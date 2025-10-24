Forlengelse til Hue Flux LED-strip, 2 m
Lys opp veggen til større innendørsområder med en forlengelse som er enkel å installere og kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultralyse LED-strips. Få en sømløs opplevelse uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Ta med deg graderinger av rike farger og klart, ekte hvitt lys til enda flere hjørner av hjemmet ditt. Chromasync™-teknologi sikrer presis fargeblanding for en feilfri lysgjengivelse.
Energimerke G
Høydepunkter
- 2 m / 6,5 ft LED-Strip-forlengelse
- Lett å montere
- Maksimal forlengelse 20 m / 65 ft
- Sterkt, ekte hvitt lys
- Chromasync™ presisjonsfargeblanding
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Farge(r)
Multi Color
Materiale
silikon