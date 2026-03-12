Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po

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À propos de Bande lumineuse à dégradé Philips Hue Play pro de 100 po

Améliorez votre expérience de divertissement à domicile Hue grâce à la bande lumineuse à dégradé Play pro. La technologie OmniGlow crée un dégradé d’effets de lumière diffuse sur le mur ultra-fluides et uniformes qui correspondent au contenu des films et des émissions. Profitez d’une expérience cinématographique : les scènes lumineuses prennent vie avec des tons vibrants, tandis que les moments plus sombres instaurent une atmosphère unique grâce à sa capacité de gradation profonde. Chromasync assure une correspondance précise des couleurs entre plusieurs lumières Hue. Synchronisez vos lumières comme vous le souhaitez avec l’application Hue Sync TV ou le HDMI sync box. Lorsque vous n’effectuez pas de synchronisation, utilisez la bande lumineuse pour créer l’ambiance parfaite pour regarder la télévision. Installez facilement la bande lumineuse à l’arrière de votre téléviseur en la découpant à la longueur désirée et en l’attachant avec les supports fournis. Contrôlez et personnalisez facilement grâce à l’application Hue primée.

  • Éclairage de mur à dégradé ultra-fluide
  • Technologie OmniGlow
  • Appariement précis des couleurs avec Chromasync
  • Convient aux téléviseurs jusqu'à 2,54 m (100 po)
  • Appareil et application Hue nécessaires pour la synchronisation
  • Pay with Klarna
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