Questo piccolo accessorio, senza grandi pretese, ti consente di trasformare qualunque luce, anche se non puoi utilizzare una lampadina Hue, in una luce intelligente in modo da poterla controllare tramite l'app Hue o la tua voce. Usa il Bluetooth per avere il controllo istantaneo della luce o connettiti a Hue Bridge per sbloccare altre funzionalità.

  • Bluetooth attivato
  • Hue Bridge Pro abilitato
  • Aggiungi qualsiasi luce al tuo sistema Hue
  • Controllo immediato tramite Bluetooth
  • Controllo vocale o mediante app*
  • Aggiungi il Bridge Hue per sbloccare altre funzionalità
