Grupa osób oglądających telewizję w salonie, gdzie oświetlenie synchronizuje się z obrazem telewizora, zapewniając wyjątkowe wrażenia.

Synchronizacja oświetlenia telewizorem: kompletny przewodnik po domowym centrum rozrywki

11 lutego 2026

Stworzenie nowoczesnego kina domowego w 2026 roku to już nie tylko kwestia wielkości ekranu czy głębi basu. Liczy się atmosfera. Najbardziej pożądaną funkcją wśród miłośników kina i graczy jest dziś oświetlenie synchronizujące się z telewizorem, technologia, która zaciera granice między światem wyświetlanym na ekranie a światem w pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy toczy się emocjonujący mecz, czy trwa seans filmowy, „oświetlenie przestrzenne” tworzy środowisko, w którym każdy błysk i każdy zachód słońca są odczuwalne w całym pomieszczeniu.

Czym jest synchronizacja oświetlenia LED z telewizorem?

U podstaw tej technologii leżą inteligentne światła LED synchronizujące się z telewizorem, które w czasie rzeczywistym analizują kolory wyświetlane na ekranie. Zamiast statycznego blasku, światła te są dynamiczne — odzwierciedlają ruch i paletę barw Twojej treści. Gdy czerwony samochód przemieszcza się po lewej stronie ekranu, światła za lewą krawędzią telewizora pulsują czerwienią w idealnej synchronizacji.

Zestaw inteligentnych świateł z możliwością zmiany kolorów umieszczonych obok zamontowanego na ścianie telewizora, rzucających na ścianę zsynchronizowane kolorowe światło.

Efekt ten, określany po angielsku terminem „bias lighting”, pełni dwie funkcje. Po pierwsze, zapewnia całkowitą imersję, sprawiając, że ekran wydaje się znacznie większy niż jest w rzeczywistości. Po drugie, jest to funkcjonalne narzędzie wspomagające zdrowie oczu. Zapewnia delikatne światło za ekranem, redukując ostry kontrast między jasnym telewizorem a ciemnym pomieszczeniem, co znacznie zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich sesji oglądania filmów.

Zestawy oświetlenia Hue do telewizora i sterowania nim

Poznaj kolekcję urządzeń do sterowania oświetleniem oraz zestawy świateł do telewizora

 

 

Jak zsynchronizować oświetlenie LED z telewizorem: poradnik krok po kroku

Jeśli szukasz informacji na temat synchronizacji świateł LED z telewizorem, istnieją dwie główne ścieżki umożliwiające uzyskanie profesjonalnego efektu „Ambilight”.

1. Użycie zewnętrznego urządzenia sync box

Aby zapewnić najbardziej precyzyjny efekt bez opóźnień, najlepszym rozwiązaniem jest zewnętrzne urządzenie synchronizujące (takie jak Philips Hue Play HDMI sync box). Źródła sygnału, takie jak stick do streamingu, dekoder czy konsola, podłącza się do urządzenia, a następnie do telewizora. Urządzenie przechwytuje sygnał cyfrowy, analizuje kolory i przekazuje światłom instrukcje z dokładnością do milisekundy.

Zbliżenie na urządzenie Philips Hue Play HDMI Sync Box

2. Natywne aplikacje Smart TV

Wiele nowoczesnych telewizorów Smart TV posiada teraz natywne aplikacje, które zajmują się wewnętrzną synchronizacją. Rozwiązanie to jest idealne dla użytkowników, którzy korzystają głównie ze zintegrowanych aplikacji do streamingu i chcą uniknąć dodatkowych kabli.

Zyskaj najwyższą jakość oglądania: Philips Hue do telewizorów LG i Samsung

Zmień salon w immersyjne kino domowe, synchronizując inteligentne oświetlenie Philips Hue z telewizorem LG lub Samsung. W tradycyjnej konfiguracji wymagany jest Philips Hue Play HDMI Sync Box, aby odwzorować obraz z ekranu. Jeśli jednak masz jeden z nowszych modeli telewizorów LG i Samsung, możesz do tego użyć aplikacjiPhilips Hue Sync TV App

Inteligentne listwy light bar po obu stronach telewizora w nowoczesnym salonie emitują na ścianę kolorowe światło dopasowane do tego, co jest widoczne na ekranie.

Natywna integracja sprawia, że światła błyskawicznie reagują na wszystko, co pojawia się na ekranie. Funkcja obsługuje wbudowane aplikacje streamingowe i konsole do gier, zapewniając płynny efekt „Ambilight” o niskiej latencji, bez dodatkowego sprzętu. Niezależnie od tego, czy grasz, czy oglądasz treści Dolby Vision w jakości kinowej, Philips Hue zapewni Ci niezrównaną atmosferę. 

