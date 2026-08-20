Inteligentne lampy LED

SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa podłogowa large
Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
Obecna cena to 679,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient
Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 689,99 zł
SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 679,99 zł
SmartHome Days -25%
Przenośne światło akcentujące Go
Zintegrowane źródło światła LED i bateria
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 449,99 zł
Nowość
Hue Play – lampa podłogowa compact
Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
Obecna cena to 629,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient
Biały
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 589,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient
Czarny
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 589,99 zł
SmartHome Days -25%
Przenośna lampa stołowa Hue Go edycja specjalna
Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
Sterowanie za pomocą Bluetooth
Do kupienia tyko w sklepie Hue
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 772,99 zł
SmartHome Days -25%
Hue Play – lampa stołowa
Technologia RGBWWIC
Dopasowanie kolorów Chromasync
Łatwa instalacja
Synchr. przez aplik. TV lub sync box
Obecna cena to 359,99 zł
SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 60" i większych
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 078,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampka biurkowa Iris
Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 549,99 zł
SmartHome Days -25%
Tuba LED Play gradient
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 40 do 55"
Zawiera zasilacz
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 988,99 zł
SmartHome Days -25%
Jedna podłużna lampa Play
Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 399,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampka biurkowa Flourish
Regulowane światło białe i kolorowe
W zestawie żarówka A60 o strumieniu 1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodna z Zigbee i Matter
Obecna cena to 729,99 zł
SmartHome Days -25%
Zestaw dwóch podłużnych lamp Hue Play
Dwupak
Wbudowane źródło światła LED
Biały
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 679,99 zł
SmartHome Days -25%
Zestaw do rozbudowy podłużnej lampy Play
Zestaw do rozbudowy PC
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 319,99 zł
SmartHome Days -25%
Jedna podłużna lampa Play
Pojedyncze opakowanie
Wbudowane źródło światła LED
Czarny
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 399,99 zł
Ekskluzywne
Lightguide Elipsa + Kopułowa lampa stołowa (Piaskowa)
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 778,99 zł
Ekskluzywne
Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 751,99 zł
Ekskluzywne
Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (czarna)
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 751,99 zł
Ekskluzywne
Lightguide duża kula + stożkowa lampa stołowa (szałwiowa)
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 751,99 zł
Ekskluzywne
trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (piaskowa)
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 751,99 zł
Ekskluzywne
trójkątna Lightguide + stożkowa lampa stołowa (czarna)
Zawiera żarówkę ozdobną Lighguide
Zawiera podstawę wykonaną w technologii druku 3D z materiałów recyklingowych
Płynne połączenie żarówki
podstawy gwarantuje estetyczny wygląd.
Obecna cena to 751,99 zł
Wyprzedaż
Zestaw: Hue Sync Box 8K + 2 szt. Play Bar czarny
Synchronizuj światła z treścią telewizora w 8K 60Hz i 4K 120Hz
Certyfikowany HDMI 2.1
Tworzy idealną (1:1) synchronizację kolorów z tym, co jest na ekranie
Podłącz do 10 świateł Philips Hue
Cena zestawu wynosi 2 250,54 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 2 368,99 zł