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Podświetlenia TV

Przenieś swoją rozrywkę na wyższy poziom dzięki naszym podświetleniom telewizora. Światło LED do telewizora i akcesoria, zaprojektowane do synchronizacji z filmami, grami, sportem i treściami streamingowymi w czasie rzeczywistym, zapewniają bardziej wciągające wrażenia podczas oglądania.

Produktów: 3
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 55 inch

Play gradient lightstrip - 55 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 55 do 60 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 65" do 70"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
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Przewodnik po podświetleniach do TV

W jaki sposób inteligentne podświetlenie telewizora synchronizuje się z tym, co jest wyświetlane na ekranie?

Czy mogę sterować podświetleniem telewizora za pomocą poleceń głosowych?

Czy mogę dostosować efekty świetlne telewizora za pomocą aplikacji mobilnej?

Jak zamontować podświetlenie do mojego telewizora?

Czym jest podświetlenie telewizora?

Jaka jest długość paska świetlnego dla telewizora 55-calowego?

Czy podświetlenia Hue są kompatybilne ze wszystkimi markami telewizorów?

Czy mogę kontrolować synchronizację podświetlenia telewizora za pomocą aplikacji na smartfonie?

Jakie są najlepsze taśmy LED do podświetlania telewizora?

Jakie są najlepsze taśmy LED do telewizorów i akcesoria do synchronizacji?

Dowiedz się więcej o podświetleniu telewizora i Taśmie LED do telewizorów.

Światło synchronizujące się z telewizorem

Światła, które synchronizują się z telewizorem

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Opis: Odkryj wszystkie sposoby, w jakie można dobrze wykorzystać zmieniające kolor żarówki LED — od zmiany wrażeń związanych z oglądaniem telewizji po ustawienie inteligentnych sygnałów.
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