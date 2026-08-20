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Zewnętrzne latarnie

Rozświetl ścieżkę dzięki zewnętrznym latarniom. Zaprojektowane do chodników, podjazdów, patio i ścieżek ogrodowych, te inteligentne lampy zewnętrzne łączą eleganckie wzornictwo z niezawodną odpornością na warunki atmosferyczne.

Produktów: 10
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Zewnętrzna lampa postumentowa Impress (niskonapięciowa)

Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa stojąca Turaco

Zewnętrzna lampa stojąca Turaco

Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu ZEWNĘTRZNA LAMPA POSTUMENTOWA IMPRESS

ZEWNĘTRZNA LAMPA POSTUMENTOWA IMPRESS

Podłączony na stałe
Matowe czarne wykończenie
400 x 100 mm
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Zewnętrzna lampa stojąca Calla

Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
105 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
Wyprzedaz
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa postumentowa Tuar

Zewnętrzna lampa postumentowa Tuar

W zestawie z żarówką E27 LED
Ciepłe białe światło (2700 K)
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

Nisko napięciowy
Matowe czarne wykończenie
104 x 402 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa stojąca Econic

Zewnętrzna lampa stojąca Econic

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Słupek zewnętrzny Nyro

Słupek zewnętrzny Nyro

Wbudowane źródło światła LED
Światło białe i kolorowe
Zasilanie sieciowe
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

Zewnętrzny słupek oświetleniowy Calla

Nisko napięciowy
Stal nierdzewna
104 x 252 mm
Zasilacz sprzedawany oddzielnie
SmartHome Days -25%
Zbliżenie przedniej części produktu Zewnętrzna lampa stojąca Lucca

Zewnętrzna lampa stojąca Lucca

Światło białe i kolorowe
1100 lumenów
Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
Zgodność z Matter
1-10 z 10

Przewodnik po latarniach

Jak daleko od siebie powinienem ustawić latarnie wzdłuż chodnika?

Czy dekoracyjne lampy ścieżkowe są wystarczająco trwałe, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe?

Jak wybrać odpowiedni styl latarni do mojego ogrodu?

Jakie są najbardziej eleganckie latarnie na nowoczesne patio?

Jak wybrać najlepsze latarnie do swojego ogrodu?

Jakie są najlepsze zewnętrzne lampy ścieżkowe z czujnikiem ruchu?

Czy są energooszczędne rozwiązania do oświetlenia ścieżek?

Jakie są zalety zewnętrznych latarni Hue?

Czy mogę samodzielnie zainstalować latarnie, czy potrzebuję profesjonalnej pomocy?

Czy Philips Hue oferuje solarne latarnie na ścieżki, czy też system niskonapięciowy jest lepszym rozwiązaniem do oświetlenia ogrodu?

Dowiedz się więcej o oświetleniu ścieżek

Pomysły na oświetlenie zewnętrzne z latarniami

Pomysły na oświetlenie zewnętrzne LED do każdego miejsca

Discover inspiring outdoor lighting ideas for gardens, pathways, walls, balconies, and more. Create mood, safety, and style with smart outdoor lighting.
Poradnik dotyczący oświetlenia bezpieczeństwa

Przewodnik po oświetleniu Security

Uzyskaj szczegółowy przegląd tego, w jaki sposób oświetlenie Security w domu może pomóc Ci uzyskać spokój ducha i poczuć się bezpieczniej w domu i wokół niego.
Porady dotyczące używania czujników ruchu Philips Hue

Jak używać czujników ruchu Hue Motion sensor do inteligentnego oświetlenia

Poznaj korzyści płynące ze wzbogacenia systemu inteligentnego oświetlenia o czujniki ruchu, które pomogą Ci bezpiecznie i wygodnie poruszać się po domu.
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