Festavia lichtslingers zorgen voor het ultieme decor binnen en buiten. Ze geven de feestdagen, of gewoon elke dag, dat magisch tintje.
- Personaliseer je instellingen met de Hue app
- Creëer een kleurverloop
- Synchroniseer muziek
Festavia lichtslinger 20 meter 250 LED lampjes
De Festavia lichtsnoeren hebben 250 slimme mini-LED-lampjes en een lengte van 20 meter. Je kunt ze perfect gebruiken voor binnen- of buitendecoratie. Creëer een mooie lichtgloed over de gehele lengte van de slinger, stel een effect in zoals Sparkle of Prism, of gebruik slechts één tint van wit of gekleurd licht voor een traditionele uitstraling.
Aantal LED's
De huidige prijs is € 219,99
Productkenmerken
- 250 gekleurde smart LED's
- Kabel van 20m
- Zwart snoer
- Wordt geleverd met voedingsbron
- Binnen en buiten
Leuke, feestelijke verlichting
Personaliseer je instellingen met de Hue app
Configureer je lichtslinger in de Hue app om deze onmiddellijk te kunnen bedienen, net als al je andere lampen! Met de Hue app kun je automatiseringen instellen en meer.
Bedien je apparaten handsfree met je stem
Bedien met spraakopdrachten door ze te koppelen met een smart home-assistent als Amazon Alexa, Siri of Google Assistent.
Slimme accessoires
Bedien je lichtslinger met de Hue app, je stem of slimme accessoires.
Voeg accessoires toe
Haal alles uit je lampen met gebruiksvriendelijke slimme accessoires, zoals de Philips Hue dimmer switch of Tap dial switch.
Binnen en buiten
Festavia lichtslingers zijn waterdicht, zodat ze het hele jaar door zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt. En omdat ze een laag vermogen nodig hebben, kun je ze aansluiten op dezelfde voedingsunit als je andere buitenlampen.
Stijl van speciale lichtslinger
Zodra je een scène hebt ingesteld, kun je deze uniek maken! Gebruik de stijl Lineair voor een verlopende kleur op één rij, de stijl Diffuus voor een willekeurige combinatie van kleuren of de stijl Gespiegeld om de kleuren in het midden van het snoer te weerspiegelen.
Bepaal de sfeer
Naast de speciale scènes voor de feestdagen, die deze tijd van het jaar een extra feestelijk tintje geven, zijn de andere scènes uit de Hue scènegalerij ook prachtig met Festavia. Perfect voor mooie verlichting het hele jaar door.
Vragen en antwoorden
Kan ik Festavia lichtslingers buiten gebruiken?
Kan ik de Festavia voedingsunit buiten gebruiken?
Kan ik Festavia lichtsnoeren verbinden met mijn laagspanningssysteem buiten?
Hoeveel Festavia lichtsnoeren kunnen worden ondersteund door één voedingsunit?
Kan ik elke LED van een Festavia lichtsnoer afzonderlijk bedienen?
Zijn Festavia lichtsnoeren compatible met Bluetooth?
Hoe moet ik mijn Festavia lichtsnoeren instellen voor het beste lichteffect?
Wat zijn stijlen?
Kunnen Festavia lichtsnoeren zowel wit als gekleurd licht geven?
Kan ik twee Festavia lichtsnoeren gebruiken in dezelfde kerstboom?
