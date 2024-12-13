Tuki

Philips Hue -teholähteet ulkokäyttöön

Vaihto-ohjelma

Philips Hue -teholähde ulkokäyttöön

Turvallisuutesi on meille etusijalla

Laajan testauksen jälkeen olemme todenneet, että joissakin erittäin harvinaisissa tapauksissa jotkin 20 W:n ja 40 W:n Philips Hue -ulkovirtalähteet (PSU) voivat vaurioitua vesivuodon vuoksi, mikä voi aiheuttaa oikosulun ja johtaa sähköisesti jännitteiseen virtalähteeseen. Kosteissa olosuhteissa tämä voi aiheuttaa sähköiskun virtalähdettä kosketettaessa tai aiheuttaa tulipalon vaaran virtalähteen ympärillä oleville materiaaleille. 

Nämä virtalähteet toimitettiin seuraavien tuoteperheiden peruspakkausten mukana tai myyty erikseen vuosina 2018–2021:

Philips Hue Outdoor Lily -spottivalaisin

Lily-spottivalaisimet

Philips Hue Outdoor Lily XL -spottivalaisin

Lily XL -spottivalaisin

Philips Hue Outdoor Calla -jalustavalaisin

Calla-jalustavalaisin

Philips Hue Outdoor Econic -jalustavalaisimet

Econic-jalustavalaisimet

Philips Hue Outdoor Impress -jalustavalaisimet

Impress-jalustavalaisimet

Philips Hue Outdoor Calla Large -jalustavalaisin

Calla Large -jalustavalaisin

40 W:n teholähde ulkokäyttöön

40 W:n teholähde ulkokäyttöön

Valonauha ulkokäyttöön 5 m

Valonauha ulkokäyttöön 5 m

Valonauha ulkokäyttöön 5 m

Valonauha ulkokäyttöön 2 m

Haluamme varmistaa turvallisuutesi käyttäessäsi Philips Hue -tuotteita, joten käynnistämme vaihto-ohjelman tuotteille, joiden virtalähde on mahdollisesti riskialtis. Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriö, neuvomme kuluttajia riskien välttämiseksi sammuttamaan virran, ennen kuin he koskevat virtalähteeseen.

Onko virtalähteeni vaihto-ohjelman piirissä?

Jotta voit tarkistaa, kuuluuko virtalähteesi vaihto-ohjelman piiriin, irrota tuote ensin pistorasiasta tai sammuta sen virta.

Virtalähteen etupuolella näet nelinumeroisen valmistekoodin. Se on muotoa YYWW, jossa YY tarkoittaa vuotta ja WW viikkoa. Tämän koodin vieressä näet osanumeron ja jännitealueen.

Tämä vaihto-ohjelma vaikuttaa seuraaviin yhdistelmiin:

Kuvaus

Myyntipaketissa mukana

Jännite

Osanumero

Tuotantokoodi

40 W:n virtalähde

Peruspakkaus tai erikseen

220–240 V

S040WN2400167

2038 ja pienemmät

40 W:n virtalähde

Peruspakkaus tai erikseen

100–120 V

S040VN2400167

2037 ja pienemmät

40 W:n virtalähde

5 m:n valonauha ulkokäyttöön

220–240 V

E040FP2400167

2051 ja pienemmät

40 W:n virtalähde

5 m:n valonauha ulkokäyttöön

100–120 V

S040VN2400167

2044 ja pienemmät

20 W:n virtalähde

2 m:n valonauha ulkokäyttöön

220–240 V

S024BI2400083

2143 ja pienemmät

20 W:n virtalähde

2 m:n valonauha ulkokäyttöön

100–120 V

S024BI2400083

2146 ja pienemmät

 

Esimerkki:

Ostit Calla-pollarivalaisimen, jonka mukana toimitettiin 40 W:n virtalähde. Virtalähteen jännite on 220–240 V, ja sen osanumero on S040WN2400167. Tämä saattaa vaikuttaa virtalähteeseen. Varmista, että kaksi ensimmäistä numeroa (eli vuosi) ovat alle 20 tai että seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Koodin kaksi ensimmäistä numeroa ovat 20.
  • Koodin kaksi viimeistä numeroa ovat enintään 38.

Tässä esimerkissä virtalähteellä, jonka osanumero on siis S040WN2400167, saattaa olla eri tuotantokoodit.

Tämä vaikuttaa virtalähteeseen, jonka tuotantokoodi on 2038.

Tämä ei vaikuta virtalähteeseen, jonka tuotantokoodi on 2111.

Miten saan maksutta uuden virtalähteen?

Täytä alla linkitetty lomake. Ota virtalähteen etupuolesta kuva, josta näkyvät selvästi nelinumeroinen tuotantokoodi ja osanumero, ja liitä se mukaan. 

Siirry vaihtopyyntölomakkeelle

Ota virtalähteen etupuolesta kuva, josta näkyy selvästi nelinumeroinen valmistekoodi, ja liitä se mukaan.

Philips Hue Outdoor AC/DC -LED-virtalähde EU
Philips Hue Outdoor -LED-liitäntälaite US
Virtalähteen etiketti

Jos sinulla on kysyttävää tai vaihdettavia virtalähteitä on enemmän kuin kolme, ota meihin yhteyttä suoraan.

Ota yhteyttä

