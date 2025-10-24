Faretto per esterni Lily
Questa confezione di 3 faretti Lily ti consente di mettere in risalto i tuoi elementi preferiti all'esterno, creare interessanti giochi di ombre e altri effetti. Ti basta collegare i faretti intelligenti da esterno a qualsiasi presa a muro standard utilizzando l'alimentatore a bassa tensione incluso per godere di milioni di sfumature di luce bianca o colorata nel tuo giardino.
Il prezzo attuale è € 274,99
Prodotti in primo piano
- White and color ambiance
- Hue Bridge necessario
- LED integrato
- Luce bianca e colorata
- Sistema di bassa tensione - unità base
- Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Specifiche
Aspetto e finitura
Aspetto e finitura
Colore
Nera
Materiale
Alluminio