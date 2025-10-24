Lys opp veggen til større innendørsområder med en forlengelse som er enkel å installere og kompatibel med Hue Flux og Hue Flux ultralyse LED-strips. Få en sømløs opplevelse uten at det går på bekostning av lyskvaliteten. Ta med deg graderinger av rike farger og klart, ekte hvitt lys til enda flere hjørner av hjemmet ditt. Chromasync™-teknologi sikrer presis fargeblanding for en feilfri lysgjengivelse.