuksen ensimmäisen kerran sovelluksemme kautta. Voit kieltäytyä Canada Arbitration Opt-Out -palvelussa (onetrust.com) tai lähettämällä meille kirjallisen ilmoituksen, jossa ilmoitat etunimesi, sukunimesi ja sähköpostiosoitteesi, jolla olet mahdollisesti lähettänyt tietoja verkkosivustossamme ja/tai sovelluksessamme, seuraavaan osoitteeseen:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Jos kieltäydyt tästä kohdasta tai jos tämä kohta 9 todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai jos se ei koske sinua, tämä kohta 9 on kokonaisuudessaan mitätön, ja siinä tapauksessa alistut peruuttamattomasti Ontarion provinssin tuomioistuinten henkilökohtaiseen ja yksinomaiseen toimivaltaan tämän kohdan nojalla sallittujen oikeudenkäyntien tai haasteiden ratkaisemiseksi. Jos välimies tai toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin osan tästä kohdasta laittomaksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tätä kohtaa ei pidetä kokonaisuudessaan laittomana, mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, vaan ainoastaan se osa tästä kohdasta, joka on laiton, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvoton, poistetaan tästä kohdasta.

h. Jos asuinmaasi on Yhdysvallat:

• kohta 9 Hue-käyttöehdoista koskien Hue Secure -sopimusta korvataan kokonaan seuraavalla:

RIITOJEN RATKAISEMINEN SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN.

Tätä kohtaa 9 sovelletaan, jos (i) jos (i) asuin- tai perustamismaasi on Yhdysvalloissa tai (ii) jos asuin- tai perustamismaasi ei ole Yhdysvallat, mutta nostat meihin kohdistuvia kanteita Yhdysvalloissa.

a. HUE SECURE -SOPIMUKSEEN SOVELLETAAN NEW JERSEYN OSAVALTION LAKEJA. ILMAN, ETTÄ SEN LAINVALINTAA TAI LAINVALINTASÄÄNNÖKSIÄ SOVELLETAAN, JA (II) SINÄ JA ME SUOSTUMME LUOPUMAAN KAIKISTA OIKEUKSISTAMME RIITAUTTAA VAATEET TUOMIOISTUIMESSA TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ TAI OSALLISTUA RYHMÄKANTEESEEN TAI EDUSTUSKANTEESEEN VAATEEN OSALTA. MUUT OIKEUDET, JOITA SINULLA OLISI, JOS MENISIT OIKEUTEEN, EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE KÄYTETTÄVISSÄ TAI NIITÄ SAATETAAN RAJOITTAA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

KAIKKI SINUN JA MEIDÄN VÄLISET VAATEET, RIIDAT TAI ERIMIELISYYDET (RIIPPUMATTA SIITÄ, JOHTUVATKO NE SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUSVELVOITTEESTA VAI MUUSTA SYYSTÄ, OVATKO NE JO OLEMASSA OLEVIA, NYKYISIÄ VAI TULEVIA, JA MUKAAN LUKIEN LAKISÄÄTEISET, KULUTTAJANSUOJAAN LIITTYVÄT, TAVANOMAISEN LAIN MUKAISET, TAHALLISET VAHINGONKORVAUSVELVOITTEET, VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSET, KIELTOKANTEET JA KOHTUULLISUUSVAATIMUKSET), JOTKA JOHTUVAT HUE SECURE -SOPIMUKSESTA JA/TAI HUE SECURE -PALVELUISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, RATKAISTAAN YKSINOMAAN JA LOPULLISESTI SITOVASSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

VÄLIMIESMENETTELYSSÄ EI OLE TUOMARIA TAI VALAMIEHISTÖÄ, JA VÄLIMIESMENETTELYN TUOMION KÄSITTELY TUOMIOISTUIMESSA ON RAJOITETTUA. VÄLIMIEHEN ON NOUDATETTAVA TÄTÄ HUE SECURE -SOPIMUSTA. VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ SAMAT VAHINGONKORVAUKSET JA KORVAUKSET KUIN TUOMIOISTUIN (MUKAAN LUKIEN ASIANAJOPALKKIOT).

b. Kaikissa riita-asioissa, riippumatta siitä, käsitelläänkö niitä tuomioistuimessa vai välimiesmenettelyssä, sinun on ensin annettava meille mahdollisuus ratkaista vaateesi lähettämällä kirjallinen kuvaus vaateesta osoitteeseen Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 ja kopio tästä kuvauksesta Signifyn lakiosastolle samaan osoitteeseen. Sinä ja me suostumme kumpikin neuvottelemaan vaateesta hyvässä uskossa. Jos sinä ja me emme pysty ratkaisemaan vaadetta kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet tämän vaateen kuvauksen, ja jos sinä olet yrittänyt vilpittömässä mielessä ratkaista vaateen suoraan meidän kanssamme tuona aikana, sinä voit viedä vaateen välimiesmenettelyyn.

c. Välimiesmenettelyä hallinnoi American Arbitration Association (AAA) kulloinkin voimassa olevien kuluttajia koskevien välimiesmenettelysääntöjen ja kuluttaja-asioihin liittyviä riitoja koskevien täydentävien menettelyjen (näistä käytetään yhteisnimitystä AAA-säännöt) mukaisesti, lukuun ottamatta niitä muutoksia, jotka on tehty tällä kohdalla 9. (AAA-säännöt ovat saatavilla osoitteesta adr.org). Kuluttajia koskevat välimiesmenettelysäännöt sisältävät seuraavat vaatimukset ja ehdot:

• Vaateita voi esittää AAA:lle verkossa (www.adr.org);

• Välimiesten on oltava puolueettomia – eikä mikään osapuoli saa yksipuolisesti valita välimiestä.

