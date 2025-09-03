Hue MotionAware™

Med denne spennende nye funksjonen som er eksklusiv for Hue Bridge Pro, kan belysningssystemet intuitivt reagere på bevegelsene dine rundt i hjemmet. Ved å bruke minst 3 lyskilder i samme rom kan du opprette et bevegelsesområde som registrerer tilstedeværelse og utløser eventuelle lyskilder du tildeler til det. Du trenger ingen egen bevegelsessensor!