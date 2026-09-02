Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów
4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 1 574,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 509,99 zł
Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów
2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 689,99 zł
SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 75 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 228,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 909,99 zł
Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów
4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 899,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
Obecna cena to 729,99 zł
Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m
Girlanda o długości 21 m
30 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
Obecna cena to 1 349,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Obecna cena to 369,99 zł
SmartHome Days -25%
Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Obecna cena to 1 734,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 6 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
Obecna cena to 819,99 zł
Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m
Girlanda o długości 14 m
20 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
Obecna cena to 1 034,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 4 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów
Obecna cena to 419,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
2900 lumenów
Obecna cena to 509,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 6 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 599,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
Obecna cena to 689,99 zł
Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m, moduł przedłużający
Moduł przedłużający 21m
30 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
Obecna cena to 1 214,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
Obecna cena to 1 229,99 zł
SmartHome Days -25%
Girlanda Festavia
Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Obecna cena to 582,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
Obecna cena to 1 679,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
Obecna cena to 729,99 zł
SmartHome Days -25%
Hue Essential taśma LED 10 m
RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Obecna cena to 449,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Hue Essential 5 m
RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Obecna cena to 269,99 zł
SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 55 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 55 do 60 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 988,99 zł