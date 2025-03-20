Assistenza

Guide alla configurazione dei prodotti Philips Hue

Scegli il tipo di prodotto di seguito per apprendere come a collegarlo al sistema di illuminazione connessa.

Starter kit

Starter kit

Ottieni istruzioni su come configurare uno starter kit. 

Vai alle guide alla configurazione
Lampadine e lampade

Lampadine e lampade

Ottieni istruzioni sull'installazione di lampadine, lampade da terra, lampade da tavolo, apparecchi e altro ancora. 

Vai alle guide alla configurazione
Luci che includono un accessorio

Luci che includono un accessorio

Ottieni istruzioni sulla configurazione fornite con un accessorio, ad esempio un Hue Dimmer switch o uno Hue Smart button.

Vai alle guide alla configurazione
Luci per esterni

Luci per esterni

Ottieni istruzioni su come configurare le luci per esterni. 

Vai alle guide alla configurazione
Accessori

Accessori

Ottieni istruzioni su come configurare una Hue sync box o altri accessori. 

Vai alle guide alla configurazione
Sicurezza

Sicurezza

Ottieni istruzioni per configurare telecamere e sensori di sicurezza. 

Vai alle guide alla configurazione

Domande frequenti

Come posso aggiungere il mio dispositivo Philips Hue tramite un codice QR?

Dove posso trovare i codici QR sui miei dispositivi Philips Hue?

Non riesco a trovare il codice QR sul mio dispositivo. Cosa dovrei fare?

Posso scansionare i codici QR di più dispositivi per aggiungerli tutti contemporaneamente al mio Bridge?

Posso aggiungere più dispositivi per più stanze scansionando i loro codici QR?

Non riesco a scansionare il codice QR. Cosa dovrei fare?

Posso scansionare il codice QR su un vecchio dispositivo Philips Hue per aggiungerlo al mio Bridge?

È necessaria una connessione Internet per aggiungere dispositivi al mio Hue Bridge effettuando la scansione dei relativi codici QR?

Posso scansionare un codice QR su un dispositivo Philips Hue per aggiungerlo al mio sistema se non ho un Hue Bridge?

Posso aggiungere un prodotto già configurato scansionando il suo codice QR?

Contattaci

Siamo sempre felici di aiutarti

Visita i nostri canali social

Tempo di risposta: 1 ora. Disponibilità 24/7

Facebook

Twitter

Instagram

Prodotti, promozioni e garanzia

Lunedì-Venerdì: 8:00-20:00 EST

1-800-555-0050

Invia form

 

* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay