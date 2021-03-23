Shop Terms of Sale

1. Näistä Ehdoista

TILAAMALLA TUOTTEITA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA TAI TÄSSÄ SOVELLUKSESSA HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT ITSEÄSI SITOVIKSI. ET VOI TILATA TUOTTEITA TÄLTÄ VERKKOSIVUSTOLTA TAI TÄMÄN SOVELLUKSEN KAUTTA, JOS (A) ET SITOUDU NÄIHIN EHTOIHIN, (B) ET OLE IÄLTÄSI (i) VÄHINTÄÄN 18-VUOTIAS TAI (ii) SEN IKÄINEN, ETTÄ VOIT SOLMIA SITOVAN SOPIMUKSEN ALLA NIMETYN SIGNIFYN YKSIKÖN KANSSA SUOMESSA, TAI (C) VERKKOSIVUSTON TAI SOVELLUKSEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY SINULTA LAIN NOJALLA.

SIGNIFYN YKSIKKÖ:

SIGNIFY FINLAND OY

ÄYRTIE 4, 01530 VANTAA

KAUPPAREKISTERINUMERO 2698087-9

ALV-TUNNUS FI26980879

Näistä Ehdoista

Näitä ehtoja (”Ehdot”) sovelletaan tuotteiden ostoon ja myyntiin Philips Huen verkkosivustolla tai Philips Huen sovelluksessa (yhdessä ”Sivusto”) toimituksissa Suomeen. Edellä nimetty Signifyn yksikkö (”Signify”) voi milloin tahansa tehdä muutoksia näihin Ehtoihin ilman kirjallista ennakkoilmoitusta yksinomaisella päätöksellään. Muutokset Ehtoihin pätevät ainoastaan muutosten jälkeisiin tilauksiin. Lue nämä Ehdot ennen Sivustolla myytävien tuotteiden ostamista.

Lue huolellisesti Signifyn Tietosuojailmoitus ennen tuotteiden tilaamista tällä Sivustolla (katso Luku 10).

Philips Hue tuotteisiin integroidun ohjelmiston käyttöoikeutesi, älypuhelimeen tai tabletille ladattavan sovelluksen käyttöoikeutesi ja tuotteille Sivustolta ladattavien palveluiden ja toimintojen käyttöoikeutesi on ilmaistu kulloisenkin Philips Hue tuotteen käyttöehdoissa (jotka ovat saatavana sovelluksen kautta).

Tilauksen tekeminen

Kun teet tilauksen, syntyy näiden Ehtojen mukainen voimassaoleva, sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus sinun ja Signifyn välillä. Signify lähettää sinulle sähköpostin, jolla vahvistetaan tilauksesi vastaanotto, tilausnumerosi ja tilaamasi tuotteet.

Vaikka Signify pyrkii kaikin tavoin toimittamaan tilausvahvistuksessa mainitut tuotteet, saattaa ilmetä tilanteita, joissa tuotteiden toimitus ei onnistu, esimerkiksi siksi, että (i) tuotteiden tuotanto on lopetettu tai ne loppuvat varastosta tai niitä ei ole saatavilla, (ii) Signify ei kykene hankkimaan tarvittavia osia tai (iii) hinnoittelussa on tapahtunut virhe. Näissä tilanteissa Signify ottaa sinuun yhteyttä ja saattaa ehdottaa vaihtoehtoisia tuotteita, joita voisit ostaa (samaan tai eri hintaan). Mikäli hinnoittelussa on tapahtunut virhe, Signify ilmoittaa sinulle oikean hinnan. Jos et hyväksy Signifyn ehdottamaa korvaavaa tuotetta tai hinnan korjausta, Signify peruu tilauksen ja palauttaa tilauksesta jo suorittamasi maksun.

