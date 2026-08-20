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Inteligentne lampy LED

Stołowa, podłogowa, nocna lub przenośna — gdziekolwiek potrzebujesz lampy, jesteśmy przygotowani. Nasze inteligentne lampy LED łączą nowoczesny design z mocą ekosystemu Hue. Stwórz nastrój, zsynchronizuj oświetlenie z rozrywką i steruj wszystkim za pomocą aplikacji Hue lub asystenta głosowego.

Produktów: 60
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Play – lampa podłogowa large

Hue Play – lampa podłogowa large

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przenośne światło akcentujące Go

Przenośne światło akcentujące Go

Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Play – lampa podłogowa compact

Hue Play – lampa podłogowa compact

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przenośna lampa stołowa Hue Go edycja specjalna

Przenośna lampa stołowa Hue Go edycja specjalna

Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
Sterowanie za pomocą Bluetooth
Do kupienia tyko w sklepie Hue
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Play – lampa stołowa

Hue Play – lampa stołowa

Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 60" i większych
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampka biurkowa Iris

Lampka biurkowa Iris

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Tuba LED Play gradient

Tuba LED Play gradient

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Jedna podłużna lampa Play

Jedna podłużna lampa Play

Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampka biurkowa Flourish

Lampka biurkowa Flourish

Regulowane światło białe i kolorowe
W zestawie żarówka A60 o strumieniu 1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodna z Zigbee i Matter
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play

Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy Play

Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy Play

Zestaw do rozbudowy PC
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Jedna podłużna lampa Play

Jedna podłużna lampa Play

Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)

Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa

Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (czarna)

Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (czarna)

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)

Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (piaskowa)

trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (piaskowa)

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (czarna)

trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (czarna)

Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Wyprzedaż
Zbliżenie przedniej części produktu Zestaw: Hue Sync Box 8K + 2 szt. Play Bar czarny

Zestaw: Hue Sync Box 8K + 2 szt. Play Bar czarny

Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
Certyfikowany HDMI 2.1
Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
Podłącz do 10 świateł Philips Hue
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Przewodnik po inteligentnych lampach LED

Czy potrzebuję Bridge aby używać inteligentnych lamp LED?

Czy mogę zgrupować kilka inteligentnych lamp LED razem?

Czy potrzebuję specjalnego regulatora przyciemniania, aby przyciemniać inteligentne Lampy LED?

Jakie są najlepsze lampy LED łączące inteligentne rozwiązania z elegancką estetyką wystroju wnętrz?

Czy żarówki LED są z możliwością przyciemniania?

Jakie są najlepsze lampy do nowoczesnego domu?

Jakie lampy najlepiej pasują do rustykalnego wystroju wnętrza?

Czy są dostępne stylowe lub nowoczesne lampy, które można połączyć z głośnikami?

Czy mogę sterować lampą za pomocą smartfona lub poleceń głosowych?

Jakie są najlepsze inteligentne lampy do regulacji jasności?

Dowiedz się więcej o lampach

Korzyści z inteligentnych lamp LED

Pomysły na oświetlenie sypialni

Explore calming bedroom lighting ideas with layered light, bedside lamp inspiration, and soothing colors for sleep using Philips Hue smart lighting.
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