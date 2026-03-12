Zestaw do ponownego uszczelniania zewnętrzny umożliwia łatwe dostosowanie taśmy LED OmniGlow do idealnego dopasowania do Twojej przestrzeni. Po przycięciu taśmy do pożądanej długości użyj dołączonego uszczelniacza, korka końcowego i Zaślepki, aby szczelnie ponownie uszczelnić Światło i zachować jego odporność na warunki atmosferyczne. Zaprojektowany specjalnie do zewnętrznych Taśm LED OmniGlow, zestaw zapewnia estetyczne, profesjonalne wykończenie oraz niezawodne działanie na zewnątrz.

Pozwala na docinanie na wymiar

Utrzymuje odporność na warunki atmosferyczne

Zawiera uszczelniacz, korek i zaślepkę

Profesjonalnie wyglądające wykończenie

Do zewnętrznych taśm LED OmniGlow