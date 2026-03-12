Éclairage mural rectangulaire Scenova Philips Hue
Le prix actuel est $149.99
Le prix actuel est $149.99
À propos de Éclairage mural rectangulaire Scenova Philips Hue
Apportez l’ambiance de Hue à l’extérieur! Parfaite pour votre patio, votre terrasse, votre jardin ou votre porte d’entrée, cette applique murale d’extérieur apporte une lumière décorative omnidirectionnelle dans des tons réglables de couleurs ou de blanc chaud à froid. Personnalisez chaque moment, du crépuscule à l’aube – réglez l’ambiance pour un dîner en plein air ou pour vous détendre sous les étoiles. Soyez plus serein à la tombée de la nuit; réglez la lumière sur un blanc brillant et authentique pour voir qui est là ou trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue pour une ambiance homogène. Le diffuseur à double couche de la lampe diffuse une lumière douce et uniforme en lissant les points DEL intense et en réduisant l’éblouissement, tout en ajoutant une résistance aux UV pour éviter le jaunissement au fil du temps. Installez cette lampe résistante aux intempéries et classée IP-44 sur les murs ou les plafonds à l’extérieur de votre maison pour bénéficier d’un éclairage là où vous en avez besoin. Profitez d’une commande sans effort – même lorsque vous êtes loin de chez vous, des options de personnalisation, et des automatisations grâce à l’application Hue et aux assistants vocaux.
- Ampoules réglables blanches et colorées
- Résistant aux intempéries (IP44)
- Revêtement Powershield antitaches
- Installation au mur ou au plafond
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677612177
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Non
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Plage de températures ambiantes
- De -25 à 45 °C
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Projecteur à tête réglable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Portatif
- Non
- Type de prise
- No plug
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- -
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 134
Divers
- Conçu spécialement pour
- Balcon, Jardin, Dehors, Patio
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677612177
- Poids net
- 0,82 kg
- Poids brut
- 1,03 kg
- Hauteur
- 215 mm
- Longueur
- 120 mm
- Largeur
- 155 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004444301
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 7,2
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 7,2
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 86 mm
- Longueur hors-tout
- 180 mm
- Largeur hors-tout
- 122 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 740
- Technologie d'ampoule
- Sans objet
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- 100-130 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- NA
- Code IP
- IP44 (bloc d'alimentation IP20)
- Catégorie de protection
- UL, pas de mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 700
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Possibilités de montage
- Plafond, Mur
L‘ampoule
- Forme
- rectangular
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage