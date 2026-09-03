Kreativitet, kontroll og atmosfære i én sømløs opplevelse. Philips Hue x Nanoleaf integrerer Nanoleaf i Hue-økosystemet ditt – uttrykksfull, modulær veggbelysning møter smart styring fra Philips Hue, alt samlet i Hue-appen.
Philips Hue x Nanoleaf
Kjøp Philips Hue x Nanoleaf
Wall light module
469,00 kr
Der kunst og atmosfære møtes
Philips Hue x Nanoleaf integrerer Nanoleaf i Hue-økosystemet ditt – uttrykksfull, modulær veggbelysning møter smart styring fra Philips Hue, alt samlet i Hue-appen. Legg Nanoleaf-panelene dine til i lysscener, automatiseringer og tidsplaner for et sømløst smartbelysningssystem.
Philips Hue wall light module
Har du allerede Nanoleaf Shapes-veggpaneler i variantene Triangles, Mini Triangles eller Hexagons? Bruk Philips Hue wall light module for å integrere Nanoleaf Shapes-panelene dine i Hue-økosystemet, og styr og tilpass dem sammen med Hue-lysene dine – alt i Hue-appen.*
* Andre former på Nanoleaf-veggpaneler er foreløpig ikke kompatible med Philips Hue Wall Light Module-integrasjonen.
Startsett
Har du ikke Nanoleaf ennå? Kjøp startsettene våre fra Philips Hue og Nanoleaf. Hvert sett inkluderer 9, 12, 15 eller 18 Nanoleaf Triangles eller Hexagons, samt en Philips Hue wall light module. Alt du trenger for å inkludere Nanoleaf i Hue-oppsettet ditt.
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Vi hjelper deg gjerne! Hvis du trenger mer hjelp med integreringen av Philips Hue og Nanoleaf, kan du se flere spørsmål og svar eller kontakte oss.
Ofte stilte spørsmål
Hvilke Nanoleaf-paneler er kompatible med Philips Hue Wall Light Module?
Hvilke Nanoleaf-paneler er kompatible med Philips Hue Wall Light Module?
Hvor mange Nanoleaf-paneler kan jeg styre med én Philips Hue Wall Light Module?
Hvor mange Nanoleaf-paneler kan jeg styre med én Philips Hue Wall Light Module?
Hvordan setter jeg opp Nanoleaf-panelene og legger dem til i Hue-oppsettet mitt?
Hvordan setter jeg opp Nanoleaf-panelene og legger dem til i Hue-oppsettet mitt?
Hvilke styrings- og tilpasningsmuligheter finnes for Nanoleaf-panelene?
Hvilke styrings- og tilpasningsmuligheter finnes for Nanoleaf-panelene?
Få hjelp
Vi hjelper deg gjerne! Hvis du trenger mer hjelp med å koble sammen Philips Hue og Nanoleaf, kan du se gjennom flere spørsmål og svar eller kontakte oss.