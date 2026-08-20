Inteligentne oprawy oświetleniowe

SmartHome Days -25%
Wąska oprawa podtynkowa 90 mm (zestaw 3 szt.)
Regulowane światło białe i kolorowe
Dopasowywanie kolorów Chromasync™
1000 lumenów
Wodoodporność (IP44)
Obecna cena to 1 128,99 zł
SmartHome Days -25%
Wąska oprawa podtynkowa 170 mm
Regulowane światło białe i kolorowe
Dopasowywanie kolorów Chromasync™
1500 lumenów
Wodoodporność (IP44)
Obecna cena to 498,99 zł
Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 589,99 zł
Lampa sufitowa Datura duża
Rozproszone podświetlenie
Mocne światło przednie
⌀57,4 cm
Do 4850 lumenów
Obecna cena to 1 809 zł
SmartHome Days -25%
Lampa sufitowa Infuse large
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 454,99 zł
Kinkiet do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych Dymera
Światło białe i kolorowe
Indywidualne sterowanie każdym światłem
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Dodaj mostek Philips Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 079,99 zł
SmartHome Days -25%
Mały kinkiet zewnętrzny Resonate
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 789,99 zł
Ekskluzywne
Duża tuba LED Perifo gradient
29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 1 449 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzny reflektor Lily
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
System niskonapięciowy – moduł podstawowy
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 1 689,99 zł
Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 589,99 zł
SmartHome Days -25%
Duża lampa sufitowa Enrave
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 259,99 zł
SmartHome Days -25%
Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Obecna cena to 1 419,99 zł
SmartHome Days -25%
Kinkiet zewnętrzny Appear
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 789,99 zł
SmartHome Days -25%
Reflektor łazienkowy wpuszczany Xamento, 3 szt.
3 żarówki GU10
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 059 zł
Okrągły panel sufitowy WCA LED Tento 42,1 cm czarny
Subtelny blask skierowany w górę
⌀42,1 cm
Do 3100 lumenów
Syntetyczny profil
Obecna cena to 679 zł
SmartHome Days -25%
Centris 4, sufitowy reflektor punktowy
Zintegrowane źródła światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 369,99 zł
SmartHome Days -25%
Oprawa wisząca Ensis
Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 319,99 zł
SmartHome Days -25%
Oprawa wisząca Ensis
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 319,99 zł
SmartHome Days -25%
Kinkiet zewnętrzny Lucca
Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
Obecna cena to 488,99 zł
Kwadratowy panel sufitowy Tento – średni
Możliwość delikatnego przyciemniania
39.5 x 39.5 cm
Do 2000 lm
Syntetyczny profil
Obecna cena to 549 zł
Szyna Perifo 1,5 m
1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
Obecna cena to 439,99 zł
SmartHome Days -25%
Pojedyncze oświetlenie punktowe Runner
W zestawie z żarówką GU10 LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z regulatorem przyciemnienia
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 459,99 zł
SmartHome Days -25%
Kwadratowy panel Aurelle
Równomierna dystrybucja światła
30 x 30 cm
Do 1940 lumenów
Aluminium w kolorze matowej bieli
Obecna cena to 652,99 zł
Szyna Perifo 1 m
1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
Obecna cena to 348,99 zł