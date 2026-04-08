Jak skonfigurować zestaw startowy Philips Hue

Zestaw startowy Philips Hue zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć korzystać z inteligentnego oświetlenia od razu po wyjęciu z pudełka:

Jedna lub więcej inteligentnych żarówek lub lamp Philips Hue

Hue Bridge (lub Bridge Pro)

Zasilacz oraz przewód Ethernet

Czasami inteligentne akcesorium, na przykład regulator przyciemniania

Połączenie inteligentnych świateł i Hue Bridge pozwala w pełni wykorzystać możliwości systemu Philips Hue, w tym automatyzację, sterowanie spoza domu i zgodność z głównymi platformami inteligentnego domu.

Aby lepiej zrozumieć, jak ekosystem Hue działa poza żarówkami, zapoznaj się z poradnikiem Philips Hue dotyczącym inteligentnych systemów oświetlenia.