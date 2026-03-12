Apportez l’ambiance de Hue à l’extérieur! Parfaite pour votre patio, votre terrasse, votre jardin ou votre porte d’entrée, cette applique murale d’extérieur apporte une lumière décorative omnidirectionnelle dans des tons réglables de couleurs ou de blanc chaud à froid. Personnalisez chaque moment, du crépuscule à l’aube – réglez l’ambiance pour un dîner en plein air ou pour vous détendre sous les étoiles. Soyez plus serein à la tombée de la nuit; réglez la lumière sur un blanc brillant et authentique pour voir qui est là ou trouver votre chemin. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue pour une ambiance homogène. Le diffuseur à double couche de la lampe diffuse une lumière douce et uniforme en lissant les points DEL intense et en réduisant l’éblouissement, tout en ajoutant une résistance aux UV pour éviter le jaunissement au fil du temps. Installez cette lampe résistante aux intempéries et classée IP-44 sur les murs ou les plafonds à l’extérieur de votre maison pour bénéficier d’un éclairage là où vous en avez besoin. Profitez d’une commande sans effort – même lorsque vous êtes loin de chez vous, des options de personnalisation, et des automatisations grâce à l’application Hue et aux assistants vocaux.

Ampoules réglables blanches et colorées

Résistant aux intempéries (IP44)

Revêtement Powershield antitaches

Installation au mur ou au plafond

Application et commande vocale