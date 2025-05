Colora la tua festa con luci intelligenti e aggiungi un livello completamente nuovo di entusiasmo e atmosfera a qualsiasi festa o celebrazione a casa. Qualunque sia il tema, qualunque sia la stanza, le luci per feste da interni Philips Hue ti offrono una tavolozza di 16 milioni di colori con cui giocare! Combinazioni di colori più che sufficienti per qualsiasi tema di festa. In più, quando sincronizzi le luci in modo che reagiscano alla musica, creerai un'atmosfera indimenticabile per te e i tuoi ospiti. Trasforma il tuo soggiorno in una pista da ballo sostituendo le tue lampadine normali con una combinazione di lampadine intelligenti colorate come le E26 per le lampade da tavolo e a sospensione e le GU10 per i faretti a soffitto. Questo è il modo più semplice per riempire di colore il tuo spazio e ricreare la tua discoteca, il tuo bar o il tuo locale musicale preferito. E più lampadine aggiungi, più divertimento porterai alla festa! Aggiungi un tocco ancora più sorprendente allo spazio con una combinazione di lampade da terra Signe con gradiente e luci d'accento Hue Go. Signe produce più colori di luce contemporaneamente, creando un gradiente omogeneo di luce intensa e di alta qualità. Ogni colore si fonde naturalmente con gli altri, creando un effetto davvero unico, perfetto per illuminare gli angoli della stanza. Aggiungi allo spazio ancora più esplosioni di luci da festa colorate posizionando alcune luci d'accento Hue Go intorno ai tavoli, alle librerie e agli scaffali. Inclinale verso decorazioni, piante e foto per farle risaltare con i tuoi colori preferiti. Quando le luci non danzano a ritmo di musica, imposta una delle scene luminose personalizzate di Hue sulle lampadine e sulle lampade. Nella galleria Party vibes, potrai scegliere tra Ibiza, Malibu pink, Rio, Cancun e molto altro!

Quando i tuoi ospiti non ballano, potrebbero rilassarsi, chiacchierare e mangiare spuntini in cucina. Allora perché non creare un'atmosfera da lounge VIP con luci intelligenti? Le strisce luminose rappresentano un'ottima soluzione di luci da festa per la tua cucina. Sono progettate per essere piegate, sagomate e tagliate per adattarsi a qualsiasi angolo e fessura. Sono quindi ideali da posizionare sotto i mobili della cucina, i ripiani e i battiscopa, per conferire un'estetica elegante e raffinata al cuore della casa. Potresti anche installare delle strisce luminose a LED lungo il corridoio per dare un benvenuto luminoso agli ospiti o per guidarli verso il bagno o altre zone della casa in cui si tengono feste.