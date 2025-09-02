Assistenza
Primo piano della parte anteriore di LIGHTSTRIPS Connettore Hue Flux, confezione da 4

Connettore Hue Flux, confezione da 4

Installazione semplice, anche per gli utenti alle prime armi. Dopo averli tagliati, collega due pezzi della striscia LED Flux o Flux ultra-luminosa. Il connettore è progettato per unire due pezzi della striscia LED insieme in modo lineare per garantire l'installazione su qualsiasi distanza senza compromettere l'uniformità o la qualità di luce. Ideale per l'utilizzo di strisce LED lunghe attorno a intere stanze e per l'illuminazione di pergole o installazioni da soffitto.

  • Unisci 2 pezzi di striscia LED
  • Connessione angolo di 90 gradi
  • Garantisce un effetto luce coerente
  • Adatto al fai da te
  • Include 4 connettori angolari
    Bianca

    Plastica