Hinnat

Kaikkia Sivustolla ilmoitettuja hintoja, alennuksia ja promootioita voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta. Hinnat ilmoitetaan paikallisena valuuttana. Tuotteesta veloitetaan se hinta, joka on voimassa tilaushetkellä, ja se ilmoitetaan laskulla. Hinnankorotuksia sovelletaan vain tilauksiin, jotka on tehty korotuksen jälkeen. Euroopan unionissa asuville arvonlisävero sisältyy listattuun tuotehintaan. Hinnat eivät kuitenkaan välttämättä sisällä muita paikallisia veroja, kuten osavaltion myyntiveroa Yhdysvalloissa asuville, tai rahtikuluja. Kaikki tällaiset verot ja kulut lisätään tuotteen loppusummaan ja ne eritellään ostoskorissa ennen ostoa sekä tilausvahvistusviestissä. Signify pyrkii näyttämään oikeat hintatiedot, mutta Signifylle saattaa kuitenkin sattua tahattomia lyöntivirheitä, epätarkkuuksia tai erehdyksiä hinnoittelun ja saatavuuden merkitsemisessä. Signify pidättää oikeuden korjata virheet, epätarkkuudet ja erehdykset. Jos maksat luottokortilla, koko tilauksen loppusumma näkyy tiliotteella omalla paikallisella valuutallasi.

Tuotteiden maksaminen

Maksuehdot ovat yksinomaisesti Signifyn päätettävissä, ja jollei toisin ole Signifyn kanssa kirjallisesti sovittu, Signifyn on saatava maksu tilauksen yhteydessä. Voit käyttää kassalla tarjottuja maksutapoja. Vakuutat, että (i) Signifyn verkkomyymälässä maksuvälineenä käyttämäsi luottokortin tiedot ovat aidot, paikkansapitävät ja täydelliset, (ii) sinulla on valtuudet käyttää kyseistä luottokorttia tekemääsi ostoon, (iii) luottokorttiyhtiö tulee kattamaan aiheuttamasi kulut ja (iv) maksat ostoistasi aiheutuvat kulut edellä kohdassa 3 kuvattuun hintaan.

Maksuvälittäjä. Signify on sopimussuhteessa ulkopuolisen palveluntarjoajan Luzern Technology Solutions Limited kanssa, joka hoitaa eräitä maksujen käsittelyyn liittyviä palveluita. Näitä ovat kortin prosessointi, valuutanvaihto, henkilöllisyyden varmentaminen, petosanalyysi ja lainmukaisuusvalvonta. Näin ollen Signify saattaa luovuttaa henkilö- tai maksutietojasi tällaiselle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, kun tämä on välttämätöntä näiden palveluiden toteuttamiseksi. Tällaisiin henkilö- tai maksutietoihin sovelletaan Signifyn Tietosuojailmoitusta näiden myyntiehtojen kohdan 10 mukaisesti sekä ulkopuolisen palveluntarjoajan tietosuojailmoitusta, joka on löydettävissä täältä: https://luzern.co/privacy-policy/

Tuotteiden toimitus

Signify järjestää tuotteiden toimituksen luoksesi (mutta ei asennusta). Tarkasta tuotekohtaiset toimitusvaihtoehdot tuotesivulta. Signify saattaa toimittaa tilauksesi osissa.

Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy sinulle seuraavista ajankohdista jälkimmäisenä tapahtuvalle: (a) maksun suoritus Signifylle tai (b) tuotteiden toimitus sinulle. Vastuu tuotteiden katoamisesta ja vahingoittumisesta siirtyy sinulle, kun tuotteet on toimitettu sinulle. Toimituspäivät ovat arvioita, eikä niiden pitävyyttä voida taata. Signify ei vastaa toimitusten viivästyksistä.

Signify käyttää tuotteiden toimitukseen kuljetusyhtiötä. Kun tuotteet siirtyvät kuljetusyhtiölle, Signify lähettää sinulle sähköpostitse seurantanumeron, jotta voit seurata toimitusta. Huomaa, että tällä hetkellä toimitamme vain Sivustolla mainittuihin maihin. Emme ota vastaan tilauksia, joiden toimitusosoite on näiden maiden ulkopuolella.

