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Applique per esterni a LED

Luci da parete per esterni

Illumina l'esterno della tua casa e aggiungi personalità con eleganti applique per esterni. Scegli tra una varietà di design!

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Prezzo

20 prodotti
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete da esterno Resonate

White and color ambiance

Lampada a parete da esterno Resonate

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada da parete per esterni Appear

White and color ambiance

Lampada da parete per esterni Appear

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete da esterno Impress

White and color ambiance

Lampada a parete da esterno Impress

Cablata
Finitura nera opaca
240 x 190 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete da esterno Impress

White and color ambiance

Lampada a parete da esterno Impress

Cablata
Finitura nera opaca
240 x 120 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Proiettore per esterni Discover

White and color ambiance

Proiettore per esterni Discover

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
Primo piano della parte anteriore di Monodirezionale verso il basso

White and color ambiance

Monodirezionale verso il basso

durata fino a ±10 anni
Installazione immediata
Hue Bridge necessario
Crea il tuo Starter kit
Primo piano della parte anteriore di Lampada da parete da esterni Econic

White and color ambiance

Lampada da parete da esterni Econic

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete da esterno Resonate

White and color ambiance

Lampada a parete da esterno Resonate

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Proiettore per esterni Welcome

White

Proiettore per esterni Welcome

LED integrato
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada da parete per esterni Appear

White and color ambiance

Lampada da parete per esterni Appear

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada a parete da esterno Nyro

White and color ambiance

Lampada a parete da esterno Nyro

LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Primo piano della parte anteriore di Lampada da parete per esterni Inara

White

Lampada da parete per esterni Inara

Include lampadina LED E27
Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Hue Bridge*
1-12 di 20

Guida agli applique per esterni

Gli applique per esterni possono essere usati all'interno?

Gli applique per esterni sono impermeabili e adatti a tutte le condizioni atmosferiche?

Posso usare le lampadine LED con questi applique per esterni?

Questi applique per esterni sono a intensità regolabile o compatibili con gli home system smart?

Quali finiture di colore sono disponibili per le lampade da parete per esterni?

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Applique per esterni a LED smart

Applique per esterni: uno sguardo dall'interno

Scopri come l'illuminazione per esterni può essere utilizzata, la gamma di apparecchi che sono disponibili e come installarli.

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