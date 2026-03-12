Le cordon lumineux 360° Liane allie conception haut de gamme et éclairage intelligent. Sa lueur à 360° complète et met subtilement en valeur les lignes architecturales des murs et plafonds de votre maison, créant une expression raffinée de votre style personnel. Conçue avec la technologie OmniGlow, Liane offre une ligne lumineuse ultra-fluide et uniforme qui ajoute profondeur, chaleur et sophistication subtile aux intérieurs minimalistes. Passez aisément d’une lumière blanche éclatante pour les tâches, à des tons blancs chauds pour la détente, ou à des dégradés subtils de couleurs douces pour créer l’ambiance. Ajoutez une touche subtile à vos espaces de vie et à votre bureau à domicile en faisant courir la bande lumineuse le long des murs et des lignes de plafond. Montez le cordon lumineux au-dessus des bureaux et façonnez-le pour créer un point focal unique. L’application primée Hue vous offre un contrôle intelligent, des automatisations et des scènes personnalisées adaptées à votre mode de vie.

Éclairage blanc et coloré uniforme à 360°

Dégradés ultra-fluides OmniGlow

Coupez sur mesure et installez selon vos préférences

Contrôle intelligent grâce à l’application Hue

Bloc d’alimentation et accessoires inclus