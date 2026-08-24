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Inteligentne przełączniki światła

Steruj inteligentnym oświetleniem na swój sposób za pomocą inteligentnych przełączników Philips Hue. Steruj jasnością, aktywuj sceny i zarządzaj wieloma lampami na raz za pomocą wygodnego bezprzewodowego sterowania zaprojektowanego do codziennego użytku.

Produktów: 14
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge

Bridge

Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowy przełącznik (2 kanałowy) do tradycyjnych lamp

Przewodowy przełącznik (2 kanałowy) do tradycyjnych lamp

Dodaj tradycyjne oświetlenie do systemu Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokuj jeszcze więcej możliwości z Bridge
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp

Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp

Dodaje ściemnialne, tradycyjne światła do Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Zbliżenie przedniej części produktu Przycisk Smart button

Przycisk Smart button

Zasilany bateriami
45 mm
Matowe wykończenie
Mocowanie magnetyczne lub za pomocą uchwytu
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch mini

Przełącznik Hue Tap dial switch mini

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.)

Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.)

Zapewnia dostęp do świateł Hue
Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
Więcej możliwości z mostkiem Hue Bridge
Nie wymaga baterii
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)

Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)

Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch

Przełącznik Hue Tap dial switch

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch mini

Przełącznik Hue Tap dial switch mini

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowy wyłącznik (1 kanałowy) do tradycyjnych lamp

Przewodowy wyłącznik (1 kanałowy) do tradycyjnych lamp

Dodaj tradycyjne oświetlenie do systemu Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokuj jeszcze więcej możliwości z Bridge
Zbliżenie przedniej części produktu Przełącznik Hue Tap dial switch

Przełącznik Hue Tap dial switch

Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Nowość
Zbliżenie przedniej części produktu Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)

Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)

Zapewnia dostęp do świateł Hue
Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
Więcej możliwości z mostkiem Hue Bridge
Nie wymaga baterii
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Moduł przełącznika ściennego Philips Hue

Moduł przełącznika ściennego Philips Hue

Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
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Przewodnik po inteligentnych przełącznikach światła

Czym jest inteligentny przełącznik światła i jak działa?

Czy inteligentne przełączniki światła będą działać, jeśli Wi-Fi nie będzie dostępne?

Czy potrzebuję Bridge, aby używać inteligentnego przełącznika światła?

Jak wymienić lub zmienić przełącznik światła?

Jak zainstalować i podłączyć przełącznik światła?

Jakie są najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązania w przypadku inteligentnych przełączników?

Czy inteligentny przełącznik może sprawić, że tradycyjna żarówka będzie inteligentna?

Czy mogę zaprogramować przełącznik Hue dimmer tak, aby uruchamiał różne sceny świetlne w zależności od pory dnia?

Dowiedz się więcej o przełącznikach

Energooszczędność inteligentnych świateł LED

Jak zainstalować regulator przyciemniania Philips Hue

Skorzystaj z naszej instrukcji, aby zainstalować regulator przyciemniania Hue Dimmer switch i rozpocząć korzystanie z inteligentnego przełącznika ze swoim inteligentnym systemem oświetlenia.
Światła LED zmieniające kolor

Stylowe pomysły na oświetlenie salonu

Odkryj pomysły na oświetlenie salonu z Philips Hue — lampy stołowe, oświetlenie sufitowe, lampy wiszące i inteligentne aranżacje nastrojowe, które odmienią Twoją przestrzeń.
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