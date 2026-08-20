SmartHome Days -25%
Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Obecna cena to 929,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Turaco
Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
Obecna cena to 689,99 zł
SmartHome Days -25%
ZEWNĘTRZNA LAMPA POSTUMENTOWA IMPRESS
Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 937,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Obecna cena to 639,99 zł
Wyprzedaz
Zewnętrzna lampa postumentowa Tuar
W zestawie z żarówką E27 LED
Ciepłe białe światło (2700 K)
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 315 zł, cena pierwotna to 629 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla
Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
104 x 402 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Obecna cena to 847,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Econic
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 937,99 zł
SmartHome Days -25%
Słupek zewnętrzny Nyro
Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Obecna cena to 937,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla
Nisko napięciowy
Stal nierdzewna
104 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Obecna cena to 747,99 zł
SmartHome Days -25%
Zewnętrzna lampa stojąca Lucca
Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
Obecna cena to 639,99 zł
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