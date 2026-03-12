Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de 3 m
Le prix actuel est $559.99
Le prix actuel est $559.99
À propos de Cordon lumineux Philips Hue Liane 360° de 3 m
Le cordon lumineux 360° Liane allie conception haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et met subtilement en valeur les lignes architecturales des murs et plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane offre une ligne lumineuse ultra-fluide et uniforme qui ajoute profondeur, chaleur et sophistication subtile aux intérieurs minimalistes. Passez aisément d’une lumière blanche éclatante pour les tâches, à des tons blancs chauds pour la détente, ou à des dégradés subtils de couleurs douces pour créer l’ambiance. Ajoutez une touche subtile à vos espaces de vie et à votre bureau à domicile en faisant courir la bande lumineuse le long des murs et des lignes de plafond. Montez le cordon lumineux au-dessus des bureaux et façonnez-le pour créer un point focal unique. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.
- Éclairage blanc et coloré uniforme à 360°
- Dégradés ultra-fluides OmniGlow
- Coupez sur mesure et installez selon vos préférences
- Contrôle intelligent grâce à l’application Hue
- Bloc d’alimentation et accessoires inclus
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677612726
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanc mat
- Matériau
- Silicone
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Hauteur réglable
- Non
- Projecteur à tête réglable
- No
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 80
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 1.5
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 60
Guirlande lumineuse/bande lumineuse
- Possibilité de la couper
- Oui
- Accepte les rallonges
- Non
- Tension d'alimentation
- 100V-130V
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance
- Style
- Concept
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677612726
- Poids net
- 1,61 kg
- Poids brut
- 2,46 kg
- Hauteur
- 380 mm
- Longueur
- 120 mm
- Largeur
- 385 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004435706
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 45
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 40
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 500
- Hauteur totale
- 22 mm
- Longueur hors-tout
- 3 000 mm
- Largeur hors-tout
- 22 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 2 250
- Diamètre
- 22 mm
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- 100-130 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- 60
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe II
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 1 950
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
- Possibilités de montage
- Plafond, Mur
L‘ampoule
- Forme
- Φ22mm*3000mm
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 12.0 et version ultérieure, iOS 17 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Systèmes d’exploitation compatibles
- Android, iOS
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage