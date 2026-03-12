Philips Hue Play Screen Sync

Nie tylko oglądaj telewizję — poczuj ją! Hue Play Screen Sync to rozwiązanie typu plug-and-play, które pozwala łatwo rozpocząć przygodę ze światem rozrywki Hue. Urządzenie łatwo mocuje się do telewizora i synchronizuje wyświetlane treści z lampami Hue w czasie rzeczywistym, dopasowując światło i kolory do każdej chwili na ekranie. Synchronizuj oświetlenie z ulubionymi filmami, serialami i wydarzeniami sportowymi — zarówno podczas korzystania z aplikacji streamingowych w telewizorze, jak i oglądania tradycyjnej telewizji. Obiektyw typu rybie oko rejestruje cały ekran od krawędzi do krawędzi. Zaawansowany algorytm synchronizacji analizuje każdy kolor, aby optymalnie zsynchronizować światło. Dzięki temu lampy Hue odwzorowują całą akcję nawet wtedy, gdy zmieniają się warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. Skonfiguruj strefę rozrywki w aplikacji Hue, bez wysiłku zsynchronizuj oświetlenie za pomocą Hue Play Screen Sync, a następnie dostosuj efekty do oglądanych treści.

Proste rozwiązanie typu „plug‑and‑play”

Synchronizuj dowolną zawartość za pomocą aplikacji Hue

Pełnoekranowe przechwytywanie z obiektywem typu "rybie oko"

Zaawansowany algorytm dopasowywania kolorów

Płynna integracja z systemem Hue