Philips Hue wall light module

Har du allerede Nanoleaf Shapes-veggpaneler i variantene Triangles, Mini Triangles eller Hexagons? Bruk Philips Hue wall light module for å integrere Nanoleaf Shapes-panelene dine i Hue-økosystemet, og styr og tilpass dem sammen med Hue-lysene dine – alt i Hue-appen.*

* Andre former på Nanoleaf-veggpaneler er foreløpig ikke kompatible med Philips Hue Wall Light Module-integrasjonen.