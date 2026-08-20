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Inteligentne oświetlenie LED do wnętrz

Od kuchni do sypialni, od lampy do oprawy oświetleniowej – nasze inteligentne oświetlenie do wnętrz daje Ci pełną kontrolę. Dostosuj jasność i kolory, ustaw harmonogramy i twórz spersonalizowane sceny za pomocą aplikacji Hue lub asystenta głosowego.

Produktów: 214
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Infuse large

Lampa sufitowa Infuse large

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Ekskluzywne
Zbliżenie przedniej części produktu Duża tuba LED Perifo gradient

Duża tuba LED Perifo gradient

29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Taśma LED Flux o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Zbliżenie przedniej części produktu Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo

5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Duża lampa sufitowa Enrave

Duża lampa sufitowa Enrave

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów

2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Lampa podłogowa Signe gradient

Lampa podłogowa Signe gradient

Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Play gradient lightstrip - 75 inch

Play gradient lightstrip - 75 inch

Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Oprawa wisząca Ensis

Oprawa wisząca Ensis

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Taśma LED Flux o długości 10 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów

4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
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Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1,5 m

Szyna Perifo 1,5 m

1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
Pobierz kartę informacyjną produktu
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Taśma LED Flux o długości 3 metrów

Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
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Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1 m

Szyna Perifo 1 m

1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1 m

Szyna Perifo 1 m

1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Bridge

Bridge

Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
Zbliżenie przedniej części produktu Szyna Perifo 1,5 m

Szyna Perifo 1,5 m

1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Girlanda LED Festavia

Girlanda LED Festavia

Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
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Przewodnik po inteligentnym oświetleniu wewnętrznym

Jakie przewagi ma Philips Hue nad innymi wiodącymi markami inteligentnego oświetlenia do wnętrz?

Jak obliczyć, ile lumenów potrzebuję do oświetlenia wewnętrznego?

Czy mogę sterować wewnętrznymi światłami LED za pomocą Alexy, Google Assistant lub Apple HomeKit?

Jakie światła LED do wnętrz najlepiej sprawdzą się w różnych pomieszczeniach domu?

Jak powiesić lampki świąteczne w domu?

Jakie są kreatywne pomysły na oświetlenie linowe we wnętrzach mojego domu?

Jakie są najlepsze światła do sypialni?

Najlepszy zestaw oświetlenia wewnętrznego, aby pomóc mi naturalnie się obudzić i lepiej spać?

Jakie są najlepsze stylowe światła LED do wnętrz?

Jakie są najnowsze trendy w projekcie oświetlenia LED do wnętrz?

Dowiedz się więcej o oświetleniu wewnętrznym

Energooszczędność inteligentnych świateł LED

Pomysły na oświetlenie kuchni, które odmienią Twoją przestrzeń

Explore smart kitchen lighting ideas, recessed layouts, and design inspiration to brighten every corner of your home.
Światła LED zmieniające kolor

Pomysły na oświetlenie sypialni

Explore calming bedroom lighting ideas with layered light, bedside lamp inspiration, and soothing colors for sleep using Philips Hue smart lighting.
Korzyści z inteligentnych lamp LED

Stylowe pomysły na oświetlenie salonu

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
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