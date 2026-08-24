Inteligentne przełączniki światła

SmartHome Days -25%
Bridge
Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
Obecna cena to 369,99 zł
SmartHome Days -25%
Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Obecna cena to 109 zł
Nowość
Przewodowy przełącznik (2 kanałowy) do tradycyjnych lamp
Dodaj tradycyjne oświetlenie do systemu Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokuj jeszcze więcej możliwości z Bridge
Obecna cena to 249,99 zł
Nowość
Przewodowy przełącznik do tradycyjnych lamp
Dodaje ściemnialne, tradycyjne światła do Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokowuje więcej możliwości z Hue Bridge
Obecna cena to 269,99 zł
Przycisk Smart button
Zasilany bateriami
45 mm
Matowe wykończenie
Mocowanie magnetyczne lub za pomocą uchwytu
Obecna cena to 99 zł
Ekskluzywne
Przełącznik Hue Tap dial switch mini
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Obecna cena to 219 zł
Nowość
Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (2 szt.)
Zapewnia dostęp do świateł Hue
Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
Więcej możliwości z mostkiem Hue Bridge
Nie wymaga baterii
Obecna cena to 359,99 zł
SmartHome Days -25%
Przełącznik Philips Hue Wall Swich (2 szt.)
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Wymaga mostka Hue Bridge
Obecna cena to 404,99 zł
Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Obecna cena to 249 zł
Ekskluzywne
Przełącznik Hue Tap dial switch mini
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Obecna cena to 219 zł
Nowość
Przewodowy wyłącznik (1 kanałowy) do tradycyjnych lamp
Dodaj tradycyjne oświetlenie do systemu Hue
Steruj światłem aplikacją i głosem
Nie wymaga baterii
Odblokuj jeszcze więcej możliwości z Bridge
Obecna cena to 229,99 zł
Przełącznik Hue Tap dial switch
Montaż bezprzewodowy
Zasilanie bateryjne
Łatwy dostęp do aranżacji świetlnych
Używaj jako przełącznika do sterowania
Obecna cena to 249 zł
Nowość
Przewodowy moduł przełącznika ściennego do inteligentnych świateł (1 szt.)
Zapewnia dostęp do świateł Hue
Zmienia istniejące przełączniki w inteligentne
Więcej możliwości z mostkiem Hue Bridge
Nie wymaga baterii
Obecna cena to 209,99 zł
SmartHome Days -25%
Moduł przełącznika ściennego Philips Hue
Montaż za istniejącym włącznikiem światła
Dostosowanie aranżacji świetlnych
Steruj światłami Hue za pomocą istniejącego włącznika światła
Obecna cena to 224,99 zł
1-14 z 14
Wczytano stronę 1 z 1 załadowanych
1