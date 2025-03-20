Scegli il tipo di prodotto di seguito per apprendere come a collegarlo al sistema di illuminazione connessa.
Guide alla configurazione dei prodotti Philips Hue
Starter kit
Ottieni istruzioni su come configurare uno starter kit.
Lampadine e lampade
Ottieni istruzioni sull'installazione di lampadine, lampade da terra, lampade da tavolo, apparecchi e altro ancora.
Luci che includono un accessorio
Ottieni istruzioni sulla configurazione fornite con un accessorio, ad esempio un Hue Dimmer switch o uno Hue Smart button.
Luci per esterni
Ottieni istruzioni su come configurare le luci per esterni.
Accessori
Ottieni istruzioni su come configurare una Hue sync box o altri accessori.
Sicurezza
Ottieni istruzioni per configurare telecamere e sensori di sicurezza.
Domande frequenti
Come posso aggiungere il mio dispositivo Philips Hue tramite un codice QR?
Dove posso trovare i codici QR sui miei dispositivi Philips Hue?
Non riesco a trovare il codice QR sul mio dispositivo. Cosa dovrei fare?
Posso scansionare i codici QR di più dispositivi per aggiungerli tutti contemporaneamente al mio Bridge?
Posso aggiungere più dispositivi per più stanze scansionando i loro codici QR?
Non riesco a scansionare il codice QR. Cosa dovrei fare?
Posso scansionare il codice QR su un vecchio dispositivo Philips Hue per aggiungerlo al mio Bridge?
È necessaria una connessione Internet per aggiungere dispositivi al mio Hue Bridge effettuando la scansione dei relativi codici QR?
Posso scansionare un codice QR su un dispositivo Philips Hue per aggiungerlo al mio sistema se non ho un Hue Bridge?
Posso aggiungere un prodotto già configurato scansionando il suo codice QR?
* Quando le specifiche delle lampadine riportano l'indicazione "Fino a" un certo numero di lumen, il valore indicato corrisponde all'emissione massima dei lumen della lampadina, ovvero la sua luminosità. Questo valore può essere di 2700 K (lampadine White) o di 4000 K (lampadine White Ambiance o White and Color Ambiance). Ulteriori informazioni sulla luminosità.