Zestaw akcesoriów do zewn uszczelniania OmniGlow

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Informacje o Zestaw akcesoriów do zewn uszczelniania OmniGlow

Zestaw do ponownego uszczelniania zewnętrzny umożliwia łatwe dostosowanie taśmy LED OmniGlow do idealnego dopasowania do Twojej przestrzeni. Po przycięciu taśmy do pożądanej długości użyj dołączonego uszczelniacza, korka końcowego i Zaślepki, aby szczelnie ponownie uszczelnić Światło i zachować jego odporność na warunki atmosferyczne. Zaprojektowany specjalnie do zewnętrznych Taśm LED OmniGlow, zestaw zapewnia estetyczne, profesjonalne wykończenie oraz niezawodne działanie na zewnątrz.

  • Pozwala na docinanie na wymiar
  • Utrzymuje odporność na warunki atmosferyczne
  • Zawiera uszczelniacz, korek i zaślepkę
  • Profesjonalnie wyglądające wykończenie
  • Do zewnętrznych taśm LED OmniGlow
  • Przelewy24
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