Philips Hue Liane 360° lina światła 5 m

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Informacje o Philips Hue Liane 360° lina światła 5 m

Liane 360° światło linowe to połączenie wyjątkowego designu i inteligentnego oświetlenia. Jego 360° poświata wzbogaca i subtelnie podkreśla architektoniczne linie ścian i sufitów Twojego domu, tworząc wyrafinowaną ekspresję Twojego stylu. Dzięki technologii OmniGlow, Liane zapewnia ultra-gładką, jednolitą linię światła, która dodaje głębi, ciepła i subtelnego wyrafinowania minimalistycznym wnętrzom. Bez wysiłku zmieniaj czyste, prawdziwe światło białe do zadań, ciepła biel dla relaksu lub subtelne gradienty kolorów, które tworzą atmosferę. Dodaj subtelny charakter kuchni i przestrzeniom dziennym, prowadząc taśmę świetlną po ścianach i wzdłuż linii sufitowych. Zamontuj ją nad powierzchniami roboczymi i ukształtuj taśmę świetlną, aby stworzyć unikalny, rzeźbiarski punkt centralny. Wielokrotnie nagradzana aplikacja Hue umożliwia różnorodne sterowanie światłem, automatyzacje oraz spersonalizowane sceny dopasowane do Twojego stylu życia.

  • Jednolite światło białe i kolorowe 360°
  • OmniGlow ultra-gładkie efekty gradientu
  • Przytnij i montuj po swojemu
  • Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji Hue
  • Zasilacz i akcesoria w zestawie
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