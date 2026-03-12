Philips Hue Tento — une lampe de panneau de plafond conçue pour un usage quotidien dans toute votre maison. Son profil mince et rond complète tout espace intérieur, des couloirs et garages aux salons et cuisines. Choisissez facilement entre une lumière fonctionnelle blanche éclatante ou une couleur décorative parmi une palette de 16 millions de teintes. La gradation ultra-basse vous permet de créer une ambiance douillette, parfaite pour les fins de soirée. Contrôlez-la avec l’application Hue, par commandes vocales grâce à votre assistant vocal ou avec des interrupteurs intelligents.

Ampoules réglables blanches et colorées

Jusqu’à 2 250 lumens

Gradation ultra-basse à 0,2 %

Température de couleur : 2 000-6 500 K

Application et commande vocale