Palautusoikeutesi

Sinulla on tuotteet saatuasi neljätoista (14) päivää aikaa perua kauppa ilman syytä, jos olet muuttanut mielesi. Kun tilaat useita tuotteita, jotka toimitetaan erikseen, peruutusoikeus alkaa tilauksen viimeisen tuotteen vastaanottamisesta. Ilmoita meille oston peruutuksesta ottamalla yhteyttä osoitteeseen https://www.philips-hue.com/support#contact. Sinun on palautettava tuotteet mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksesta. Löydät tarvittavat tiedot palautuskäytännöstä tilausvahvistuksesta. Saat meiltä vahvistuksen, kun olemme saaneet peruutusilmoituksesi. Sinun tarvitsee maksaa palautusrahti vain, jos olemme nimenomaisesti ilmoittaneet oston yhteydessä, että tuotteen palautusrahti on ostajan maksettava. Palautettujen tuotteiden hinnan hyvitys sekä mahdollisesti paluurahdin hyvitys suoritetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksestasi edellyttäen, että olemme saaneet tuotteet tänä aikana takaisin tai että olet lähettänyt meille todisteet palautuksesta. Käytämme maksun hyvitykseen samaa maksutapaa kuin käytit ostoon. Huomaa, että meillä on oikeus vähentää hyvitettävästä summasta arvonalenema. Arvonalenema tulee kyseeseen, jos tuote tai pakkaus on vahingoittunut ja/tai tuotetta on näkyvästi käytetty. Perusperiaate on, että saat tarkastella tuotetta siten kuin myymälässä. Otamme sinuun yhteyttä, mikäli arvonalenema on nähdäksemme perusteltu.

Lakisääteisen palautusoikeuden/harkinta-ajan lisäksi ja sitä rajoittamatta Signify hyväksyy tuotteiden palautuksen (paitsi tuotteiden, joiden kohdalla Sivustolla on merkintä ”final sale” tai ei-palautuskelpoinen) ja ostohinnan hyvityksen, mikäli palautus tehdään Signifyn Palautuskäytännössä ilmoitetun ajan kuluessa (käytäntö on luettavissa osoitteessa: https://www.philips-hue.com/shopreturns) ostotositteen kanssa ja edellyttäen, että tuotteet palautetaan alkuperäisessä kunnossaan. Voit käynnistää palautusprosessin lukemalla ostamiesi tuotteiden palautusta koskevat tiedot Sivustolla.

Olet itse vastuussa palautettavien tuotteiden lähetys- ja käsittelykuluista, jollei toisin ole ilmoitettu. Kannat toimituksen aikana katoamisen riskin.

Ostohinta palautetaan samalle maksutavalle, jota käytit alkuperäiseen ostoon Sivustolta.

Jos palautettavassa tuotteessa on vika, tutustu valmistajan takuuseen (katso kohta 7), joka tulee tuotteen mukana tai on liitetty tuotekuvaukseen Signifyn Sivustolla.

Rajoitettu takuu

Alla selitetään Signifyn vakiotuotetakuu. SIGNIFYN VAKIOTUOTETAKUU ON LISÄTURVA, EIKÄ SE VAIKUTA LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI KULUTTAJANA. Ota meihin yhteyttä, jos tuotteessa on jokin vika. Tarkastamme yhdessä, onko sinulla lakisääteisiä oikeuksia tai oletko oikeutettu korvaukseen vakiotuotetakuun nojalla.

Useimmissa tapauksissa Signifyn tuotteilla on rajoitettu standarditakuu, joka on joko liitetty tuotepakkaukseen tai julkaistu Sivustolla tuotekohtaisena vakiotakuuna (”Vakiotuotetakuu”). Signify takaa, että sen myymissä tuotteissa, joilla ei ole vakiotuotetakuuta, laitteistokomponentit kestävät kaksi (2) vuotta toimituksesta ilman materiaali- tai valmistusvikoja, jotka aiheuttaisivat tuotteen olennaisen toimintahäiriön, edellyttäen että tuotetta on käytetty Signifyn toimittamien ohjeiden ja teknisten tietojen mukaisesti, sekä ottaen huomioon tuotteen yleinen oletettu toimivuus enintään keskimäärin 3 tunnin päivittäisessä käytössä. Signify ei myönnä takuuta tuotteiden ohjelmistoelementeille tai kolmannen osapuolen tuotteille.

