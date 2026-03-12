Plafonnier Tento rond - moyen
Le prix actuel est $209.99
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À propos de Plafonnier Tento rond - moyen
Philips Hue Tento — une lampe de panneau de plafond conçue pour un usage quotidien dans toute votre maison. Son profil mince et rond complète tout espace intérieur, des couloirs et garages aux salons et cuisines. Choisissez facilement entre une lumière fonctionnelle blanche éclatante ou une couleur décorative parmi une palette de 16 millions de teintes. La gradation ultra-basse vous permet de créer une ambiance douillette, parfaite pour les fins de soirée. Contrôlez-la avec l’application Hue, par commandes vocales grâce à votre assistant vocal ou avec des interrupteurs intelligents.
- Ampoules réglables blanches et colorées
- Jusqu’à 2 250 lumens
- Gradation ultra-basse à 0,2 %
- Température de couleur : 2 000-6 500 K
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677610043
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériau
- PC
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Projecteur à tête réglable
- Not adjustable
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 360
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- >80
- Température de couleur
- 2000-6500 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 0.8
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 140,9
Divers
- Conçu spécialement pour
- Grenier, Sous-sol, Garage, Couloir, Bureau à domicile, Cuisine, Escalier
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677610043
- Poids net
- 1,5 kg
- Poids brut
- 2,32 kg
- Hauteur
- 478 mm
- Longueur
- 470 mm
- Largeur
- 62 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004320001
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,50
- Consommation
- 26
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 26
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 30,7 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 2 650
- Diamètre
- 421 mm
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche (RVBB)
- Alimentation principale
- 100-130 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- NA
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe II
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 2 350
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Damp location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Plafond
L‘ampoule
- Forme
- round
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 8.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage