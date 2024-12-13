Jotta voit tarkistaa, kuuluuko virtalähteesi vaihto-ohjelman piiriin, irrota tuote ensin pistorasiasta tai sammuta sen virta.
Virtalähteen etupuolella näet nelinumeroisen valmistekoodin. Se on muotoa YYWW, jossa YY tarkoittaa vuotta ja WW viikkoa. Tämän koodin vieressä näet osanumeron ja jännitealueen.
Tämä vaihto-ohjelma vaikuttaa seuraaviin yhdistelmiin:
|
Kuvaus
|
Myyntipaketissa mukana
|
Jännite
|
Osanumero
|
Tuotantokoodi
|
40 W:n virtalähde
|
Peruspakkaus tai erikseen
|
220–240 V
|
S040WN2400167
|
2038 ja pienemmät
|
40 W:n virtalähde
|
Peruspakkaus tai erikseen
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2037 ja pienemmät
|
40 W:n virtalähde
|
5 m:n valonauha ulkokäyttöön
|
220–240 V
|
E040FP2400167
|
2051 ja pienemmät
|
40 W:n virtalähde
|
5 m:n valonauha ulkokäyttöön
|
100–120 V
|
S040VN2400167
|
2044 ja pienemmät
|
20 W:n virtalähde
|
2 m:n valonauha ulkokäyttöön
|
220–240 V
|
S024BI2400083
|
2143 ja pienemmät
|
20 W:n virtalähde
|
2 m:n valonauha ulkokäyttöön
|
100–120 V
|
S024BI2400083
|
2146 ja pienemmät
Esimerkki:
Ostit Calla-pollarivalaisimen, jonka mukana toimitettiin 40 W:n virtalähde. Virtalähteen jännite on 220–240 V, ja sen osanumero on S040WN2400167. Tämä saattaa vaikuttaa virtalähteeseen. Varmista, että kaksi ensimmäistä numeroa (eli vuosi) ovat alle 20 tai että seuraavat ehdot täyttyvät:
- Koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat 20.
- Koodin kaksi viimeistä numeroa ovat enintään 38.
Tässä esimerkissä virtalähteellä, jonka osanumero on siis S040WN2400167, saattaa olla eri tuotantokoodit.
Tämä vaikuttaa virtalähteeseen, jonka tuotantokoodi on 2038.
Tämä ei vaikuta virtalähteeseen, jonka tuotantokoodi on 2111.