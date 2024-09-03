Jesteś raczej graczem konsolowym? Użyj urządzenia Play HDMI Sync Box 8K, które obsługuje obraz najwyższej jakości i pozwala cieszyć się doskonałą synchronizacją światła. Za pomocą czterech portów HDMI możesz podłączyć dowolną konsolę do gier, a następnie zsynchronizować grę ze światłem wokół siebie.

Do oświetlenia użyj taśmy LED Play Gradient do telewizora: jest dostępna w trzech rozmiarach i zawiera klipsy montażowe, dzięki którym można ją łatwo przymocować z tyłu telewizora.

Aby uzyskać dodatkowe kolorowe światło, umieść tubę Play Gradient i obróć ją, aby uzyskać idealny kąt. Pamiętaj, że możesz zsynchronizować maksymalnie 10 świateł jednocześnie, dzięki czemu możesz dodać więcej świateł w całym pomieszczeniu i uzyskać całkowicie wciągający efekt.