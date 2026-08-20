SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 75 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 228,99 zł
SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 55 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 55 do 60 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 988,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 65" do 70"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 078,99 zł
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