Jollei toisin ole kirjallisesti sovittu, Signify ei myönnä takuuta kolmansien osapuolten tuotteille, ohjelmistoille, sovelluksille tai palveluille. Hyväksyt sen, että jotkin käyttöoikeussopimukset, käyttöehdot, palveluehdot tai vastaavat ehdot saattavat rajoittaa tuotteeseen liittyvän tai sen toiminnan mahdollistavan ohjelmiston takuuaikaa (verkko- tai mobiilisovellukset mukaan lukien).

Mikäli Vakiotuotetakuussa ei toisin määrätä, (i) jos sinulla on aiheellinen takuureklamaatio, sinun on viivytyksettä ilmoitettava Signifylle asiasta ennen takuuajan päättymistä; (ii) jos sinulla on aiheellinen takuureklamaatio, Signify suorittaa kohtuullisessa ajassa oman valintansa mukaan joko tuotteen korjauksen tai tarjoaa tilalle korvaavan tuotteen; (iii) jos tuotetta ei voida korjata tai korvata Signifyn kohtuullisin toimenpitein, Signify suorittaa asianmukaisen hyvityksen tuotteesta maksamastasi hinnasta; (iv) korjaukset, tuotteiden korvaaminen tai hyvitys ei pidennä tai uusi alkuperäistä takuuaikaa; (v) Signifyn toimittamissa korvaavissa tuotteissa voi olla vähäisiä poikkeamia alkuperäiseen tuotteeseen muotoilun tai teknisten tietojen osalta, kunhan nämä eivät heikennä korvatun tuotteen toimintatarkoitusta; (vi) jos takuureklamaatiosi ei ole pätevä, vastaat itse palautetun tuotteen toimituskuluista; (vii) Signifyn takuu ei kata tuotteita, joita ei ole asianmukaisesti asennettu ja käytetty käyttöohjeen tai muiden Signifyn toimittamien ohjeiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että Signify ei ole missään tilanteessa vastuussa suoritetun asennuksen poistoon, tuotteen poistoon eikä tuotteen korvaamiseen liittyvistä kuluista, kuten muun muassa näihin liittyvästä työstä.



Ymmärrät ja hyväksyt sen, että tuotteiden tietty toiminnallisuus saattaa olla riippuvainen kolmannen osapuolen valmistajien ja palveluntarjoajien palvelun saatavuudesta ja oikeasta toiminnasta, kuten palveluntarjoajien ja mobiilioperaattorien yhteys- ja televiestintälaitteista ja -palveluista. Näihin Signifylla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa, eikä Signify vastaa tällaisten kolmannen osapuolen palveluiden tai laitteiden toiminnasta (tai toimimattomuudesta).

Vastuumme

Mikään näihin Ehtoihin kirjattu ei rajoita tai poissulje Signifyn vastuuta sen törkeän laiminlyönnin, tahallisen väärinkäytöksen tai petoksen aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövahingosta.

Edellä mainitun vastuun lisäksi (i) Signify ei vastaa millään tavalla aiheutuneesta tulon tai liikevoiton menetyksestä, sopimusten tai datan menetyksestä tai mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, rangaistuksen luonteisesta vahingonkorvauksesta tai mistään muista erityisistä vahingoista (mukaan lukien asianajokuluista), aiheutuivatpa ne muusta oikeudenloukkauksesta (mukaan lukien huolimattomuudella aiheutetut vahingot), sopimusrikkomuksesta tai muutoin; ja (ii) Signifyn enimmäisvastuu sopimuksen, oikeudenloukkauksen (mukaan lukien huolimattomuudella aiheutetut vahingot) tai muun nojalla ei missään tilanteessa ylitä sinun Signifylle kyseisistä tuotteista maksamaasi ostohintaa.

Jos sinulla on kuluttajana pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia asuinpaikkakunnallasi, mikään näissä ehdoissa ei rajoita tai sulje pois Signifyn vastuuta tällaisen laissa määritellyn ehdon rikkomisesta.