• Välimiesten on ilmoitettava kaikista puolueellisuuksistaan, välimiesmenettelyn tulosta koskevista eduistaan tai suhteistaan johonkin osapuoleen.

• Osapuolilla on oikeus valintansa mukaan hakea muutosta vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa tiettyjen vaateiden osalta.

• Kuluttajan alkuperäinen hakemusmaksu on enintään 200 $.

• Kuluttaja saa valita kuulemispaikan ja voi osallistua kuulemiseen joko paikan päällä, puhelimitse, videokonferenssin välityksellä tai alle 25 000 dollarin korvausvaatimusten osalta toimittamalla asiakirjoja.

• Välimies voi myöntää minkä tahansa oikeussuojakeinon, jonka osapuolet olisivat voineet saada tuomioistuimessa osapuolen yksittäisen vaateen ratkaisemiseksi.

Välimiesmenettely käydään yhden puolueettoman välimiehen edessä, jonka tulee sijaita välimiesmenettelyn paikkakunnalla tai sen lähellä. Välimiesmenettely suoritetaan sinulle kohtuullisen sopivassa paikassa. Välimiehellä on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tämän välimiesmenettelymääräyksen välimiesmenettelykelpoisuutta ja/tai täytäntöönpanokelpoisuutta koskevat riidat, mukaan lukien kaikki ristiriitaisuudet, jotka koskevat välimiesmenettelymääräyksen tai tämän Hue Secure -sopimuksen pätemättömyyttä, mitätöitävyyttä tai muuta kelvottomuutta. Välimiehellä on valtuudet myöntää mitä tahansa oikeussuojakeinoja, jotka olisivat käytettävissä tuomioistuimessa lain tai kohtuullisuuden nojalla. Välimiehen tuomio on lopullinen ja sitoo kumpaakin osapuolta, ja se voidaan antaa tuomiona missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

d. AAA-SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN – ASIANAJOPALKKIOT JA -KULUT. Sinä ja me sovimme, että me vastaamme AAA:n sääntöjen mukaisen alkuperäisen kanteen käsittelymaksun loppusummasta, joka on yli 200 dollaria, kun kyseessä on enintään 75 000 dollarin suuruinen vaade. Jos voitat välimiesmenettelyn, sinulla voi olla oikeus vaatia asianajopalkkioiden ja -kulujen korvaamista sovellettavan lain ja AAA:n sääntöjen sallimissa rajoissa. Ellei välimies päätä, että vaatimuksesi oli vähäpätöinen tai esitetty häirintätarkoituksessa, sitoudumme siihen, että emme vaadi asianajopalkkioita ja -kuluja, ja luovumme täten kaikista sovellettavan lain tai AAA:n sääntöjen mukaisista oikeuksistamme periä asianajopalkkioita ja -kuluja, jos voitamme välimiesmenettelyn.

e. RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN. Osapuolet sopivat, että molemmat luopuvat oikeudesta valamiesoikeudenkäyntiin ja että kumpikin voi esittää vaatimuksia toista vastaan vain yksilöllisesti eikä kantajana tai ryhmän jäsenenä missään oletetussa ryhmäkanteessa. RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYT JA RYHMÄKANTEET EIVÄT OLE SALLITTUJA. SINÄ JA ME KUMPIKIN SUOSTUMME SIIHEN, ETTÄ KAIKKI MENETTELYT, OLIPA KYSE VÄLIMIESMENETTELYSTÄ TAI OIKEUDENKÄYNNISTÄ, KÄYDÄÄN VAIN YKSILÖLLISESTI EIKÄ RYHMÄ-, MASSA- TAI EDUSTUSKANTEENA TAI JÄSENENÄ RYHMÄ- TAI EDUSTUSKANTEESSA TAI YHDISTETYSSÄ KANTEESSA. Välimiesoikeus ei saa yhdistää useamman kuin yhden henkilön vaatimuksia eikä muutoinkaan toimia minkäänlaisen edustus- tai ryhmämenettelyn puheenjohtajana. Välimiesoikeudella ei ole toimivaltaa tutkia tämän ryhmävälimiesmenettelystä luopumisen täytäntöönpanokelpoisuutta, ja ryhmävälimiesmenettelystä luopumista koskeva haaste voidaan esittää ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.



Jos jokin tämän välimiessopimuksen määräys todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, täytäntöönpanokelvoton määräys irrotetaan ja muut välimiesehdot pannaan täytäntöön.

f. Tämän Hue Secure -sopimuksen mukainen oikeus välimiesmenettelyyn on suojattu Yhdysvaltain liittovaltion välimiesmenettelylain (Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1 ja sitä seuraavat) nojalla, ja välimiesmenettelyyn sovelletaan myös tätä lakia. Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että osapuolten suhteessa on kyse kaupankäynnistä Yhdysvaltain osavaltioiden välillä. Tuomio näin tehdystä ratkaisusta voidaan antaa toimivaltaisessa tuomioistuimessa, tai tällaiselle tuomioistuimelle voidaan tehdä hakemus ratkaisun oikeudellisesta hyväksymisestä ja täytäntöönpanomääräyksestä, tapauksen mukaan.

VVÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT POIKKEUKSET. Edellä esitetystä huolimatta kumpikin osapuoli säilyttää oikeuden saada riita-asia käsitellyksi vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa edellyttäen, että riita-asia kuuluu kyseisen tuomioistuimen toimivallan piiriin ja että se muutoin soveltuu kyseiseen tuomioistuimeen, että siinä haetaan yksilöityä oikeusapua ja että kanne pysyy kyseisessä tuomioistuimessa eikä sitä siirretä tai siitä valiteta yleiseen toimivaltaan kuuluvaan tuomioistuimeen.

syyskuun 2025 versio – voimassa sovelluksesta 5 alkaen