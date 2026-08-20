Inteligentne oświetlenie LED do wnętrz

Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 589,99 zł
Taśma LED OmniGlow o długości 10 metrów
4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 1 574,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampa sufitowa Infuse large
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 454,99 zł
Ekskluzywne
Duża tuba LED Perifo gradient
29,5 W
146,4 cm na szynie
Do 2600 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 1 449 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 509,99 zł
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Synchronizuje światła z zawartością w telewizorze w rozdzielczości 8K 60 Hz i 4K 120 Hz
Certyfikat HDMI 2.1
Tworzy synchronizację kolorów 1:1 z tym, co widać na ekranie
Możliwość podłączenia maksymalnie 10 lamp oświetlenia Philips Hue
Obecna cena to 1 689 zł
Cylindryczny reflektor punktowy Perifo
5,3 W
17,7 cm na szynie
Do 510 lm
Obraca się w zakresie 350 stopni
Obecna cena to 589,99 zł
SmartHome Days -25%
Duża lampa sufitowa Enrave
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 259,99 zł
Taśma LED OmniGlow o długości 3 metrów
2700 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 689,99 zł
SmartHome Days -25%
Łazienkowa lampa sufitowa Xamento L
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Obecna cena to 1 419,99 zł
SmartHome Days -25%
Lampa podłogowa Signe gradient
Dąb
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 1 689,99 zł
SmartHome Days -25%
Play gradient lightstrip - 75 inch
Zaprojektowana dla telewizorów o rozmiarze 75" i większych
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge i urządzenia Hue sync box
Obecna cena to 1 228,99 zł
SmartHome Days -25%
Oprawa wisząca Ensis
Wbudowane źródło światła LED
Łatwe sterowanie przez Bluetooth
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 319,99 zł
SmartHome Days -25%
Oprawa wisząca Ensis
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 2 319,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 10 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
2000 lumenów
Obecna cena to 909,99 zł
Taśma LED OmniGlow o długości 5 metrów
4500 lumenów
Technologia OmniGlow zapewniająca płynne efekty świetlne
Oświetlenie bezpośrednie i pośrednie
Ultrajasne, prawdziwie białe światło
Obecna cena to 899,99 zł
Szyna Perifo 1,5 m
1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
Obecna cena to 439,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 5 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Superjasne, prawdziwe białe światło
4800 lumenów
Obecna cena to 729,99 zł
SmartHome Days -25%
Taśma LED Flux o długości 3 metrów
Możliwość dostosowania scen i efektów
Precyzyjne mieszanie kolorów Chromasync™
Jasne, prawdziwe światło białe
1200 lumenów
Obecna cena to 369,99 zł
Szyna Perifo 1 m
1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
Obecna cena to 348,99 zł
Szyna Perifo 1 m
1 metr
Pasuje do 5 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 kompaktowej tuby LED
Obecna cena to 348,99 zł
SmartHome Days -25%
Bridge
Obsługuje 50 świateł i 12 akcesoriów
Obsługuje oprogramowanie Hue Sync
Oświetlenie i bezpieczeństwo w jednym
Zaawansowane szyfrowanie
Obecna cena to 369,99 zł
Szyna Perifo 1,5 m
1,5 m
Pasuje do 8 reflektorów/lamp wiszących
Pasuje do 1 dużej lampy lub taśmy LED
Obecna cena to 439,99 zł
SmartHome Days -25%
Girlanda LED Festavia
Stwórz kolorowy gradient
500 inteligentnych kolorowych diod LED
40-metrowy przewód
Do zastosowań we wnętrzach i na zewnątrz
Obecna cena to 1 734,99 zł