Jälleenmyynti- ja vientikielto

Eräitä kauppoja saatetaan rajoittaa vientiä tai tuontia rajoittavin laein ja määräyksin, jotka kieltävät tai rajoittavat tiettyjen tuotteiden (jälleen)viennin tai siirron tiettyihin maihin, tietyille yrityksille tai henkilöille. Tällaisia määräyksiä on saatettu voimaan YK:n piirissä sekä EU:n ja Yhdysvaltain laeilla (“Vientimääräykset”). Tuotteiden (jälleen)vientiin tai siirtoon sovelletaan kaikilta osin soveltuvia vientimääräyksiä ja vientimääräyksistä vastaavien viranomaisten toimivaltaa. Mikäli (jälleen)vientiin tai siirtoon vaaditaan vienti- tai tuontilupaa tai se on muutoin kielletty tai sitä on rajoitettu vientimääräyksin, Signify voi oman harkintansa mukaan keskeyttää velvoitteensa sinulle, kunnes tällainen lupa on myönnetty, tai niin kauan kuin rajoitukset tai kiellot ovat voimassa, tai purkaa myynnin (tai sen osan) ilman korvausvastuun muodostumista.

Tietosuoja ja tietoturva

Kaikkia henkilötietoja käsitellään täällä ilmoitetulla tavalla ja seuraavan Tietosuojailmoituksen mukaisesti: Privacy Notice.

Ohjelmistolisenssi; Omistusoikeudet

Signify omistaa yksinoikeudella kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, tavaramerkit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet, tietotaidon, puolijohteiden mikropiirien mallioikeudet ja -rekisteröinnit sekä edellä sanottujen sovellukset, uusimiset, jatkamiset, yhdistelyt, jaot, jatkeet tai uudelleenjulkaisut) nyt ja tulevaisuudessa (sekä niiden parannukset ja muokkaukset), olivatpa ne miten tahansa ja kenen tahansa toteuttamia riippumatta siitä, onko niitä tallennettu fyysiseen muotoon tai käytäntöön, liittyen kaikkiin tuotteisiin, joita myydään tai tarjotaan myyntiin näiden Ehtojen nojalla (yhdessä ”Immateriaalioikeudet”). Et saa käyttää Signifyn Immateriaalioikeuksia missään mainonnassasi, viestinnässäsi, julkaisuissasi tai muussa työssäsi ilman Signifyn kirjallista ennakkolupaa. Et saa poistaa, hämärtää, sotkea, peittää tai muunnella Signifyn tavaramerkkiä tai muuta tavaramerkkiä mistään Signifyn toimittamista materiaaleista, Tuotteesta tai pakkauksesta eikä lisätä niihin Signifyn tavaramerkkiä tai muuta tavaramerkkiä. Et rekisteröi tai käytä mitään tavaramerkkiä, joka voidaan sekoittaa Signifyn Immateriaalioikeuksiin.

Ylivoimainen este

Signify pyrkii kaikin tavoin suorittamaan velvoitteet, joihin tilausvahvistus sen velvoittaa. Signifyn ei kuitenkaan voida katsoa olevan vastuussa viivästyksestä tai toimitushäiriöstä, joka aiheutuu kohtuudella sen vaikutuspiirin ulkopuolella olevista olosuhteista, kuten luonnonkatastrofista, maanjäristyksestä, tulipalosta, tulvasta, sodasta, kansalaislevottomuudesta, sotilaallisesta välikohtauksesta, terrorismista, sabotaasista, lakosta, epidemiasta, pandemiasta, mellakasta, sähkökatkosta, laitteistojen tai ohjelmistojen toimintahäiriöstä tai menetyksestä tai muusta syystä, olkoon se edellä mainittujen kaltainen tai erilainen, jota Signify ei olisi voinut ennalta ehkäistä huolellisella toiminnalla. Mikäli viivytyksiä tapahtuu, Signify suorittaa velvoitteensa heti, kun se on kohtuudella mahdollista.

Sovellettava laki

Näihin Ehtoihin ja niiden vallitessa tehtäviin reklamaatioihin tai näiden Ehtojen vallitessa tekemääsi tuotteiden ostoon sovelletaan sen maan lakeja, jossa asuinpaikkasi on, riippumatta kyseisen lainkäyttöalueen lainvalintaperiaatteista. Yhdistyneiden kansakuntien Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