Sprawdź kompatybilność z Twoim telewizorem

Aplikacja dostępna jest na wielu telewizorach Samsung i LG. Odwiedź sklep z aplikacjami telewizora, aby sprawdzić zgodność. 1, 2

Krok 2

Skonfiguruj system Hue

Potrzebujesz żarówek Hue z obsługą kolorów oraz Bridge. Po instalacji możesz stworzyć strefę Rozrywki w aplikacji Hue.

Pobierz aplikację

Przejdź do sklepu z aplikacjami na telewizorze, aby kupić i pobrać aplikację na telewizor, a następnie połącz ją z systemem oświetlenia Hue.

Różnica Philips Hue: dlaczego ekosystem ma znaczenie

Podczas gdy wiele produktów oferuje podstawowe dopasowanie kolorów, ekosystem Philips Hue został stworzony z myślą o profesjonalnych kinach domowych. Kluczem jest Hue Bridge i bardziej zaawansowany Bridge Pro, czyli dedykowany inteligentny hub, który umożliwia światłom komunikację na innej częstotliwości niż Wi-Fi, dzięki czemu pokaz świetlny nie będzie się zacinał nawet podczas scen z dużą ilością akcji.

Philips Hue – taśmy LED do synchronizacji z telewizorem

Play gradient lightstrip - 75 inch
1209,00 zł

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
1059,00 zł

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów
629,99 zł

Wyjdź poza ekran: stwórz własną strefę rozrywki

Jednym z najbardziej inspirujących aspektów świateł, które synchronizują się z telewizorami jest możliwość rozszerzenia wrażeń na całe pomieszczenie. Wystarczy wskazać w Hue aplikacji, gdzie znajdują się źródła światła — na podłodze, na półce czy pod sufitem — a system potraktuje salon jak trójwymiarową przestrzeń, w której światło reaguje, budując spójny, wciągający efekt.

Wciągające gry dzięki HDMI 2.1

Dla graczy stawka jest wyższa. Najnowszy Philips Hue Play HDMI sync box 8K obsługuje sygnały o wysokiej przepustowości w standardzie HDMI 2.1, zapewniając bezkompromisowe 120 Hz, VRR i natychmiastową synchronizację światła z obrazem. Światła reagują na każdą eksplozję i błysk, tworząc wciągające wrażenia z gry , które naprawdę sprawiają wrażenie „nowej generacji”.

Dwie play wall washer lampy podświetlające ścianę umieszczone po obu stronach telewizora świecą intensywnym, zielonym i niebieskim światłem.

Poznaj więcej pomysłów na oświetlenie do gier.

Idealny wieczór filmowy: przekształć salon w kino

Gdy będziesz gotowy obejrzeć film, możesz ustawić poziom „Intensywności” światła. Do filmu o miłości wybierz subtelne i powolne przejście. A jeśli oglądasz dynamiczne kino akcji, intensywność można ustawić na „Wysoką”, by światło nadążało za szybkimi scenami z dynamicznym montażem.

Para oglądająca telewizję w salonie z kolorowym inteligentnym oświetleniem zsynchronizowanym z obrazem na ekranie.

Profesjonalne porady dotyczące najlepszej konfiguracji synchronizacji telewizora

  • Odległość ma znaczenie: Ustaw telewizor w odległości około 15–30 cm od ściany, aby umożliwić odpowiednie rozproszenie światła.
  • Kolor ściany: Najbardziej dokładne odwzorowanie kolorów zapewnia ściana w białym lub jasnym kolorze.
  • Synchronizacja z muzyką: Pamiętaj, że światła w telewizorze nie służą tylko celom wizualnym. Większość systemów synchronizacyjnych posiada tryb muzyczny, który reaguje na rytm muzyki i zamienia Twój salon w salę koncertową.

Najlepsza konfiguracja synchronizacji: lampy podłogowe i stołowe przy telewizorze

Lampa Hue Play wall washer
909,00 zł

Lampa podłogowa Signe gradient
1589,00 zł

Lampa stołowa Signe gradient
1159,00 zł

Przenośne światło akcentujące Go
439,00 zł

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
679,00 zł

Lampka biurkowa Iris
529,00 zł

Lampka Bloom

Tuba LED Play gradient
969,00 zł

Chcesz odkryć więcej? Sprawdź pełną ofertę produktów Philips Hue lub dowiedz się więcej o najnowszej technologii taśm gradientowych, aby nadać swojej przestrzeni zupełnie nowy charakter.

Tworzenie inteligentnego domu zaczyna się od zrozumienia korzyści, jakie daje Hue Bridge, oraz wyboru odpowiedniej technologii taśm gradientowych. Niezależnie od tego, czy chcesz zmniejszyć zmęczenie oczu, czy stworzyć kino na poziomie profesjonalnym, odpowiednie światła zsynchronizowane z telewizorem są kluczem do stworzenia idealnych wrażeń.

