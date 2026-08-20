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Inteligentne oprawy oświetleniowe

Uzupełnij swój zestaw oprawami zaprojektowanymi do każdego pomieszczenia. Od lamp wiszących i lamp sufitowych po oprawy ścienne – każda oprawa bezproblemowo integruje się z aplikacją Hue, zapewniając pełną kontrolę w całym domu.

Produktów: 345
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Wąska oprawa podtynkowa 90 mm (zestaw 3 szt.)

Wąska oprawa podtynkowa 90 mm (zestaw 3 szt.)

Regulowane światło białe i kolorowe
Dopasowywanie kolorów Chromasync™
1000 lumenów
Wodoodporność (IP44)
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Wąska oprawa podtynkowa 170 mm

Wąska oprawa podtynkowa 170 mm

Regulowane światło białe i kolorowe
Dopasowywanie kolorów Chromasync™
1500 lumenów
Wodoodporność (IP44)
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Datura duża

Lampa sufitowa Datura duża

Rozproszone podświetlenie
Mocne światło przednie
⌀57,4 cm
Do 4850 lumenów
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Infuse large

Lampa sufitowa Infuse large

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Dymera

Kinkiet do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Dymera

Światło białe i kolorowe
Indywidualne sterowanie każdym światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Dodaj mostek Philips Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Mały kinkiet zewnętrzny Resonate

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Duża tuba LED Perifo gradient

Duża tuba LED Perifo gradient

29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny reflektor Lily

Zewnętrzny reflektor Lily

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Duża lampa sufitowa Enrave

Duża lampa sufitowa Enrave

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet zewnętrzny Appear

Kinkiet zewnętrzny Appear

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.

Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.

3 żarówki GU10
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm czarny

Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm czarny

Subtelny blask skierowany w górę
⌀42,1 cm
Do 3100 lumenów
Syntetyczny profil
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Centris 4, sufitowy reflektor punktowy

Centris 4, sufitowy reflektor punktowy

Zintegrowane źródła światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kinkiet zewnętrzny Lucca

Kinkiet zewnętrzny Lucca

Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
Zbliżenie przedniej części produktu Kwadratowy panel sufitowy Tento – średni

Kwadratowy panel sufitowy Tento – średni

Możliwość delikatnego przyciemniania
39.5 x 39.5 cm
Do 2000 lm
Syntetyczny profil
Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1,5 m

Szyna Perifo 1,5 m

1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner

Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner

W zestawie z żarówką GU10 LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z regulatorem przyciemnienia
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Kwadratowy panel Aurelle

Kwadratowy panel Aurelle

Równomierna dystrybucja światła
30 x 30 cm
Do 1940 lumenów
Aluminium w kolorze matowej bieli
Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1 m

Szyna Perifo 1 m

1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
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Przewodnik po inteligentnych oprawach oświetleniowych

Jaka jest różnica między inteligentną oprawą a inteligentną żarówką?

Czy inteligentne oprawy oświetleniowe spowolnią Wi-Fi w moim domu?

Jakie są dostępne różne style opraw lamp?

Jakie są najlepsze oprawy oświetleniowe do nowoczesnych salonów?

Jak wybrać odpowiednią lampę do sypialni?

Gdzie mogę znaleźć wysokiej jakości lampy wpuszczane w sufit?

Gdzie mogę znaleźć wysokiej jakości oprawy oświetleniowe do domowej biblioteki?

Jak zainstalować oprawę oświetleniową Philips Hue?

Dowiedz się więcej o lampach i oprawach

Energooszczędność inteligentnych świateł LED

Co to jest oświetlenie szynowe?

Poznaj wszystkie kluczowe szczegóły oświetlenia szynowego, od jego podstawowych komponentów po elastyczne i różnorodne zastosowania. Uzyskaj wszystkie informacje potrzebne do dostosowania tego modułowego systemu oświetlenia do własnych potrzeb.
Jak oświetlenie wpływa na nastrój

Jak oświetlenie wpływa na nastrój

Explore how lighting affects mood, circadian lighting benefits, light and mental health tips, and use Philips Hue to support your wellbeing daily.
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