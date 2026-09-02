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Dekoracyjne oświetlenie

Dodaj charakteru każdemu pokojowi dzięki dekoracyjnym paskom i lampkom na sznurkach. Odmień swoją przestrzeń dzięki konfigurowalnej jasności, kolorom i scenom. Stwórz idealną atmosferę do relaksu, rozrywki lub codziennego życia.

Produktów: 71
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m

Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m

Girlanda o długości 21 m
30 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda LED Festavia

Girlanda LED Festavia

Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 6 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 6 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Hue Festavia girlanda ogrodowa 14 m

Girlanda o długości 14 m
20 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Taśma LED Flux o długości 4 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1600 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
2900 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 6 metrów

Taśma LED Flux o długości 6 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m, moduł przedłużający

Hue Festavia girlanda ogrodowa 21 m, moduł przedłużający

Moduł przedłużający 21m
30 żarówek Lightguide
Światło białe i gradientowe światło kolorowe
Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda Festavia

Girlanda Festavia

Stwórz kolorowy gradient
100 inteligentnych kolorowych diod LED
8-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów

Zewnętrzna taśma oświetleniowa Neon o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1100 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów

Taśma oświetleniowa Flux do zastosowań zewnętrznych o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
3000 lumenów
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Essential taśma LED 10 m

Hue Essential taśma LED 10 m

RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Hue Essential 5 m

Taśma LED Hue Essential 5 m

RGBIC
Sceny świetlne z możliwością personalizacji
Pasują do każdej przestrzeni
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Pobierz kartę informacyjną produktu
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 55 inch

Play gradient lightstrip - 55 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze od 55 do 60 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
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Przewodnik po dekoracyjnym oświetleniu

Jakie są najlepsze miejsca do stosowania dekoracyjnego oświetlenia w moim domu?

Jak dobrać odpowiednie dekoracyjne oświetlenie do stylu swojego pokoju?

Jak udekorować pergolę oświetleniem?

Jak wybrać dekoracyjne światła nocne, które będą harmonizować z aranżacją mojego domu?

Jakie są najlepsze światła LED do dekoracji świątecznych?

Jakie są energooszczędne rozwiązania zewnętrznego dekoracyjnego oświetlenia LED?

Jakie są najlepsze kule świetlne na zewnątrz do dekoracji bożonarodzeniowych?

Jak bezpiecznie zainstalować dekoracyjne oświetlenie zewnętrzne?

Dowiedz się więcej o dekoracyjnym oświetleniu

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