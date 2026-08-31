25 août 2026
Configurez Hue Sync avec Apple TV pour transformer votre divertissement à domicile, passant d'une simple session de visionnage à une expérience sensorielle totalement immersive. Avec cette configuration, votre éclairage connecté réagit en temps réel à chaque explosion, coucher de soleil ou pulsation musicale créant un lien entre votre écran et la pièce. Que vous regardiez le dernier blockbuster ou que vous jouiez à un jeu dynamique sur Apple Arcade, l’intégration Philips Hue sync box Apple TV permet à votre espace de s’accorder avec ce qui se passe sur votre téléviseur.