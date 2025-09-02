Connettore Hue Flux, confezione da 4
Installazione semplice, anche per gli utenti alle prime armi. Dopo averli tagliati, collega due pezzi della striscia LED Flux o Flux ultra-luminosa. Il connettore è progettato per unire due pezzi della striscia LED insieme in modo lineare per garantire l'installazione su qualsiasi distanza senza compromettere l'uniformità o la qualità di luce. Ideale per l'utilizzo di strisce LED lunghe attorno a intere stanze e per l'illuminazione di pergole o installazioni da soffitto.
- Unisci 2 pezzi di striscia LED
- Connessione angolo di 90 gradi
- Garantisce un effetto luce coerente
- Adatto al fai da te
- Include 4 connettori angolari
Specifiche
Aspetto e finitura
Colore
Bianca
Materiale
Plastica