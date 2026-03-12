Zestaw akcesoriów do zewn uszczelniania OmniGlow
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Informacje o Zestaw akcesoriów do zewn uszczelniania OmniGlow
Zestaw do ponownego uszczelniania zewnętrzny umożliwia łatwe dostosowanie taśmy LED OmniGlow do idealnego dopasowania do Twojej przestrzeni. Po przycięciu taśmy do pożądanej długości użyj dołączonego uszczelniacza, korka końcowego i Zaślepki, aby szczelnie ponownie uszczelnić Światło i zachować jego odporność na warunki atmosferyczne. Zaprojektowany specjalnie do zewnętrznych Taśm LED OmniGlow, zestaw zapewnia estetyczne, profesjonalne wykończenie oraz niezawodne działanie na zewnątrz.
- Pozwala na docinanie na wymiar
- Utrzymuje odporność na warunki atmosferyczne
- Zawiera uszczelniacz, korek i zaślepkę
- Profesjonalnie wyglądające wykończenie
- Do zewnętrznych taśm LED OmniGlow
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103208071
Stylistyka i wykończenie
- Materiał
- Silikon
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103208071
- Waga netto
- 0,02 kg
- Waga brutto
- 0,03 kg
- Wysokość
- 36 mm
- Długość
- 36 mm
- Szerokość
- 72 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004424001
Wymiary i waga produktu
- Całkowita wysokość
- 5 mm
- Całkowita długość
- 12 mm
- Całkowita szerokość
- 12 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Inne
- Instrukcja obsługi
- Brak instrukcji obsługi
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu