Luci da parete per esterni

Illumina l'esterno della tua casa e aggiungi personalità con eleganti applique per esterni. Scegli tra una varietà di design!
Crea il tuo Starter kit
White and color ambiance
Lampada a parete da esterno Resonate
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 159,99
White and color ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 159,99
Crea il tuo Starter kit
White and color ambiance
Lampada a parete da esterno Impress
Cablata
Finitura nera opaca
240 x 190 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 169,99
Crea il tuo Starter kit
White and color ambiance
Lampada a parete da esterno Impress
Cablata
Finitura nera opaca
240 x 120 mm
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 149,99
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White and color ambiance
Proiettore per esterni Discover
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo connesso con Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 199,99
White and color ambiance
Monodirezionale verso il basso
durata fino a ±10 anni
Installazione immediata
Hue Bridge necessario
Il prezzo attuale è € 119,99
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White and color ambiance
Lampada da parete da esterni Econic
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 189,99
White and color ambiance
Lampada a parete da esterno Resonate
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 169,99
White
Proiettore per esterni Welcome
LED integrato
Luce bianca calda (2700 K)
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 159,99
White and color ambiance
Lampada da parete per esterni Appear
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 179,99
White and color ambiance
Lampada a parete da esterno Nyro
LED integrato
Luce bianca e colorata
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Bridge Hue*
Il prezzo attuale è € 139,99
White
Lampada da parete per esterni Inara
Include lampadina LED E27
Lampadina a luce bianca soffusa per un'atmosfera vintage
Alimentazione di rete
Controllo intelligente con il Hue Bridge*
Il prezzo attuale è € 109,99
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