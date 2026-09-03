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Philips Hue x Nanoleaf

Kreativitet, kontroll og atmosfære i én sømløs opplevelse. Philips Hue x Nanoleaf integrerer Nanoleaf i Hue-økosystemet ditt – uttrykksfull, modulær veggbelysning møter smart styring fra Philips Hue, alt samlet i Hue-appen.

Nanoleaf-veggpaneler som er integrert med Philips Hue-appen for å skape fargerik og stemningsskapende belysning i en moderne spisestue.

Kjøp Philips Hue x Nanoleaf

Nyhet
Wall light module

Wall light module

469,00 kr

Wall panel triangle startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

2299,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagons startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagons startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

2299,00 kr

Kommer snart

Wall panel triangle startsett (12 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsett (12 panels) + Philips Hue Wall light module

2878,00 kr

Kommer snart

Wall panel triangle startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel triangle startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module

3457,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagon startsett (12 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagon startsett (12 panels) + Philips Hue Wall light module

2878,00 kr

Kommer snart

Wall panel hexagon startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module

Wall panel hexagon startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module

3457,00 kr

Kommer snart

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Der kunst og atmosfære møtes

Philips Hue x Nanoleaf integrerer Nanoleaf i Hue-økosystemet ditt – uttrykksfull, modulær veggbelysning møter smart styring fra Philips Hue, alt samlet i Hue-appen. Legg Nanoleaf-panelene dine til i lysscener, automatiseringer og tidsplaner for et sømløst smartbelysningssystem.

Sekskantede Nanoleaf-veggpaneler over en datamaskin med stemningsfull Philips Hue-veggbelysning som lyser opp et moderne hjemmekontor.

Philips Hue wall light module

Har du allerede Nanoleaf Shapes-veggpaneler i variantene Triangles, Mini Triangles eller Hexagons? Bruk Philips Hue wall light module for å integrere Nanoleaf Shapes-panelene dine i Hue-økosystemet, og styr og tilpass dem sammen med Hue-lysene dine – alt i Hue-appen.*

 

* Andre former på Nanoleaf-veggpaneler er foreløpig ikke kompatible med Philips Hue Wall Light Module-integrasjonen.

Kjøp wall light module
Nanoleaf Hexagon modulær vegglampe-startsett, integrert med en Philips Hue Signe gradientgulvlampe, lyser opp en moderne stue i rosa og lilla nyanser av smartbelysning.

Startsett

Har du ikke Nanoleaf ennå? Kjøp startsettene våre fra Philips Hue og Nanoleaf. Hvert sett inkluderer 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf Triangles eller Hexagons, samt en Philips Hue wall light module. Alt du trenger for å inkludere Nanoleaf i Hue-oppsettet ditt.

Modulære Nanoleaf Hexagon-veggpaneler montert over en seng og Philips Hue-nattbordslamper som skinner i rosa, oransje, gule og hvite toner av smartbelysning.

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Ofte stilte spørsmål

Hvilke Nanoleaf-paneler er kompatible med Philips Hue Wall Light Module?

Hvor mange Nanoleaf-paneler kan jeg styre med én Philips Hue Wall Light Module?

Hvordan setter jeg opp Nanoleaf-panelene og legger dem til i Hue-oppsettet mitt?

Hvilke styrings- og tilpasningsmuligheter finnes for Nanoleaf-panelene?

Samling av Philips Hue-pærer, Hue Bridge og smartspotter

Få hjelp

Vi hjelper deg gjerne! Hvis du trenger mer hjelp med å koble sammen Philips Hue og Nanoleaf, kan du se gjennom flere spørsmål og svar eller kontakte oss.

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