Mikäli laki ei tätä kiellä ja tämän rajaamatta lakisääteisiä kuluttajan oikeuksia hyväksyt sen, että kaikki erimielisyydet, reklamaatiot ja oikeudenkäynnit, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti Sivuston käytöstäsi ja/tai Tuotteiden ostostasi tai liittyvät niihin, ratkaistaan yksittäin, ilman ryhmäkannetta ja yksinomaisesti Suomi. Mikäli haluat tehdä reklamaation, tavoitat meidät osoitteesta https://www.philips-hue.com/support#contact. Jos reklamaation käsittely ei tyydytä sinua, voit halutessasi hakea apua Verkkovälitteisestä riidanratkaisusta (ODR) sivustolla: http://ec.europa.edu/odr. Reklamaatiot on tehtävä yhden (1) vuoden kuluessa reklamaatioperusteen syntymisestä sikäli kuin sovellettava laki tämän sallii.

Asiakastuki ja yhteydenotot Signifyhin

Tehdäksesi takuureklamaation tai saadaksesi asiakastukea muussa asiassa seuraa alla olevaa linkkiä Signifyn yhteystietoihin omassa maassasi: https://www.philips-hue.com/support#contact

Jos ei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu, lähetä kaikki yhteydenotot Signifylle käyttäen sivustoa https://www.philips-hue.com/support#contact. Jos Signifylla on tarve lähettää viestejä sinulle, hyväksyt sen, että saat ilmoitukset ja muut viestit Signifyn Sivustolla, sähköpostitse antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai postitse laskutusosoitteeseesi. Hyväksyt sen, että sopimukset, ilmoitukset, julkaisut ja muut viestit, joita Signify sinulle toimittaa edellä sanotusti, täyttävät mahdollisen juridisen vaatimuksen kirjallisesta viestinnästä. Ilmoitus katsotaan annetuksi (i) 24 tuntia siitä, kun ilmoitus on julkaistu Sivustolla tai sähköinen viesti on lähetetty, paitsi jos lähettäjä saa tiedon, että viesti ei tavoittanut vastaanottajaa, tai (ii) kirjepostin tapauksessa kolmen päivän kuluttua postituspäivästä. Hyväksyt sen, että näiden Ehtojen tulostettu versio ja sähköisessä muodossa annettu ilmoitus pätevät oikeudenkäynnissä tai hallinnollisessa menettelyssä, joka perustuu tai liittyy näihin Ehtoihin, samassa laajuudessa ja samojen ehtojen nojalla kuin muut liikeasiakirjat ja tietueet, jotka muodostetaan ja joita säilytetään tulosteina tai painetussa muodossa.

Promootiot

Sivustolla oleviin kampanjatarjouksiin (promootioihin) voidaan soveltaa näistä Ehdoista poikkeavia sääntöjä. Jos otat osaa johonkin promootioon, lue sitä koskevat säännöt sekä Signifyn Tietosuojailmoitus. Jos promootion säännöt ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, sovelletaan promootion sääntöjä. Saatamme aika ajoin tarjota Sivustolla promootioita, jotka voivat vaikuttaa hinnoitteluun ja joihin sovelletaan näistä Ehdoista erillisiä ehtoja. Jos promootion ehdot ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, sovelletaan promootion ehtoja.

Sopimuksen siirto

Et voi siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai delegoida velvoitteitasi ilman Signifyn kirjallista ennakkosuostumusta. Tämän kohdan vastaisesti tehty siirto tai delegointi on pätemätön. Sopimuksen siirto tai delegointi ei vapauta sinua mistään näiden Ehtojen mukaisista velvoitteistasi.

Ei luopumista oikeuksista

Vaikka Signify ei jossakin tilanteessa pitäisi kiinni jostakin näiden Ehtojen mukaisesta oikeudesta tai säännöksestä, tämä ei tarkoita, etteikö se tulevaisuudessa voisi vedota kyseiseen oikeuteen tai säännökseen. Oikeudesta tai säännöksestä luopuminen pätee vain, mikäli siitä ilmoitetaan kirjallisesti ja allekirjoittajana on Signifyn valtuuttama edustaja.

Ei ulkopuolisia edunsaajia

Ehtokohtien irrotettavuus

Jos jokin näiden Ehtojen kohta on pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen kohta katsotaan näistä Ehdoista irrotetuksi eikä se vaikuta näiden Ehtojen muiden kohtien voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

v. November 2020