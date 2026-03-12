Philips Hue Play Screen Sync
Informacje o Philips Hue Play Screen Sync
Nie tylko oglądaj telewizję — poczuj ją! Hue Play Screen Sync to rozwiązanie typu plug-and-play, które pozwala łatwo rozpocząć przygodę ze światem rozrywki Hue. Urządzenie łatwo mocuje się do telewizora i synchronizuje wyświetlane treści z lampami Hue w czasie rzeczywistym, dopasowując światło i kolory do każdej chwili na ekranie. Synchronizuj oświetlenie z ulubionymi filmami, serialami i wydarzeniami sportowymi — zarówno podczas korzystania z aplikacji streamingowych w telewizorze, jak i oglądania tradycyjnej telewizji. Obiektyw typu rybie oko rejestruje cały ekran od krawędzi do krawędzi. Zaawansowany algorytm synchronizacji analizuje każdy kolor, aby optymalnie zsynchronizować światło. Dzięki temu lampy Hue odwzorowują całą akcję nawet wtedy, gdy zmieniają się warunki oświetleniowe w pomieszczeniu. Skonfiguruj strefę rozrywki w aplikacji Hue, bez wysiłku zsynchronizuj oświetlenie za pomocą Hue Play Screen Sync, a następnie dostosuj efekty do oglądanych treści.
- Proste rozwiązanie typu „plug‑and‑play”
- Synchronizuj dowolną zawartość za pomocą aplikacji Hue
- Pełnoekranowe przechwytywanie z obiektywem typu "rybie oko"
- Zaawansowany algorytm dopasowywania kolorów
- Płynna integracja z systemem Hue
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8721103173126
Stylistyka i wykończenie
- Kolor
- Czarny
- Materiał
- Plastik
Trwałość
- Zakres temperatury otoczenia
- Od 0°C do +40°C
- Nominalny okres eksploatacji
- 87 600
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
- Zestaw z bateriami
- Nie
Wymiary i waga opakowania
- EAN/UPC — produkt
- 8721103173126
- Waga netto
- 0,28 kg
- Waga brutto
- 0,5 kg
- Wysokość
- 190 mm
- Długość
- 100 mm
- Szerokość
- 147 mm
- Numer materiału (12NC)
- 929004440202
Zużycie energii
- Standardowe zużycie energii
- 0
- Moc
- 1,5
Wymiary i waga produktu
- Długość przewodu
- 2 000
- Całkowita wysokość
- 68,2 mm
- Całkowita długość
- 180,4 mm
- Całkowita szerokość
- 139,6 mm
- Zakres wysokości produktu
- 45.5 mm to 68.2 mm
Serwis
- Gwarancja
- 2 lata
Dane techniczne
- Zasilanie sieciowe
- 100–240 V
- Kod IP
- IP20
- Klasa ochronności
- Klasa III – Bezpieczne, bardzo niskie napięcie
- UL: miejsca mokre / wilgotne / suche
- Dry location
- Wykrywanie częstotliwości radiowej
- Not applicable
- Opcje montażowe
- Pokój telewizyjny
Źródło światła
- Możliwość aktualizacji oprogramowania
- Tak
Obsługiwane wersje
- Kompatybilność z funkcją Efekty
- Yes
- Aplikacja Philips Hue
- Android 12.0 lub nowszy, iOS 17 lub nowszy
- Wi-Fi
- Works without Wi-Fi
- HDMI
- Nie
- Rozdzielczość wideo
- no video output
- Formaty wideo
- no video output
- Określony okres wsparcia
- Minimum of 60 months after introduction date
- Zgodne systemy operacyjne
- Android, iOS
- Protokół komunikacyjny
- Bluetooth, Zigbee
- Zgodność z systemami innych firm
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funkcjonalność Matter
- Not applicable
Inne
- Instrukcja obsługi
- User Manual
- Utylizacja produktu
- Po zakończeniu (ekonomicznego) okresu użytkowania produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomoże zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi
- Demontaż
- Brak dostępnych informacji o demontażu