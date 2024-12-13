Laajan testauksen jälkeen olemme todenneet, että joissakin erittäin harvinaisissa tapauksissa jotkin 20 W:n ja 40 W:n Philips Hue -ulkovirtalähteet (PSU) voivat vaurioitua vesivuodon vuoksi, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja johtaa sähköisesti jännitteiseen virtalähteeseen. Kosteissa olosuhteissa tämä voi aiheuttaa sähköiskun virtalähdettä kosketettaessa tai aiheuttaa tulipalon vaaran virtalähteen ympärillä oleville materiaaleille.

Nämä virtalähteet toimitettiin seuraavien tuoteperheiden peruspakkausten mukana tai myyty erikseen vuosina 2018–2021: