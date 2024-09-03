5 września 2024
Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować najlepsze stanowisko do walki w pojedynkę, czy przestrzeń, w której Ty i Twoi przyjaciele możecie wspólnie pokonywać wrogów, oświetlenie gamingowe zapewni Ci wrażenia na zupełnie nowym poziomie. Oto nasze najlepsze pomysły na oświetlenie pokoju gier.
Oświetlenie gamingowe do Twojego komputera
Oświetlenie do pokoju gier przeznaczone do komputerów PC zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić naprawdę wciągające wrażenia — zwłaszcza gdy zsynchronizujesz je z ekranem.
Podświetlenia do monitorów
Taśma oświetleniowa Hue Play gradient do komputerów PC została zaprojektowana do podświetlania monitora. Taśmę LED można łatwo zamontować z tyłu monitora za pomocą dołączonych uchwytów. Zaprojektowano ją z myślą o konfiguracjach z jednym lub trzema monitorami. Taśmy oświetleniowe zostały wyposażone w diody LED sterowane pojedynczo, oferujące „strefy” kolorów — zapewnia to równomierną emisję światła.
Lampy do gier zapewniające większy efekt
Do konfiguracji pokoju do gier można dodać dowolne oświetlenie Hue z możliwością wyświetlania kolorów i zsynchronizować je z ekranem. Najlepszym wyborem są podłużne lampy Play, które można położyć lub postawić pionowo po obu stronach monitora. Można również umieścić lampę stołową Signe po dowolnej stronie stanowiska do gier na komputerze PC, aby uzyskać dodatkowy gradient kolorowego światła.
Synchronizuj oświetlenie gamingowe
Po umieszczeniu taśm LED w odpowiednim miejscu, możesz ustawić je na jeden kolor lub wiele kolorów światła, aby uzyskać kolorową powiatę wokół monitora. Możesz jednak zrobić jeszcze coś lepszego: zsynchronizować je ze swoim ekranem, aby światła przygasały, rozjaśniały się i migały w rytm akcji w grze! Bezpłatna aplikacja na komputer Hue Sync umożliwia synchronizację obrazu wyświetlanego na monitorze z oświetleniem w pokoju gamingowym.
Oświetlenie do gier dla TV
Jesteś raczej graczem konsolowym? Użyj urządzenia Play HDMI Sync Box 8K, które obsługuje obraz najwyższej jakości i pozwala cieszyć się doskonałą synchronizacją światła. Za pomocą czterech portów HDMI możesz podłączyć dowolną konsolę do gier, a następnie zsynchronizować grę ze światłem wokół siebie.
Do oświetlenia użyj taśmy LED Play Gradient do telewizora: jest dostępna w trzech rozmiarach i zawiera klipsy montażowe, dzięki którym można ją łatwo przymocować z tyłu telewizora.
Aby uzyskać dodatkowe kolorowe światło, umieść tubę Play Gradient i obróć ją, aby uzyskać idealny kąt. Pamiętaj, że możesz zsynchronizować maksymalnie 10 świateł jednocześnie, dzięki czemu możesz dodać więcej świateł w całym pomieszczeniu i uzyskać całkowicie wciągający efekt.
Biuro za dnia, a pokój do grania nocą
Nie każdy ma to szczęście, aby posiadać przestrzeń przeznaczoną wyłącznie do gier — na przykład pokój do gier może pełnić jednocześnie funkcję sypialni lub domowego biura. Na szczęście inteligentne oświetlenie może stworzyć idealną atmosferę bez względu na to, czy grasz, czy nie.
Jeżeli Twój pokój gier jest jednocześnie biurem, ustaw aranżację oświetlenia Koncentracja podczas pracy. Ta aranżacja oferuje chłodne białe światło, które ułatwia skupienie. Czy Twoja przestrzeń do gier jest także sypialnią? Wypróbuj automatyzację Zasypianie, która powoli przełącza światła na ciepłą poświatę i sygnalizuje, że nadszedł czas snu — koniec z nocnymi sesjami grania!